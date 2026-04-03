中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Đồng hồ đếm ngược” tập 18: Thành muốn đổi mạng để mẹ bớt đau khổ

Thứ Sáu, 08:32, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 18 “Đồng hồ đếm ngược” phát sóng tối 3/4, câu chuyện tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Thành đứng trước lựa chọn sinh tử để cứu mẹ.

Ở diễn biến đầu tập, ông Lương (Quỳnh Dương) tìm cách gặp bà Hoà (Linh Huệ) nhằm xin bãi nại cho vợ – người đang bị tạm giam. Ông đưa ra lý do vợ cần được về chăm sóc con gái nhỏ, mong nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên, lời đề nghị này không những không khiến bà Hoà mềm lòng mà còn khiến bà thêm phẫn nộ. Nhắc lại quá khứ thiếu vắng mẹ của mình, bà thẳng thừng từ chối: “Bãi nại à? Hai vợ chồng nhà các người không đủ tư cách”.

Trong khi đó, bé Nhi lo lắng nếu Thành (Thanh Sơn) không tỉnh lại thì mẹ em cũng không thể trở về. Trước nỗi bất an của con, ông Lương cố trấn an: “Anh Thành là người tử tế. Ông Trời sẽ phù hộ cho anh ấy con ạ”. Thế nhưng, câu hỏi hồn nhiên mà đau lòng của bé Nhi lại khiến ông Lương nghẹn ngào: “Vậy tại sao bố cũng được ông Trời phù hộ? Ngày nào bố cũng đánh mẹ mà sao mẹ lại là người đi vào đồn công an? Bố mẹ đã không yêu thương nhau thì lấy nhau làm gì?”. Những lời chất vấn dồn dập của con gái khiến ông không kìm được nước mắt.

Ở một diễn biến khác, giao ước giữa Thành và thần chết dần đi đến hồi kết. Thành bày tỏ mong muốn thay đổi thỏa thuận: “Tôi sẵn lòng đánh đổi hết thời gian sống của mình cho mẹ nhưng lại quên mất một điều chính mẹ là nguồn sống. Tôi chỉ muốn tìm một giải pháp để mẹ tôi bớt đau khổ”. Tuy nhiên, thần chết cảnh báo đây không phải trò đùa: nếu thay đổi, mọi thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ, thời gian sống của mẹ Thành sẽ chỉ còn tính bằng ngày, còn anh sẽ được trả lại toàn bộ thời gian sống – đủ để nói lời từ biệt.

 

Không thể xoay chuyển tình thế, Thành trở về nhà, âm thầm dặn dò mẹ mọi chuyện như chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nhận ra những lời nói khác thường của con trai, bà Hoà bắt đầu linh cảm điều chẳng lành, nỗi sợ mất con một lần nữa dần hiện rõ.

Liệu Thành có thể thay đổi số phận hay phải chấp nhận đánh đổi? Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 18 của "Đồng hồ đếm ngược" phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

"Đồng hồ đếm ngược" tập 16: Bố ruột Thành từng đi tù, bạo hành vợ

VOV.VN - Tập 16 Đồng hồ đếm ngược hé lộ bước ngoặt quan trọng khi Thành lần ra tung tích bố ruột sau nhiều năm tìm kiếm. Tuy nhiên, sự thật về người đàn ông này lại khiến anh không khỏi bất ngờ khi quá khứ được cho là từng đi tù và có nhiều điều tiếng trong cuộc sống.

"Đồng hồ đếm ngược" tập 16: Bố ruột Thành từng đi tù, bạo hành vợ

"Đồng hồ đếm ngược" tập 16: Bố ruột Thành từng đi tù, bạo hành vợ

VOV.VN - Tập 16 Đồng hồ đếm ngược hé lộ bước ngoặt quan trọng khi Thành lần ra tung tích bố ruột sau nhiều năm tìm kiếm. Tuy nhiên, sự thật về người đàn ông này lại khiến anh không khỏi bất ngờ khi quá khứ được cho là từng đi tù và có nhiều điều tiếng trong cuộc sống.

“Đồng hồ đếm ngược” tập 15: Nhiệm vụ tiếp theo của Thành là mẹ ruột

VOV.VN - Trong tập 15 “Đồng hồ đếm ngược” phát sóng tối 26/3, hành trình truy tìm sự thật của Thành (Thanh Sơn) bước sang một hướng hoàn toàn mới khi anh nhận ra “nhiệm vụ” tiếp theo liên quan trực tiếp đến mẹ ruột.

“Đồng hồ đếm ngược” tập 15: Nhiệm vụ tiếp theo của Thành là mẹ ruột

“Đồng hồ đếm ngược” tập 15: Nhiệm vụ tiếp theo của Thành là mẹ ruột

VOV.VN - Trong tập 15 “Đồng hồ đếm ngược” phát sóng tối 26/3, hành trình truy tìm sự thật của Thành (Thanh Sơn) bước sang một hướng hoàn toàn mới khi anh nhận ra “nhiệm vụ” tiếp theo liên quan trực tiếp đến mẹ ruột.

Lan Phương nhận nhiều lời khen khi "hóa điên" trong "Đồng hồ đếm ngược"

VOV.VN - Vai diễn Thơ của Lan Phương trong phim “Đồng hồ đếm ngược” nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Diễn xuất bùng nổ tâm lý giúp nữ diễn viên tạo nên hình ảnh nhân vật đầy ám ảnh, trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Lan Phương nhận nhiều lời khen khi "hóa điên" trong "Đồng hồ đếm ngược"

Lan Phương nhận nhiều lời khen khi "hóa điên" trong "Đồng hồ đếm ngược"

VOV.VN - Vai diễn Thơ của Lan Phương trong phim “Đồng hồ đếm ngược” nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Diễn xuất bùng nổ tâm lý giúp nữ diễn viên tạo nên hình ảnh nhân vật đầy ám ảnh, trở thành điểm nhấn của bộ phim.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc