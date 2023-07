Diễn viên live-action "One Piece" không muốn bộ phim dài như phiên bản anime

Trong một cuộc phỏng vấn với Collider, nam diễn viên Taz Skylar, người hóa thân vào vai Sanji, đầu bếp của băng Mũ Rơm đã bày tỏ, anh không muốn loạt phim phiêu lưu của họ trên Netflix dài như phiên bản phiên bản anime, mà chỉ mong loạt phim đủ dài để đi đến một kết thúc thỏa mãn người hâm mộ: "Tôi muốn nó diễn ra chính xác và đi đến một kết thúc mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Tôi muốn mọi người sẽ tự hào về nơi chúng tôi kết thúc. Tôi không muốn nó kết thúc ngắn quá và cũng không muốn nó kéo dài. Đó là suy nghĩ của tôi" - Taz Skylar cho biết. Đáng nói, Iñaki Godoy - người thủ vai thuyền trưởng Mũ Rơm Monkey D. Luffy cũng gật đồng đồng ý với chia sẻ của Taz Skylar.

Phim "One Piece" bản người đóng hiện là bản phim truyền hình chuyển thể từ anime đắt nhất từng được thực hiện.

"One Piece" được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng của tác giả Eiichiro Oda kể về cuộc hành trình của cậu bé Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và những thuyền viên của cậu. Theo chân Luffy, họ sẽ cùng tham gia vào những chuyến phiêu lưu trên biển cả để tìm kiếm kho báu lớn nhất thế giới "One Piece" và đạt đến danh hiệu Vua Hải Tặc. Phiên bản live-action được sản xuất bởi studio Tomorrow và cha đẻ của "One Piece" - nhà xuất bản Shueisha - nơi mà tác giả gốc của bộ truyện đang làm việc.

Bộ phim lần đầu tiên được công bố vào ngày 21/7/2017 bởi Tổng biên tập của tuần báo truyện tranh nổi tiếng Shounen Jump - Hiroyuki Nakano để kỷ niệm 20 năm phát hành bộ truyện tranh. Sau đó Netflix cũng xác nhận rằng họ đã bắt đầu sản xuất loạt phim người đóng "One Piece". Được biết, kinh phí thực hiện mỗi tập phim "One Piece" của Netflix lên tới 18 triệu USD. Phim có tất cả 8 tập. Tổng kinh phí thực hiện toàn bộ dự án lên đến khoảng 150 triệu USD, ngang ngửa một phim bom tấn chiếu rạp.

Bộ phim dự kiến phát sóng vào ngày 31/8 tới.