Đạo diễn Hàn Quốc làm phim về Hà Nội và phở Việt

Chiều 3/3, tại Hà Nội, Công ty CP Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright ký kết hợp tác chiến lược với hai đơn vị hàng đầu tại Hàn Quốc là SJ World và Story TV.

Story TV và SJ World đứng sau thành công của hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình được yêu thích tại châu Á và quen thuộc với khán giả Việt như "Flames of Derise" (có sự tham gia của Shin Eun-kyung, Jo Min-ki, Seo Woo, Yoo Seung-ho…), "May Queen" (Han Ji-hye, Kim Jae-won, Do Ji-won), "Golden Rainbow" (UEE, Jung Il-woo), "Điên thì có sao" (Kim Soo-hyun và Seo Ye-ji)… cùng nhiều concert âm nhạc hay sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Sun Bright ghi dấu ấn với nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm cá tính sáng tạo của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, được tổ chức ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Một số chương trình ấn tượng là Sing for love, Sing for live - chuỗi show thực tế nghệ sĩ ca hát tại nhà trong thời dịch, chương trình giao lưu âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul có sự tham gia của Hà Lê, Uyên Linh, chương trình cộng đồng Tết chung một nhà…

Chương trình giao lưu âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul tháng 10/2022.

SJ World và Sun Bright sẽ tiến hành sản xuất các bộ phim điện ảnh và truyền hình về Việt Nam được phát triển nội dung từ các nhà biên kịch, tổ chức sản xuất, đạo diễn hàng đầu tại Hàn Quốc tiến tới phát hành tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và châu Á. Đồng thời đưa các sản phẩm điện ảnh, truyền hình, tài liệu có yếu tố chung Việt Hàn gia nhập trường phát sóng OTT toàn cầu. Ngoài ra, hợp tác giữa các bên còn giúp đưa các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ và KOL nổi tiếng tại Hàn Quốc đến Việt Nam, góp phần tăng cường sức hấp dẫn và sự đa dạng cho các sự kiện nghệ thuật, lễ hội, quảng bá du lịch và chương trình truyền hình nơi đây. Từ đó, gia tăng cơ hội để quảng bá và phát triển văn hoá, nghệ thuật cũng như điểm đến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng sâu rộng.

Đạo diễn Jeng Min Woo - Chủ tịch, tổng đạo diễn công ty SJ World, Giám đốc đối ngoại châu Á và giám đốc chi nhánh Việt Nam của công ty Story TV khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm nên những tác phẩm thực sự có ý nghĩa tại nước các bạn, thông qua những chương trình tốt nhất để quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam ra thế giới”.

Đạo diễn Jeng Min Woo cũng là thành viên sáng lập Liên hoan phim Busan.

Đạo diễn Jeng Min Woo chia sẻ thêm: “Về mặt lịch sử, Việt Nam là đất nước vĩ đại. Với tôi, chỉ cần nhìn Hà Nội với những công trình kiến trúc từ cổ kính tới hiện đại hay cảnh sinh hoạt - từ trẻ con tới người trưởng thành đi làm hay người già, đã thấy Hà Nội chính là một trường quay phim. Dựa trên bối cảnh đó, chúng tôi đang chuẩn bị viết một kịch bản về Hà Nội. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh vào tình cảm gia đình, tình yêu trong gia đình của người Việt Nam tại Hà Nội. Đó là những yếu tố để chúng tôi khai thác trong thời gian tới".

Ông cũng cho biết đang cùng đạo diễn Yoo Cheol Yong viết kịch bản, thu thập tư liệu để làm một bộ phim tài liệu về phở - nét ẩm thực tiêu biểu của người Việt. “Phở chứa đựng nhiều câu chuyện thấm đẫm văn hóa và tình cảm con người, trải qua nhiều thăng trầm trong xã hội Việt Nam”, ông Min Woo nói.

Khi được hỏi về thị trường phim ảnh Việt Nam, đạo diễn Jeng Min Woo trả lời: “Thời gian qua, phim ảnh Việt Nam có bước tiến nhất định, từ phim chiến tranh tới tình cảm gia đình, hành động. Tôi nghĩ điện ảnh, truyền hình Việt đang có thế mạnh trong việc sản xuất những bộ phim tình cảm gia đình. Trong số đó có những đạo diễn đang thực hiện những bộ phim khá ổn định như Trấn Thành, tôi đã xem các phim của anh ấy”.

Đạo diễn Jeng Min Woo và đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: “Trong tâm của chúng tôi, đó là không đơn thuần là hợp tác để sản xuất phim, tổ chức sự kiện, các chương trình lễ hội mà chúng tôi muốn mang nền văn của hai nước, niềm tự hào của hai quốc gia đến toàn châu Á. Chúng tôi đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi nhìn nhận Hàn Quốc rất tuyệt vời. Và phía Hàn Quốc cũng nhìn nhận Việt Nam như vậy. Chúng ta đang làm những điều tốt, hãy làm những điều tuyệt vời hơn nữa”, ông Minh Trí nói.

NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ: “ Như chúng ta đã biết, Hàn Quốc là đất nước rất phát triển, trong những thập kỷ gần đây, công nghiệp văn hóa, đặc biệt nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và tất cả các ngành liên quan đến giải trí của Hàn Quốc đều lớn mạnh. Việc hai công ty của Hàn Quốc ký kết với công ty giải trí và sáng tạo của Việt Nam là sự kiện rất tốt và thú vị. Sự kiện này mang tính bước đầu, sau này sẽ có thêm nhiều ký kết và công việc cụ thể nữa để tạo ra các giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, các ngành giải trí trong nước. Chúng tôi hy vọng sẽ có những sản phẩm thật sự thú vị để đưa Việt Nam đồng hành cùng Hàn Quốc và thế giới”./.