Hoạt hình Việt Wolfoo thua kiện bản quyền Peppa Pig

Theo The Guardian, chủ sở hữu Peppa Pig đã giành phần thắng trong vụ kiện bản quyền kéo dài từ năm 2022 với SConnect, doanh nghiệp Việt Nam sản xuất loạt hoạt hình Wolfoo.

Hasbro, công ty giải trí của Mỹ sở hữu bản quyền Peppa Pig, cùng hãng phim Astley Baker Davies tại London khởi kiện SConnect vì cho rằng một số video Wolfoo đã sử dụng trái phép âm thanh từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Anh.

Các đoạn âm thanh được nhắc tới trong vụ kiện khá ngắn, bao gồm giọng của Peppa cùng các thành viên trong gia đình nhân vật này nói những câu cảm thán như “Hoan hô!”.

Sau khi xem xét hồ sơ và các video liên quan, thẩm phán Tòa án Cấp cao tại London nhận định bằng chứng về việc sao chép âm thanh là “rất thuyết phục”. Theo phán quyết, hành vi này diễn ra trong thời gian dài và xuất hiện trên diện rộng.

Tòa án Cấp cao tại London xác định nhiều video Wolfoo sử dụng trái phép âm thanh từ Peppa Pig.

Tòa yêu cầu gỡ các video có nhân vật Wolfoo khỏi những nền tảng trực tuyến, bao gồm YouTube. Thời hạn thực hiện được ấn định trước 16h ngày 3/8 (theo giờ Anh).

Ra mắt từ năm 2018, Wolfoo kể về cuộc sống của một chú sói con cùng gia đình. Loạt phim hướng đến trẻ em từ hai đến bảy tuổi, thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên nhiều kênh như YouTube, YouTube Kids và trang Wolfoo World.

Ngoài phiên bản tiếng Anh, Wolfoo còn được lồng tiếng sang nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Trong quá trình tranh tụng, SConnect phủ nhận cáo buộc vi phạm bản quyền. Phía doanh nghiệp cho biết các video sản xuất trước giữa năm 2020 có chứa âm thanh từ Peppa Pig là do một đơn vị thứ ba tự ý sử dụng, không được SConnect cho phép. SConnect đồng thời khẳng định những video thực hiện sau thời điểm này đều dùng âm thanh gốc do ê-kíp tự sản xuất. Công ty cũng cho biết đã xóa toàn bộ nội dung bị cho là vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên, lập luận trên không được tòa chấp nhận. Theo kết quả kiểm tra, âm thanh từ Peppa Pig được phát hiện trong cả 92 video Wolfoo bằng tiếng Anh thuộc mẫu nghiên cứu. Với các video bằng ngôn ngữ khác, tỷ lệ phát hiện âm thanh tương tự là 75%.

Thẩm phán cho rằng việc SConnect quy trách nhiệm cho nhà thầu bên ngoài không làm thay đổi bản chất vụ việc. Tòa cũng bác quan điểm cho rằng các video sản xuất sau giữa năm 2020 đều sử dụng phần âm thanh được thu mới trong nội bộ.

Vụ kiện bắt đầu cách đây bốn năm, khi Hasbro và Astley Baker Davies cho rằng SConnect tạo ra nhiều điểm tương đồng giữa Wolfoo và Peppa Pig, có thể khiến nhóm khán giả nhỏ tuổi nhầm hai nhân vật thuộc cùng một thương hiệu.

Phía nguyên đơn từng đề cập đến ngoại hình và cách tạo hình của Wolfoo, cho rằng nhân vật này có nét tương đồng với Peppa Pig. Dù vậy, vụ kiện chủ yếu tập trung vào yếu tố âm thanh vì đây là phần có bằng chứng rõ ràng hơn để xem xét hành vi vi phạm bản quyền.

Sau phán quyết, SConnect đề nghị lệnh gỡ bỏ chỉ áp dụng đối với những video đã nằm trong mẫu kiểm tra. Công ty cũng cho rằng phạm vi yêu cầu gỡ video tại Anh, Liên minh châu Âu và toàn bộ 166 quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, trong đó có Việt Nam và Mỹ, là quá rộng.

Tòa không đồng tình với đề nghị này. Thẩm phán nhận định việc sao chép xuất hiện phổ biến, ít nhất trong nhóm video Wolfoo bằng tiếng Anh, nên không thể chỉ giới hạn lệnh gỡ bỏ ở những nội dung đã được đem ra kiểm tra.