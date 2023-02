Loạt phim Disney đổ bộ phòng vé Việt trong năm 2023

2023 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Disney tròn 100 tuổi. Trong suốt những năm qua, “nhà Chuột” từ một công ty chuyên sản xuất hoạt hình và các chương trình trẻ em đã trở thành hãng phim lớn nhất thế giới cho đủ mọi lứa tuổi. Trong tay Disney là hàng loạt thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Star Wars, Indiana Jones, Pixar…

Wish

"Wish" là dự án phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Disney. Bộ phim bắt đầu khi cô bé Asha nói lên mong ước của mình với các vì sao và được đáp lại bằng một quả cầu năng lượng có tri giác tên Star. Asha và Star phải cùng nhau cứu lấy vùng đất khỏi một thảm họa bí ẩn. Tác phẩm do Chris Buck – đạo diễn của hai phần "Frozen", "Tarzan" (1999) và đứng sau hàng loạt dự án Disney khác – thực hiện.

Nữ diễn viên Ariana DeBose – người từng thắng giải Oscar và Quả cầu Vàng với "West Side Story" (2022) – lồng tiếng cho nhân vật chính Asha. Trong một bài phỏng vấn, cô tiết lộ: “Tôi thực sự vui mừng khi các bé gái có thể đồng cảm với nhân vật này. Đây là một cô gái ẩn chứa nhiều câu chuyện và tính cách thú vị, như vô vàn nhân vật Disney khác.”

"Wish" dự kiến ra rạp ngày 22/11.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sẽ là bom tấn Marvel đầu tiên ra rạp trong năm 2023. Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho Kỷ nguyên V (Phase 5) của MCU. Phim bắt đầu khi Cassie Lang (Kathryn Newton) vô tình chế tạo ra một thiết bị liên lạc với Lượng tử giới. Từ đó mà cô bé lẫn Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd), Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) lẫn Hope (Evangeline Lilly) đều bị hút vào bên trong Lượng tử giới và đối mặt với kẻ thù mới.

Sau quá trình chuẩn bị và xây dựng thế giới trong Kỷ nguyên IV, phản diện đáng sợ bậc nhất Marvel là Kang the Conqueror (Jonathan Majors) đã chính thức lộ diện. Bộ phim đóng vai liên kết những mối liên kết mà hãng phim kỳ công cài cắm trong các tác phẩm trước, đồng thời mở ra một trong những cuộc chiến hoành tráng nhất màn ảnh rộng có liên quan đến Đa Vũ Trụ. Phim dự kiến ra mắt vào 17/2.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sau các sự kiện trong "Avengers: Endgame" (2019) và "Thor: Love and Thunder" (2022), nhóm Vệ binh dải Ngân hà tiếp tục nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa trên khắp vũ trụ. Thế nhưng, họ phải đối mặt với một thế lực mới đáng gờm cũng như tìm kiếm tung tích của Gamora (Zoe Saldaña).

Sau hai phần phim vô cùng ăn khách, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" là tác phẩm cuối cùng của James Gunn tại MCU. Nhiều khán giả đồn đoán phim sẽ là lời chia tay nhiều nhân vật quen thuộc của đội Vệ binh như "Avengers: Endgame". Ngoài ra, tác phẩm sẽ mở đường cho những cái tên mới đầy tiềm năng như Adam Warlock (Will Poulter). Phim sẽ ra rạp ngày 5/5.

Elemental

"Elemental" là dự án “đinh” của Pixar trong năm 2023. Phim lấy bối cảnh Thành phố Element nơi cư dân thuộc các nguyên tố lửa, nước, khí và đất chung sống trong yên bình. Cô gái hệ lửa Ember (Leah Lewis) và chàng trai nước Wade (Mamoudou Athie) tình cờ gặp gỡ và bắt đầu một mối quan hệ đầy rắc rối.

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm như loạt "Toy Story", "Cars hay Soul" (2020), "Elemental" sẽ là dự án đầy hứa hẹn của Pixar khi trả lời câu hỏi liệu các nguyên tố có cảm xúc. Phim do nhà làm phim kỳ cựu từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm của Pixar là Peter Sohn đạo diễn, với sự góp mặt của Leah Lewis và Mamoudou Athie.

The Little Mermaid

"The Little Mermaid" là tác phẩm tiếp theo nằm trong chuỗi tái khởi động các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới của Disney. Giống với "Beauty and the Beast" (2017), "The Lion King" (2019) hay "Aladdin" (2021), nội dung phim sẽ theo sát phiên bản hoạt hình năm 1989 với nhân vật chính là Ariel (Halle Bailey) - con gái của hải vương Triton (Javier Bardem). Cô say mê thế giới loài người và đem lòng yêu Hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King) điển trai sau khi cứu chàng khỏi vụ đắm tàu.

