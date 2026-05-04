Khán giả đòi phần 2 sau khi "Vì mẹ anh phán chia tay" cán mốc tỷ view

Đứng sau thành công của "Vì mẹ anh phán chia tay" là một hành trình vượt qua khủng hoảng tâm lý của đạo diễn Vũ Khắc Tuận. Sau thất bại của phim điện ảnh đầu tay "Mùa hè đẹp nhất" vào cuối năm 2024, anh thừa nhận đã rơi vào tình trạng suy sụp kéo dài.

Trong bài viết cảm ơn ê-kíp và khán giả, Vũ Khắc Tuận chia sẻ thẳng thắn: "Nửa cuối năm 2024, sau khi phim điện ảnh đầu tay của tôi - 'Mùa hè đẹp nhất' ra mắt và không được thành công như mong đợi. Tôi đã rơi vào trầm cảm trong một thời gian khá dài. Tôi bị suy sụp và mất niềm tin vào bản thân rất nhiều. Sau đó, tui đã phải nhìn nhận lại cách mình suy nghĩ và cách mình làm phim, học cách hiểu khán giả hơn".

Khi dự án "Vì mẹ anh phán chia tay" đến, anh coi đây là cơ hội để dốc toàn bộ sức lực. Dù vậy, việc lần đầu tiên thực hiện một bộ phim series (phim bộ) cũng khiến anh gặp không ít áp lực về kỹ thuật kể chuyện. Thay vì lối suy nghĩ nhanh gọn của phim ngắn hay điện ảnh, anh phải học cách triển khai vấn đề dài hơi hơn.

"Tôi chưa từng làm phim series bao giờ. Bước chân vào nghề bằng phim ngắn, bản thân sau đó may mắn được tham gia vào các dự án điện ảnh, nên cách suy nghĩ vấn đề của tôi thường nhanh, gọn chứ không trải dài như phim series, nên tôi không biết sẽ phải làm nó thế nào đây? Thế là tôi quyết định cày lại một số phim series của Hàn Quốc. Trước đây thì xem với tư cách khán giả, nhưng giờ tôi xem là để hiểu hơn cách họ làm một phim series là như thế nào", anh chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị.

Phía dưới bài đăng của đạo diễn, Tam Triều Dâng đã để lại bình luận nhận được rất nhiều lượt tương tác của người hâm mộ.

Tam Triều Dâng viết: "Chúc mừng anh vì đã một lần nữa tin vào bản thân. Cảm ơn anh vì đã là đạo diễn của 'Vì mẹ anh phán chia tay'. Em xin ghi nhận tất cả sự cống hiến của anh cho dự án và cả những lần anh làm em khóc lên khóc xuống hay những lúc em cười như khùng như điên vì anh. Chính vì vậy, em sẵn lòng nhận lời mời ngồi ăn với anh một buổi để anh có thể trực tiếp nói lời cảm ơn ạ".

Sức hút của "Vì mẹ anh phán chia tay" được minh chứng rõ nét nhất qua phản hồi của khán giả. Nhiều người thừa nhận đây là bộ phim hiếm hoi khiến họ phải theo dõi từng câu thoại mà không cần dùng đến phím tua nhanh.

Một khán giả bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên em ngồi coi hết 1 bộ phim truyền hình Việt Nam không bỏ sót 1 câu thoại nào. Trừ khúc giới thiệu thôi à. Trước giờ em rất ít theo dõi phim Việt Nam mình hết từ đầu tới cuối, hầu như em xem phần cut thôi. Nhờ có anh mang 'Mẹ phán' đến làm em có nhiều cảm xúc và niềm tin vào phim ảnh Việt Nam mình hơn, mong chờ sẽ có nhiều bộ phim hay chỉn chu giống 'Vì mẹ anh phán chia tay' trong tương lai".

