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Phim hoạt hình Bát Tiên! bất ngờ vượt mặt Kungfu Nữ Túc trong cuộc đua phòng vé

Chủ Nhật, 09:47, 26/07/2026
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VOV.VN - Thị trường điện ảnh hè Trung Quốc vừa ghi nhận một pha trình làng bất ngờ khi bộ phim hoạt hình Bát Tiên! chính thức vượt qua bom tấn Kungfu Nữ Túc của “vua hài” Châu Tinh Trì để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

Sức hút từ kịch bản giật gân và hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ

Vượt qua Kungfu Nữ Túc, phim hoạt hình Bát Tiên! với doanh thu trong ngày vượt mốc 60 triệu CNY (khoảng 233,25 tỷ đồng) cùng tỷ lệ lấp đầy rạp áp đảo, phim hoạt hình Bát Tiên! do Oriental DreamWorks sản xuất đã có pha trình làng ấn tượng, đẩy sức nóng của cuộc đua phòng vé phim hè lên đỉnh điểm.

phim hoat hinh bat tien bat ngo vuot mat kungfu nu tuc trong cuoc dua phong ve hinh anh 1
Poster phim Bát Tiên!

Pha trình làng của Bát Tiên! không đến từ may mắn mà là kết quả của chiến lược chinh phục khán giả bằng chất lượng nội dung. Ban đầu, tác phẩm bị lầm tưởng chỉ là một phim tiên hiệp hoạt hình thông thường, nhưng khi ra rạp, phim nhanh chóng gây bất ngờ nhờ cốt truyện trinh thám pha lẫn yếu tố giật gân đầy kịch tính. Việc lồng ghép một kịch bản giàu tính sáng tạo, sở hữu những pha bẻ lái cốt truyện bất ngờ trên nền tảng kỹ xảo đồ họa đạt chuẩn quốc tế đã tạo nên một tổng thể phim có cốt truyện vô cùng cuốn hút.

Thêm vào đó, hiệu ứng truyền miệng bùng nổ mạnh mẽ trên các diễn đàn điện ảnh, các nền tảng mạng xã hội khiến tỷ lệ lấp đầy rạp chiếu của Bát Tiên! đã chạm mức 10,6%, vượt xa mức 6,8% của Kungfu Nữ Túc. Thành công này thúc đẩy các nền tảng phân tích nâng mức dự báo tổng doanh thu của phim lên ngưỡng từ 1,9 đến hơn 2,1 tỷ CNY.

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Poster phim Bát Tiên!

Kungfu Nữ Túc duy trì mức tăng doanh thu tốt dù có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh

Dù bị Bát Tiên! soán ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ngày, Kungfu Nữ Túc vẫn chứng tỏ sức mạnh của một “bom tấn” hàng đầu khi tổng doanh thu tích lũy đã nhanh chóng vượt mốc con số kỷ lục 1,8 tỷ CNY (khoảng hơn 7000 tỷ đồng). Phong cách hài vô lý đặc trưng của Châu Tinh Trì kết hợp cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám như Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn khán giả ra rạp, tốc độ tăng doanh thu và tỷ lệ lấp đầy phòng vé của Kungfu Nữ Túc vẫn rất ổn định. Sự sụt giảm nhẹ về doanh thu ngày đến từ màn rình làng của Bát Tiên! được đánh giá là “đúng quy luật” khi một phim mới ra rạp trải qua giai đoạn bùng nổ đầu tiên.

phim hoat hinh bat tien bat ngo vuot mat kungfu nu tuc trong cuoc dua phong ve hinh anh 3
Kungfu Nữ Túc vẫn chứng tỏ sức mạnh của một “bom tấn” hàng đầu khi tổng doanh thu tích lũy đã nhanh vượt qua mốc 1,8 tỷ CNY.

Bên cạnh cuộc đối đầu gay gắt ở top đầu giữa Kungfu Nữ Túc và Bát Tiên!, thị trường phòng vé Trung Quốc còn chứng kiến sự góp mặt đa dạng từ các dự án khác. Tôi nhớ bạn, bộ phim tâm lý tình cảm chọn cho mình một lối đi riêng khi chạm vào cảm xúc người xem qua câu chuyện tình bạn nữ giới nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Phim hiện có doanh thu hơn 130 triệu CNY. Trong khi đó, tác phẩm khoa học viễn tưởng Khi những vì sao tỏa sáng, có sự tham gia của Hoàng Bột và Ngô Lỗi, dù ghi nhận mức doanh thu khiêm tốn hơn, khoảng 26 triệu Nhân dân tệ, nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ ý tưởng cứu hộ vũ trụ xuyên thời gian độc đáo.

Sự vươn lên của Bát Tiên! cùng sức hút ẩn định của Kungfu Nữ Túc hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho đường đua phòng vé của điện ảnh Trung Quốc trong những ngày tới đây.

Thư Vũ/VOV.VN
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