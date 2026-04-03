“Đồng hồ đếm ngược” tập 18: Thành muốn đổi mạng để mẹ bớt đau khổ

Ở diễn biến đầu tập, ông Lương (Quỳnh Dương) tìm cách gặp bà Hoà (Linh Huệ) nhằm xin bãi nại cho vợ – người đang bị tạm giam. Ông đưa ra lý do vợ cần được về chăm sóc con gái nhỏ, mong nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên, lời đề nghị này không những không khiến bà Hoà mềm lòng mà còn khiến bà thêm phẫn nộ. Nhắc lại quá khứ thiếu vắng mẹ của mình, bà thẳng thừng từ chối: “Bãi nại à? Hai vợ chồng nhà các người không đủ tư cách”.

Trong khi đó, bé Nhi lo lắng nếu Thành (Thanh Sơn) không tỉnh lại thì mẹ em cũng không thể trở về. Trước nỗi bất an của con, ông Lương cố trấn an: “Anh Thành là người tử tế. Ông Trời sẽ phù hộ cho anh ấy con ạ”. Thế nhưng, câu hỏi hồn nhiên mà đau lòng của bé Nhi lại khiến ông Lương nghẹn ngào: “Vậy tại sao bố cũng được ông Trời phù hộ? Ngày nào bố cũng đánh mẹ mà sao mẹ lại là người đi vào đồn công an? Bố mẹ đã không yêu thương nhau thì lấy nhau làm gì?”. Những lời chất vấn dồn dập của con gái khiến ông không kìm được nước mắt.

Ở một diễn biến khác, giao ước giữa Thành và thần chết dần đi đến hồi kết. Thành bày tỏ mong muốn thay đổi thỏa thuận: “Tôi sẵn lòng đánh đổi hết thời gian sống của mình cho mẹ nhưng lại quên mất một điều chính mẹ là nguồn sống. Tôi chỉ muốn tìm một giải pháp để mẹ tôi bớt đau khổ”. Tuy nhiên, thần chết cảnh báo đây không phải trò đùa: nếu thay đổi, mọi thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ, thời gian sống của mẹ Thành sẽ chỉ còn tính bằng ngày, còn anh sẽ được trả lại toàn bộ thời gian sống – đủ để nói lời từ biệt.

Không thể xoay chuyển tình thế, Thành trở về nhà, âm thầm dặn dò mẹ mọi chuyện như chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nhận ra những lời nói khác thường của con trai, bà Hoà bắt đầu linh cảm điều chẳng lành, nỗi sợ mất con một lần nữa dần hiện rõ.

Liệu Thành có thể thay đổi số phận hay phải chấp nhận đánh đổi? Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 18 của "Đồng hồ đếm ngược" phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.