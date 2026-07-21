Trung Quốc phát động chiến dịch xử lý phim hoạt hình AI độc hại

Thông báo đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết, chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng, với trọng tâm trấn áp các phim hoạt hình độc hại và việc tạo ra các nhân vật trẻ em gây tranh cãi.

Theo một quan chức của CAC, chiến dịch được chia làm 2 giai đoạn, gồm chấn chỉnh môi trường trực tuyến dịp nghỉ hè dành cho trẻ vị thành niên và chấn chỉnh thông tin trực tuyến gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)

Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến.

Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái bao gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị.

Theo thông báo, một số tài khoản ở Trung Quốc đã thổi phồng những hình tượng trẻ em gây tranh cãi, bao gồm “thần đồng tái thế” hay “người đẹp nhí sớm trưởng thành”, đồng thời dàn dựng các video mô tả việc trốn học, bỏ học và lối suy nghĩ “nằm thẳng” cổ vũ các giá trị tiêu cực; sản xuất loạt phim ngắn AI giật gân và phản cảm, ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ vị thành niên. Một số ứng dụng AI tạo ra các nhân vật không phù hợp hoặc các nội dung mơ hồ, tục tĩu.

Cũng theo thông báo, một số nền tảng và nhóm trực tuyến bị phát hiện có hành vi không đúng mực. Một số cá nhân sử dụng những lý do như “tìm bạn thân” để dụ dỗ trẻ vị thành niên gửi ảnh riêng tư. Một số nhóm trực tuyến, dưới vỏ bọc “phúc lợi anime”, cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ vị thành niên bằng truyện tranh khiêu dâm và các nội dung bất hợp pháp khác.

Một số nền tảng sử dụng các chiến thuật như tuyển dụng người mẫu nội y để dụ dỗ trẻ vị thành niên chụp ảnh cận cảnh gợi cảm. Một số phòng phát trực tiếp sử dụng các cụm từ như “phiên bản giới hạn” và “hàng hiếm” giá cao để dụ dỗ trẻ vị thành niên mua hộp quà bí ẩn và sưu tập thẻ. Một số người bán sử dụng ngôn ngữ mã hóa để khuyến khích bán thuốc lá điện tử. Một số người bán cung cấp công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI, dạy trẻ vị thành niên cách vượt qua xác minh nhận diện khuôn mặt hoặc sử dụng các cụm từ như “ưu đãi đặt mua” dụ dỗ trẻ vị thành niên chuyển tiền để lừa dảo qua mạng...

Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.