Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn của "Đất phương Nam" qua đời ở tuổi 73

Chia sẻ với VOV.VN tối 22/10, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - em trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - xác nhận nam đạo diễn qua đời lúc 16h20 cùng ngày sau thời gian mắc bệnh.

Sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn khiến nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả tiếc thương. Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gọi Nguyễn Vinh Sơn là “một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam”, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi từng được học, trò chuyện và làm việc cùng ông.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (trái) và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: ĐPCC

Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Quảng Trị, trong một gia đình có nhiều người theo đuổi điện ảnh. Hai người em của ông là nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan và đạo diễn Nguyễn Minh Cao.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Vinh Sơn không làm phim ồ ạt. Tên tuổi ông gắn với một số tác phẩm để lại dấu ấn trong điện ảnh và truyền hình Việt Nam như “Tuổi thơ dữ dội”, “Đất phương Nam”, “Trăng nơi đáy giếng”.

“Tuổi thơ dữ dội” (1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, là một trong những tác phẩm đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Vinh Sơn. Bộ phim sau đó giành Bông Sen Bạc, còn Nguyễn Vinh Sơn nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Năm 1997, Nguyễn Vinh Sơn tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện “Đất phương Nam”, chuyển thể từ tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim gồm 11 tập, kể hành trình lưu lạc tìm cha của cậu bé An giữa vùng đất Nam Bộ.

Sau khi lên sóng, “Đất phương Nam” được nhiều thế hệ khán giả yêu thích và trở thành tác phẩm gắn liền với tên tuổi Nguyễn Vinh Sơn. Năm 2003, phim được đưa sang thị trường Mỹ dưới dạng DVD có phụ đề tiếng Anh. Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, người đứng sau những tác phẩm nổi tiếng như “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp Nguyễn Vinh Sơn là “Trăng nơi đáy giếng” (2008), chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai. Với câu chuyện về cô giáo Hạnh và đời sống gia đình trong không gian văn hóa Huế, bộ phim tiếp tục thể hiện phong cách làm phim chú trọng đời sống, văn hóa và tâm lý nhân vật của Nguyễn Vinh Sơn.

“Trăng nơi đáy giếng” giành Cánh diều bạc 2008 và Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 năm 2009. Cũng trong năm 2009, Nguyễn Vinh Sơn được trao giải Đạo diễn châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Image India Film tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha.

Những năm gần đây, Nguyễn Vinh Sơn ít xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn tham gia một số hoạt động điện ảnh. Ông từng tham gia cố vấn cho phiên bản điện ảnh “Đất rừng phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và xuất hiện cùng các thế hệ diễn viên, nhà làm phim tại buổi ra mắt tác phẩm năm 2023.