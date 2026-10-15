Doãn Quốc Đam lên tiếng về cảnh diễn đập mâm, nhét cơm vào miệng Huyền Lizzie

Mới đây, phân cảnh nhân vật Bình (Doãn Quốc Đam) trút giận lên vợ là Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim Căn nhà không mái che thu hút sự chú ý của khán giả. Trong cảnh phim, Bình đập mâm vào lưng và nhét cơm vào miệng Hạnh. Sau khi đoạn hậu trường được đăng tải, nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh cách Doãn Quốc Đam thực hiện cảnh bạo lực với bạn diễn.

Trước những bình luận cho rằng nam diễn viên “đập thật”, thậm chí suy diễn anh có mâu thuẫn cá nhân với Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam đã lên tiếng giải thích. Nam diễn viên thừa nhận bản thân có phần sai khi không trao đổi, tập kỹ với bạn diễn từ trước.

Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie trong phim “Căn nhà không mái che”.

“Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận là như vậy có sai”, Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Theo nam diễn viên, nguyên nhân xuất phát từ thói quen nghề nghiệp mà anh gọi là “cơ chế tự xù lông”. Sau nhiều năm làm nghề, anh từng gặp trường hợp bạn diễn biết trước cách diễn và phản ứng trước hành động của nhân vật. Vì vậy, Doãn Quốc Đam thường không tập trước toàn bộ những gì mình dự định thể hiện trong cảnh quay.

Anh cho biết nếu tập trước 100%, có thể xảy ra hai trường hợp. Một là bạn diễn thực hiện trước hành động vốn thuộc về nhân vật anh xây dựng, phản ứng trước khi anh kịp thể hiện. Hai là bạn diễn thoại trước một câu hướng tới hành động đó, khiến phần diễn sau của anh chỉ còn mang tính minh họa.

“Là tôi sai khi tự mình xù lông lên và vì tôi muốn nhìn thấy phản ứng bất ngờ, không chuẩn bị trước nhưng nó lại thật nhất của bạn diễn”, nam diễn viên nói.

Status của Doãn Quốc Đam trên Facebook

Doãn Quốc Đam cho biết anh thường chỉ tập khoảng 60% thay vì tập toàn bộ cảnh diễn. Tuy nhiên, với phân đoạn đập mâm, anh khẳng định đã có tính toán về kỹ thuật để hạn chế lực tác động lên Huyền Lizzie.

Nam diễn viên kể trước khi quay đã nhắc bạn diễn ngồi lùi lại, dù Huyền Lizzie khi đó không biết lý do. Anh cũng lựa vị trí có tay vịn của ghế nhô cao hơn lưng nữ diễn viên, nhằm để phần tay vịn cản lực khi chiếc mâm được đập xuống.

“Tôi nhìn góc quay, khuôn hình là tôi biết hình sẽ lấy như thế nào, ăn gian ra làm sao mà trông cảm giác không khác gì bị đập vào lưng thật. Cùng lắm chỉ một chút cạnh mâm có lỡ văng vào người bạn ấy một chút, tất nhiên có đau chứ, nhưng cũng không đến mức diễn viên bị trọng thương”, Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Theo anh, cảnh phim được thực hiện ở nhiều góc máy nên phải quay đi quay lại nhiều lần. Nam diễn viên cho rằng nếu tất cả các lần đều thực sự đập trực tiếp vào người bạn diễn thì khó có thể tiếp tục quá trình ghi hình.

Với cảnh Bình nhét cơm vào miệng Hạnh, Doãn Quốc Đam cho biết trong lúc tập, tổ thiết kế chưa bày đầy đủ đạo cụ. Đến khi quay thật, đạo diễn Phạm Gia Phương nhận xét phần diễn ở lúc tập chưa đủ mạnh để khiến khán giả ghét nhân vật Bình và đề nghị nam diễn viên đẩy mức độ lên. Khi cơm được đưa vào khuôn hình, Doãn Quốc Đam vì thế tăng cường độ diễn.

Trước đó, đạo diễn Phạm Gia Phương cũng chia sẻ Doãn Quốc Đam có những sáng tạo bất ngờ trong quá trình quay, có lúc “tập một đằng diễn một nẻo” khiến cả đoàn phim bất ngờ.

Trong khi đó, Huyền Lizzie cho biết đàn anh xử lý kỹ thuật tốt nên cô không bị tổn thương thể xác sau cảnh quay, dù khi xem lại phân đoạn này vẫn cảm thấy xót xa.

Điều khiến Doãn Quốc Đam buồn là sau khi clip hậu trường được chia sẻ, xuất hiện bình luận cho rằng anh thực sự đập mâm vào lưng Huyền Lizzie, thậm chí có người đặt câu hỏi liệu hai diễn viên có mâu thuẫn hay thù ghét nhau hay không.

“Các bạn quay hậu trường, các bạn hướng đến view, tôi hiểu. Tôi sai, sai khi đã làm vậy. Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tôi”, Doãn Quốc Đam viết.

Ngay bên dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie để lại bình luận động viên đàn anh: “Ai bảo anh sai để em mắng nào”.

Đáp lại, Doãn Quốc Đam cho biết anh chỉ “cảm xúc tí thôi” và khẳng định mình không sao. Huyền Lizzie sau đó tiếp tục lên tiếng, cho rằng nam diễn viên không cần phải áy náy về cảnh quay.

“Thôi thương mà. Em còn cảm ơn anh không hết. Không có anh làm sao em đẩy được cảm xúc cao trào như thế. Còn về việc bị đau thì có đập vào người tí nào đâu mà đau. Ai xem tinh thì đều thấy đập vào ghế mà. Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh, như thật”, Huyền Lizzie viết.

Phản hồi của nữ diễn viên cũng trực tiếp làm rõ những tranh luận xoay quanh cảnh quay. Theo Huyền Lizzie, chiếc mâm không đập vào người cô mà được Doãn Quốc Đam thực hiện vào phần ghế, tạo cảm giác chân thực khi lên hình.

Cũng trong status này, nhiều đồng nghiệp khác như Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Quang Sự, Tú Oanh, Bảo Thanh, Tô Dũng, Thùy Dương, MC Thảo Vân, Chí Nhân...đã bình luận bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với anh, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực, thậm chí khen ngợi hết lời khả năng diễn xuất của Doãn Quốc Đam.