Ariel tìm đến Ursula (Melissa McCarthy) để ước được ở bên người mình yêu nhưng lại rơi vào cái bẫy của mụ phù thủy độc ác. Ở mỗi phần phim remake, Disney đều muốn giữ nguyên tinh thần và những bài học từ các tác phẩm gốc, cũng như mang đến nhiều ý nghĩa mới phù hợp với thời đại. "The Little Mermaid" sẽ làm sống lại ký ức của khán giả qua các ca khúc quen thuộc như "Part of Your World", "Under the Sea"… Ngoài ra, hãng phim cho thấy sự dũng cảm và tiên phong trong việc xóa bỏ định kiến chủng tộc ở Hollywood khi mang đến một nàng tiên cá da màu đầu tiên trên màn ảnh rộng. Phim sẽ ra rạp ngày 16/5.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Sau khi mua lại Lucasfilm, Disney sở hữu trong tay hai thương hiệu kinh điển là "Star Wars" và "Indiana Jones". Trong đó, "Indiana Jones" là loạt phim phiêu lưu – hành động gắn liền với nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới. 15 năm sau chuyến phiêu lưu gần nhất trong "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008), Indiana Jones (Harrison Ford) đã tái xuất với một cuộc hành trình mới không kém phần cam go.

Lần này, nhà khảo cổ đại tài bị vướng vào cuộc chạy đua ra ngoài không gian trong thập niên 1960. Ông phải chống lại những khoa học gia có nguồn gốc phát xít được Mỹ tuyển dụng vào chương trình chế tạo tàu vũ trụ với âm mưu thống trị thế giới. Sau nhiều năm vắng bóng, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" không chỉ làm sống lại thương hiệu ăn khách năm xưa mà còn hứa hẹn sẽ tạo nên một loạt phim mới không kém phần hấp dẫn. Phim dự kiến ra rạp ngày 30.06.2023.

The Boogeyman

Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên ra mắt năm 1973 của Stephen King, "The Boogeyman" xoay quanh hai chị em Sawyer (Vivien Lyra Blair) và Sadie (Sophie Thatcher). Đang đau buồn vì cái chết đầy bi kịch của mẹ, họ dần phát hiện ra một thực thể tà ác dần xâm chiếm ngôi nhà. Sawyer và Sadie buộc phải tìm cách để cha tin mình trước khi mọi thứ quá muộn.

Ban đầu, "The Boogeyman" có kế hoạch lên sóng Hulu trong năm 2023. Song, dự án nhận được hàng loạt lời khen ngợi và chuyển sang phát hành tại phòng vé. Phim là một minh chứng rằng Disney cũng có thể làm các tác phẩm kinh dị, đặc biệt là chuyển thể từ truyện của “ông hàng kinh dị” Stephen King, không kém bất kỳ ai. "The Boogeyman" sẽ công chiếu ngày 2/6.

The Marvels

Tiếp nối các sự kiện trong mini-series "Ms. Marvel" (2022) và "WandaVision" (2021), Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson), Ms. Marvel/Kamala Khan (Kamala Khan) và Monica Rambeau (Teyonah Parris) liên tục hoán đổi vị trí cho nhau mỗi khi họ dùng năng lực. Bộ ba buộc phải kết hợp để tìm ra nguyên nhân thật sự phía sau.

"The Marvels" là bom tấn cuối cùng của Marvel trong năm 2023 với nhiệm vụ khám phá những nguồn sức mạnh bí ẩn của bộ siêu anh hùng bá đạo bậc nhất MCU. Ngoài ra, phim còn đóng vai trò liên kết giữa truyền hình và điện ảnh khi lần đầu giới thiệu một siêu anh hùng gốc Hồi giáo trong vai chính trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, thông tin tài tử xứ Hàn Park Seo Joon sẽ tham gia bộ phim này cũng làm khán giả thích thú chờ đợi vai diễn Hollywood đầu tiên của anh sẽ như thế nào.

Haunted Mansion

"Haunted Mansion" là bộ phim lấy cảm hứng từ công viên chủ đề ngôi nhà ma The Haunted Mansion tại Disneyland. Tác phẩm bắt đầu khi bà mẹ đơn thân Gabbie và cậu con trai 9 tuổi chuyển đến một căn biệt thự giá rẻ bất ngờ ở New Orleans (Mỹ) để bắt đầu cuộc sống mới. Khi dọn vào sinh sống, họ mới nhận ra căn nhà bị ma ám. Gabbie tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại vướng vào nhiều rắc rối hơn.

Cách đây tròn 20 năm, "The Haunted Mansion" từng được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên vô cùng ăn khách do danh hài Eddie Murphy đóng vai chính. Phiên bản tái khởi động thương hiệu vẫn trung thành với phong cách kinh dị - hài hấp dẫn với một cốt truyện mới đầy lôi cuốn. Dàn diễn viên phim cũng là những cái tên đình đám Hollywood như Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Winona Ryder, Dan Levy, Jared Leto, Danny DeVito, và Jamie Lee Curtis.

A Haunting in Venice

Sau thành công của "Murder on the Orient Express" (2017) và "Death on the Nile" (2022), thám tử Hercule Poirot đã trở lại và lợi hại gấp bội với "A Haunting in Venice". Lần này, ông đã về hưu nhưng vẫn phải giải quyết một vụ án có liên quan đến các sự kiện tâm linh kỳ bí.

"A Haunting in Venice" được chuyển thể từ Hallowe'en Party – một câu chuyện ít nổi tiếng hơn so với hai tác phẩm tiền nhiệm. Do đó mà phim hứa hẹn sẽ mang đến những cú “bẻ lái” bất ngờ với một cốt truyện nhiều nút thắt hấp dẫn. Phim có sự góp mặt của Kyle Allen, Kenneth Branagh, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Kelly Reilly, Dương Tử Quỳnh và dự kiến ra rạp ngày 15/9./.