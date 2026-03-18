Không giới hạn tập 28: Lam Anh bị gắn mác "tiểu tam"

Trong "Không giới hạn" tập 28, Kiên (Steven Nguyễn) sau khi dứt điểm tình cảm với Hà Lê (Thùy Anh) đã gọi điện giải thích và xin lỗi Lam Anh (Minh Trang), hẹn ngày cuối tuần đẹp trời sẽ về gặp người ấy.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 28, kể từ lúc clip Kiên và Hà Lê ôm nhau phát tán trên mạng, Lam Anh luôn bị quấy nhiễu và gắn mác "tiểu tam". Chẳng những thế, Lam Anh còn bị vu oan trong một vụ tranh cãi ở địa phương đang công tác.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 28, các anh em trong lực lượng dân quân tự vệ bàn tán xôn xao những tin đồn về Thượng tướng Hà Đình Quân trên mạng xã hội. Thấy vậy, Lợi (Tô Dũng) ngay lập tức chấn chỉnh anh em về ý thức chính trị.

"Không giới hạn" tập 28 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (18/3).