Khán giả khác lại nhấn mạnh vào cảm xúc hoài niệm mà bộ phim mang lại: "Cảm ơn bác đạo diễn nửa đêm mất ngủ để viết cảm ơn cho một ê-kíp đầy tài năng ạ! Cảm ơn bác đã mang đến cho con dân một bộ phim rất tuyệt vời, cho bao con người như sống lại với thời tuổi trẻ yêu đương rồi cứ tủm tỉm cười, sau phim lại mò mẫm Thread, TikTok để xem suột (source) với chả đọc comment. Cứ u mê mấy tháng trời với phim với diễn viên".

Ngay sau khi tập cuối cùng của "Vì mẹ anh phán chia tay" khép lại với những nút thắt được tháo gỡ, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Threads đã bùng nổ một "làn sóng" yêu cầu từ phía người xem. Dù bộ phim đã mang đến một cái kết tương đối trọn vẹn, nhưng sức hút từ sự bùng nổ cảm xúc (chemistry) giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng khiến khán giả vẫn cảm thấy "chưa đủ".

Dưới bài đăng tổng kết của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, nhiều khán giả đã đồng loạt gọi tên "phần 2". Một khán giả bày tỏ sự mong đợi thiết tha: "Anh ơi, nhớ làm phần 2 'Vì mẹ anh phán chia tay' cho chúng em được 'thỏa mãn' nữa nha, mà nhất định phải có đám cưới đó nha anh".

Không chỉ dừng lại ở việc mong muốn thấy cặp đôi chính về chung một nhà, nhiều khán giả còn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của ê-kíp sản xuất. Một tài khoản cá nhân chia sẻ: "Cũng lần đầu em đọc hết bài viết dài như vậy mà không lướt, nên là nếu có phần 2 thì ra lẹ lẹ nha anh".

Thành công với 1,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook...) của bộ phim đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố từ nội dung đến chiến lược phát hành.

Phim khai thác đề tài kinh điển: mẹ chồng - nàng dâu và sự can thiệp của cha mẹ vào tình yêu của con cái. Tuy nhiên, đạo diễn đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, tập trung vào diễn biến tâm lý thay vì kịch tính hóa quá mức. Điều này giúp khán giả dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm vì câu chuyện phản ánh những tình huống đời thường.

Sự kết hợp giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được coi là điểm sáng nhất của phim. Võ Điền Gia Huy đã thoát khỏi hình ảnh tổng tài lạnh lùng nhàm chán để mang đến một thiếu gia có phần trẻ con, cứng đầu nhưng chân thành. Trong khi đó, Tam Triều Dâng xây dựng thành công hình ảnh Thanh Tâm độc lập, kiên cường – mẫu nữ chính mà khán giả hiện đại yêu thích. Sự kết nối tự nhiên của cả hai khiến người xem tin vào tình yêu của họ.

Bên cạnh cặp đôi trẻ, sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Ánh trong vai người mẹ sắc sảo đã tạo nên sức nặng cho các phân đoạn cao trào. Lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc của cô giúp các cảnh tranh cãi trong gia đình trở nên chân thật và đầy sức nặng.

Nhà phát hành đã áp dụng hình thức cho phép khán giả "xem trước" các tập cuối. Đây là bước đi thông minh, phù hợp với thói quen xem nhanh, xem liền mạch của khán giả hiện nay, giúp duy trì sức nóng và tạo ra những đợt thảo luận dồn dập trên mạng xã hội trước khi phim chính thức kết thúc.

Sau 1 tháng ra mắt, "Vì mẹ anh phán chia tay" duy trì sức hút ổn định khi ghi nhận hơn 400 triệu lượt xem trong giai đoạn cao điểm. Kết thúc hành trình, phim đạt cột mốc 1,2 tỷ lượt xem.

Dù vẫn còn một số hạn chế như tình tiết ở giữa phim đôi lúc bị kéo dài, nhưng nhìn chung, "Vì mẹ anh phán chia tay" đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một dự án giải trí chất lượng. Bộ phim cho thấy một tác phẩm khai thác đề tài gia đình quen thuộc vẫn có thể tạo nên kỳ tích nếu được triển khai một cách chỉn chu, gần gũi và thấu hiểu khán giả.