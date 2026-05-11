Công ty quản lý lên tiếng về thông tin Miu Lê sử dụng ma túy

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hải Phòng, khoảng 12h30 phút ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê), sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, công ty quản lý đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê.

Trong thông báo gửi khán giả, đối tác và các cơ quan báo chí, phía công ty cho biết đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền liên quan đến nữ ca sĩ trong những giờ qua, đồng thời gửi lời cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực đã làm phiền lòng công chúng.

Đại diện công ty viết: “Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất”.

Phía công ty quản lý cũng cho biết đang hiểu sự quan tâm và lo lắng của khán giả, song cần thêm thời gian để xác minh nhằm đảm bảo tính xác thực của thông tin cũng như quyền lợi của các bên liên quan.

“Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng”, thông báo nêu.

Miu Lê quảng bá phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Trước khi vướng ồn ào đời tư, Miu Lê vẫn hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Sau khi phim ra mắt, cô liên tục đồng hành cùng ê-kíp trong chiến dịch quảng bá, tham gia các buổi giao lưu trực tiếp với khán giả tại nhiều cụm rạp. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại càng nhận được sự chú ý từ dư luận.