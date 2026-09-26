“Hộ linh tráng sĩ” được chọn tham dự vòng sơ tuyển Oscar 99

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định lựa chọn “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là phim Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Theo quyết định, đơn vị sản xuất sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh hoàn thiện thủ tục đăng ký, gửi các tài liệu cần thiết cùng bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức trước ngày 1/10. Kinh phí liên quan đến việc gửi phim tham dự vòng sơ tuyển do phía đơn vị sản xuất chi trả.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Việt Nam lựa chọn gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99.

Việc lựa chọn Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được thực hiện sau cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là phim điện ảnh huyền sử lấy bối cảnh Đại Cồ Việt vào thế kỷ X, dưới thời nhà Đinh. Câu chuyện diễn ra sau khi vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại. Theo mật lệnh của Tiên đế, 7 hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ đặc biệt: vận chuyển 99 chiếc quan tài theo 7 hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, bảo vệ lăng mộ thực sự của nhà vua.

Phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, trong đó có Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Tự Long, NSƯT Chiều Xuân, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Thiên Tú. Đây cũng là một trong những điểm giúp Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thu hút sự chú ý khi ra rạp, bên cạnh quy mô sản xuất lớn, bối cảnh cổ trang và chất liệu huyền sử gắn với thời Đinh.

Bộ phim từng nhận được nhiều sự chú ý bởi mức đầu tư khủng, thuộc nhóm dự án điện ảnh cổ trang có kinh phí lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả tại phòng vé không tương xứng với quy mô đầu tư. Tính đến cuối tháng 9, sau gần một tháng phát hành và bước vào những ngày cuối tại rạp, phim đạt doanh thu khoảng 38 tỷ đồng.

Trong quá trình công chiếu, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả và giới chuyên môn cho rằng phim còn hạn chế ở nhịp kể, lời thoại và cách triển khai nhiều tuyến nhân vật khiến mạch truyện thiếu tập trung. Sau khi phát hành, ê-kíp đã chỉnh sửa và rút thời lượng từ 155 phút xuống còn 135 phút.

Dù kết quả phòng vé chưa đạt kỳ vọng, bộ phim vẫn được chú ý ở phần bối cảnh, võ thuật và nỗ lực khai thác chất liệu lịch sử, huyền sử Việt Nam trên màn ảnh rộng. Việc được lựa chọn gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar 99 đánh dấu hành trình tiếp theo của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh sau thời gian công chiếu trong nước.

Trước đó, năm 2025, Mưa đỏ được chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 98. Tác phẩm nằm trong danh sách 86 phim đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách rút gọn. Mưa đỏ cũng gây chú ý khi đạt doanh thu 714 tỷ đồng và giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam.