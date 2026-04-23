Doanh thu sớm những phim Việt ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Thứ Năm, 09:55, 23/04/2026
VOV.VN - "Anh Hùng", "Heo năm móng", "Đại tiệc trăng máu 8" và "Trùm sò" là 4 bộ phim Việt ra rạp dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp tới chứng kiến cuộc cạnh tranh của 4 phim Việt ngoài rạp gồm "Anh Hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo, "Heo năm móng" của đạo diễn Lưu Thành Luân, "Đại tiệc trăng máu 8" của Phan Gia Nhật Linh và "Trùm sò" của Đức Thịnh. 4 tác phẩm sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 24/4. 

Hiện nay, 4 bộ phim đều ghi nhận doanh thu từ số lượng vé đặt sớm và các suất chiếu sớm. Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim kinh dị "Heo năm móng" đứng thứ hai về doanh thu trong ngày, với tổng doanh thu hơn 2,4 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm. Trong sáng 23/4, đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Thành Luân thu về hơn 1,1 tỷ đồng với hơn 15.800 vé được bán ra trên hơn 850 suất chiếu. 

doanh thu som nhung phim viet ra rap dip gio to hung vuong va 30 4 - 1 5 hinh anh 1
Võ Tấn Phát trong phim "Heo năm móng"

“Heo năm móng” theo chân của Youtuber Khải (Võ Tấn Phát) cùng các cộng sự của mình lên đường đến Miếu Ông Tà sau khi nghe về câu chuyện huyền bí liên quan đến Cô Năm Hợi - một con heo có 5 móng. Theo truyền thuyết, một con heo có 5 móng chính là những linh hồn kẹt lại và mang theo oán khí.

Xếp sau "Heo năm móng" là phim hài "Đại tiệc trăng máu 8" với tổng doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng đến từ các suất chiếu sớm. Trong sáng 23/4, phim thu về hơn 900 triệu đồng với hơn 11.000 vé được bán ra trên hơn 700 suất chiếu. 

"Đại tiệc trăng máu 8" là bản remake của "One cut of the dead" (2017). Phim theo chân một vị đạo diễn hay bị coi thường (Vân Sơn) trong dự án thử thách nhất đời ông: thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các diễn viên liên tục gây chuyện “khó đỡ”. Phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, từ danh hài Vân Sơn, Quang Minh đến Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát. 

doanh thu som nhung phim viet ra rap dip gio to hung vuong va 30 4 - 1 5 hinh anh 2
Dàn sao của "Đại tiệc trăng máu 8"

Phim "Anh Hùng" với sự tham gia của Thái Hòa có doanh thu mở màn hơn 670 triệu đồng. Tác phẩm của đạo diễn Võ Thạch Thảo hiện đứng thứ 9 về doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Trong sáng 23/4, phim thu về hơn 22 triệu đồng. 

Trong phim, Thái Hòa vào vai Hùng – một tài xế taxi gà trống nuôi hai con. Nhân vật của anh xuất hiện với hình ảnh kiệm lời, trầm mặc và nhiều trăn trở. Hùng là cha của hai cô con gái: Hân (Phương Thanh) đang tuổi dậy thì và My (bé Gia Tuệ) mắc bệnh hiểm nghèo. Ông không phải người cha hoàn hảo, nhưng phải đối diện với áp lực từ gia đình lẫn xã hội, đặc biệt khi sinh mạng con gái nhỏ đang “nằm trong tay gã thần chết với lưỡi hái vô hình”. 

doanh thu som nhung phim viet ra rap dip gio to hung vuong va 30 4 - 1 5 hinh anh 3
Thái Hòa vào vai tài xế taxi trong "Anh Hùng"

Phim "Trùm sò" của đạo diễn Đức Thịnh hiện chưa cập nhật doanh thu mở màn trên Box Office Vietnam. Bộ phim đặt bối cảnh ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là có tiền. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Đức Thịnh, Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng… và cả gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hoa hậu Mai Phương.

Bên cạnh 4 phim ra mắt vào cuối tuần này, một bộ phim Việt vừa khởi chiếu cũng gây chú ý là "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện đứng vị trí top 1 doanh thu trong ngày. Tính đến sáng 23/4, tác phẩm sắp chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm đã vươn lên top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: phim việt doanh thu anh hùng đại tiệc trăng máu 8 suất chiếu sớm phí phông trùm sò heo năm móng phim kinh dị đạo diễn
"Phí Phông" đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, ghi nhận 4 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

VOV.VN - Khởi chiếu sớm từ 16/4, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh… nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tiếp xác lập nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" đối với dòng phim kinh dị Việt.

"Phí Phông" đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, ghi nhận 4 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

"Phí Phông" đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, ghi nhận 4 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

VOV.VN - Khởi chiếu sớm từ 16/4, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh… nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tiếp xác lập nhiều thành tích “vô tiền khoáng hậu” đối với dòng phim kinh dị Việt.

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức.

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức.

Phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính mở màn với doanh thu ảm đạm

VOV.VN - Sau khi hoãn ra mắt, phim điện ảnh "Bẫy tiền" có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh, diễn viên Liên Bỉnh Phát trở lại rạp nhưng có doanh thu khởi mở màn ảm đạm.

Phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính mở màn với doanh thu ảm đạm

Phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính mở màn với doanh thu ảm đạm

VOV.VN - Sau khi hoãn ra mắt, phim điện ảnh "Bẫy tiền" có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh, diễn viên Liên Bỉnh Phát trở lại rạp nhưng có doanh thu khởi mở màn ảm đạm.

