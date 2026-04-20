"Phí Phông" đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, ghi nhận 4 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Tính đến hết ngày 19/4, bộ phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt hơn 70 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày chiếu sớm, đồng thời ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị. Trước đó, tác phẩm đã vươn lên top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Kiều Minh Tuấn trong phim "Phí Phông: Quỷ rừng máu thiêng".

Sở hữu hơn 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" áp đảo phòng vé khi nắm giữ tới 85% thị phần doanh thu. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng trong thời gian tới.

Song song với loạt thành tích ấn tượng tại phòng vé, dàn diễn viên và ê-kíp phim cũng tích cực khuấy động không khí quảng bá tại Hà Nội. Đoàn phim gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Lan Phương, Huy Tít, Nguyễn Sỹ Hậu và đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã liên tục tham gia cinetour từ ngày 17-19/4 ở nhiều cụm rạp.

Bộ phim theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - hai pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ - bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thuý) gặp nạn bí ẩn. Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với “phí phông” - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ. Càng đào sâu, họ không chỉ đối đầu với thế lực siêu nhiên mà còn buộc phải đối diện với những bí mật liên quan đến gia đình và chính thân phận của mình.

Đoàn làm phim "Phí Phông" giao lưu cùng khán giả tại các cụm rạp.

Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung ghi điểm với loạt đại cảnh được đầu tư chỉn chu, khai thác triệt để vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Mộc Châu, qua đó tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho bộ phim. Đặc biệt, phần bối cảnh được xây dựng dựa trên phong tục, tập quán của người dân vùng cao. Từ cách bố trí nhà cửa, vật dụng đến nhịp sống thường nhật, mọi chi tiết đều được quan sát và tái hiện một cách chân thực, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ thị giác.

Bên cạnh đó, việc quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ - từ các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý đến những gương mặt ăn khách phòng vé như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... cùng sự góp mặt của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hù dọa, bộ phim còn ghi điểm nhờ câu chuyện nhiều lớp lang, giàu ý nghĩa, khéo léo dẫn dắt và kích thích trí tò mò của người xem qua từng lớp bí mật được bóc tách. Không lạm dụng các yếu tố gây sốc, tác phẩm tập trung khai thác nỗi sợ đến từ tâm lý con người, đồng thời lồng ghép những giá trị nhân sinh, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn.