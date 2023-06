Hậu Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh miệt mài phủ sóng màn ảnh rộng

Trong "Transformers: Quái thú trỗi dậy", nhân vật do Dương Tử Quỳnh lồng tiếng – Airazor là một robot biến hình được xem là "trái tim" của Maximals. Thanh lịch và nổi bật, có lẽ Airazor là robot phức tạp nhất trong số các Maximal. Ở trạng thái biến hình, Airazor hóa thân thành một con chim cắt với sải cánh lớn đáng kinh ngạc cùng phong thái đĩnh đạc và sức mạnh “chết người”.

Không hề nao núng khi phải hoạt động đơn lẻ và sẵn sàng lao thẳng vào nơi nguy hiểm mà không cần tới bất cứ sự hỗ trợ nào, chiến binh tinh nhuệ và quả cảm Airazor với thị lực sắc bén cùng vũ khí chiến đấu tuyệt vời là một nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các đồng đội Maximal tham chiến dưới mặt đất.

Dương Tử Quỳnh giữ vai trò lồng tiếng cho một Maximal.

Dương Tử Quỳnh chính là cái tên được lựa chọn cho hình tượng nữ robot chiến binh nhờ sự tương đồng về tính cách mạnh mẽ, hình tượng dũng cảm mà nữ diễn viên đã xây dựng trong suốt sự nghiệp. Bà có một giọng nói đặc biệt có thể truyền tải tính cách và cảm xúc của một bảo hộ mẫn cán như Airazor. Kinh nghiệm của minh tinh trong mảng phim hành động, khoa học viễn tưởng cũng giúp diễn viên nhiều khi hóa thân thành một robot biến hình.

Nữ diễn viên người Malaysia đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên giành giải thưởng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn cực kỳ ấn tượng trong “Everything Everywhere All At Once”.

Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò hoa hậu trước khi chuyển sang diễn xuất vào năm 1984. Dương Tử Quỳnh đã gặt hái được rất nhiều thành công với dòng phim võ thuật Hồng Kông ở thập niên 90 trước khi thủ vai chính trong một loạt các phim hành động bom tấn của điện ảnh thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, ngôi sao này đã tham gia diễn xuất trong hơn 70 phim điện ảnh và truyền hình.

Trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới hai phần “Ngọa hổ tàng long” của đạo diễn Lý An, “Memoirs of a Geisha” của đạo diễn Rob Marshall, “Tomorrow Never Dies” của đạo diễn Roger Spottiswoode, “Sunshine” của đạo diễn Danny Boyle và “Crazy Rich Asians” – phim hài có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong vòng 10 năm trở lại đây do Jon Chu đạo diễn.

Một trong những điều khiến bà trở nên đặc biệt trong làng điện ảnh là phong cách độc đáo pha trộn giữa sức mạnh thể chất và sự duyên dáng đầy tính nữ. Nữ diễn viên được biết đến với việc tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm và đã được đào tạo về nhiều loại võ thuật khác nhau để chuẩn bị cho vai diễn. Những cảnh chiến đấu nghẹt thở trong các phim như “Ngọa hổ tàng long” đã khiến khán giả kinh ngạc về kỹ năng của đả nữ này. Nền tảng về nghề người mẫu mang lại cho Dương Tử Quỳnh phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh, là một trong số ít nữ cường châu Á tạo dựng được danh tiếng vững chắc tại Hollywood.

Sau khi góp mặt trong phần 2 của loạt “Guardians of the Galaxy” của đạo diễn James Gunn, Dương Tử Quỳnh đã trở lại với Vũ trụ Điện ảnh Marvel với “Shang-Chi” của đạo diễn Destin Daniel Cretton.

Bà được công nhận trên toàn cầu vì những đóng góp của mình cho ngành giải trí. Nghệ sĩ đã được chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn học đồng thời được phong Hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

Dương Tử Quỳnh nổi tiếng với tinh thần làm việc chăm chỉ và sự tận tụy với nghề. Nữ diễn viên cống hiến trong nhiều thể loại, từ phim võ thuật đến phim chính kịch, phim hài và phim kinh dị trải dài từ châu Á sang Hollywood. Khán giả truyền hình biết tới bà qua các series “Star Trek: Discovery” của kênh CBS, “The Witcher: Blood Origins” của Netflix, “American Born Chinese” của Disney+, “The Brothers Sun” của Netflix…Trong thời gian tới, Dương Tử Quỳnh sẽ trở lại màn ảnh rộng với phần tiếp theo của bom tấn “Avatar” của đạo diễn James Cameron, “Wicked” của đạo diễn John Chu và “A Haunting in Venice” của đạo diễn Kenneth Branagh.