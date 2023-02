"Huyền thoại âm nhạc" Celine Dion đảm nhận vai chính mình trong phim "Yêu lại từ đầu"

Theo nguồn tin trên JJ, Celine Dion sẽ đảm nhận vai chính mình trong phim "Love Again" (Yêu lại từ đầu). Đây là dự án phim tình cảm hài lãng mạn với sự tham gia của dàn ngôi sao: Priyanka Chopra, Nick Jonas, Sam Heughan,...

"Yêu lại từ đầu" ban đầu có tên là "It's All Coming Back To Me Now" - tình khúc nổi danh của Celine Dion kể về một người phụ nữ cô đơn quạnh quẽ trong căn nhà lớn khi người yêu của mình đã ra đi mãi mãi. Một đêm nọ, trong cơn bão, cô gái trong bài hát tưởng như người yêu mình đã quay về, khiến cô cảm nhận được tình yêu mình đánh mất suốt bao lâu nay. Cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc.

Có lẽ chính sự tương đồng đầy xúc động này đã khiến Celine Dion nhận lời tham gia "Yêu lại từ đầu", đánh dấu lần đầu tiên nữ danh ca đóng phim điện ảnh. Không chỉ thủ vai chính, Celine Dion còn trình bày một tuyệt phẩm tình khúc mới toanh trong bộ phim.

Nhắc đến danh ca huyền thoại Celine Dion, người ta nhắc đến những ca khúc nổi tiếng như: The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?... hay hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On – bài hát trong bộ phim "Titanic" (1997) và "Beauty and the Beast" trong bộ phim cùng tên.

Sinh ra và lớn lên ở Canada, sau khi gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá, chinh phục được thị trường âm nhạc tại quê nhà, cô cũng đã được quốc tế công nhận khi giành chiến thắng tại Liên hoan Âm nhạc Thế giới năm 1982 và cuộc thi Eurovision năm 1988. Năm 1990, Dion phát hành album tiếng Anh đầu tay, Unison, khẳng định mình là một nghệ sĩ nhạc pop có thực lực ở Bắc Mỹ và bắt đầu con đường chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu.

Celine Dion là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại, với 200 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Cô được coi là một trong những giọng ca có ảnh hưởng nhất đến dòng nhạc pop. Cô đã giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Billboard vinh danh cô là “Nữ hoàng nhạc đương đại”./.