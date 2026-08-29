Lửa trắng tập cuối, cái kết mở của Cương - Mai khiến khán giả tiếc nuối

Tối 28/8, sau 22 tập phát sóng, Lửa trắng chính thức khép lại khi chuyên án được phá, đường dây ma túy bị triệt phá và nhiều nhân vật phải đối diện với hậu quả từ những lựa chọn của mình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất sau tập cuối lại là cái kết bỏ ngỏ của Cương “đen” và Mai - cặp nhân vật do Duy Hưng, Việt Hoa thể hiện.

Tân định tự sát, chuyên án Lửa trắng khép lại

Tập cuối tiếp tục duy trì nhịp phim nhanh khi hàng loạt nút thắt được giải quyết. Mai (Việt Hoa) - thực chất là nữ trinh sát Hương Ngọc hoạt động dưới vỏ bọc con gái Lão Công (NSƯT Hồ Phong) - bị Lan (Thu Quỳnh) phát hiện thân phận. Không nao núng, Mai yêu cầu Lan đầu hàng nhưng nữ trùm ma túy quyết định giữ cô làm con tin để tìm đường tẩu thoát.

Trong khi đó, từ lời khai của Lão Công, lực lượng công an đã phong tỏa các hướng. Cương (Duy Hưng) buộc phải quay lại căn cứ, báo tin Huân (Hoàng Du Ka) đã bị bắt và đường dây bên ngoài gần như bị cắt đứt. Trong tình thế không còn nhiều lựa chọn, Lan và Cương tạm thời thỏa hiệp, đưa Mai xuống một đường hầm thời chiến dài khoảng 2 km với hy vọng thoát khỏi vòng vây.

Cương “đen” (Duy Hưng) và Mai (Việt Hoa) trong tập cuối Lửa trắng.

Ở phía trên, lực lượng cơ động đột kích vào căn cứ và giải cứu Huệ (Mai Huê). Trong đường hầm, mâu thuẫn giữa những thành viên còn lại của đường dây ngày càng rõ khi Cương quay sang trách Lan. Tuy nhiên, cả nhóm không biết lực lượng công an đã bố trí lực lượng ở hai đầu. Dù tiếp tục dùng Mai để uy hiếp, Lan cùng những thành viên còn lại của băng Santana cuối cùng vẫn bị khống chế.

Một tuyến khác cũng được giải quyết trong tập cuối là số phận của Tân (Bảo Anh). Sau thời gian âm thầm làm nội gián, những hành động của Tân cuối cùng bị Thượng tá Trần Nam Châu (Nông Dũng Nam) phát hiện. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Tân nhanh chóng nhận ra việc mình bị điều ra một vị trí biệt lập, không được biết kế hoạch của chuyên án đồng nghĩa với việc anh ta không còn được tin tưởng.

Biết thân phận đã bị lộ, Tân đánh ngất đồng đội rồi bỏ trốn. Anh ta tìm đến nơi Lan từng nói sẽ để lại phần tiền mình được hưởng. Nhưng đứng trước số tiền lớn, Tân không còn cảm giác vui mừng. Anh hiểu việc bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một trong những phân đoạn gây xúc động nhất tập cuối là cuộc điện thoại Tân gọi về cho vợ con. Anh dặn các con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, cẩn thận khi đi đường và nói rằng mình sắp phải đi công tác trong một thời gian rất lâu.

Tân (Bảo Anh) trong phân cảnh gọi điện về cho vợ con trước khi định tự sát.

Sau cuộc gọi, Tân rút súng định tự sát. Đúng lúc này, Thượng tá Trần Nam Châu xuất hiện. Ông nhắc lại những gì Tân đã gây ra, đặc biệt là việc phản bội đồng đội, trong khi số tiền trước mặt anh ta được đánh đổi bằng máu và sự hy sinh của những người đang chiến đấu chống tội phạm.

Thượng tá Châu cũng ngăn Tân tìm đến cái chết, yêu cầu anh phải sống, đối diện với những gì mình đã làm và chuộc lại lỗi lầm. Cuối cùng, Tân buông súng.

Sau khi đường dây tại Sơn Hải bị triệt phá, các thành viên ban chuyên án được vinh danh. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa thực sự kết thúc khi phía sau vẫn còn những mắt xích của đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Cương là một trong những nhân vật có bước ngoặt đáng chú ý nhất ở cuối phim. Nhờ thành khẩn khai báo và có đóng góp trong quá trình phá án, anh được xem xét khoan hồng. Đặc biệt, Cương tiếp tục được giao một nhiệm vụ bí mật: hỗ trợ lực lượng công an thâm nhập sâu hơn vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trước khi lên đường, Cương được gặp Mai.

Cái kết bỏ ngỏ khiến khán giả khóc cùng Cương - Mai

Cuộc gặp giữa Cương và Mai trở thành đoạn kết giàu cảm xúc nhất của Lửa trắng. Sau tất cả những lần nghi ngờ, thăm dò, bảo vệ lẫn nhau, Cương cuối cùng cũng biết người con gái anh dành tình cảm thực chất là một nữ công an hoạt động bí mật.

Mai nói với Cương rằng cô đã trở thành một con người khác và mong anh từ nay sống như một người tốt, làm những điều đúng đắn. Cô thừa nhận Cương là một người đặc biệt và nói “Mai của ngày đó sẽ nhớ anh nhiều lắm”.

Về phía Cương, dù hiểu “Mai” mà mình từng biết không còn tồn tại, anh vẫn không che giấu tình cảm. Trước khi đi, Cương tháo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào tay cô và nhờ gửi lại cho “Mai”, cùng lời nhắn rằng anh luôn ở bên cô.

“Cô ấy rất tệ nhưng anh thích. Gửi đến Mai giúp anh và nói rằng anh luôn bên cô ấy. Anh yêu em!”, Cương nói.

Khi Cương quay đi, Mai gọi anh lại và nhắc: “Anh Cương, phải quay trở lại đấy nhé!”.

Phim khép lại bằng những hình ảnh gợi nhớ các khoảnh khắc giữa hai nhân vật từ khi mới gặp nhau, để lại một cái kết mở thay vì xác nhận họ có thể đến với nhau hay không.

Chính lựa chọn này khiến mạng xã hội tiếp tục sôi nổi sau khi tập cuối phát sóng. Nhiều khán giả thừa nhận đã khóc ở cảnh chia tay của hai nhân vật. Những bình luận như “Tôi xem khóc nhiều hơn diễn viên rồi”, “Khóc trôi cả nhà rồi”, “Cảnh này quá đẹp”, “Việt Hoa - Duy Hưng diễn cảm xúc quá” xuất hiện dưới các đoạn phim được chia sẻ. Có người còn đùa rằng đang xem phim hình sự nhưng lại có cảm giác như “đi lạc” sang một bộ phim ngôn tình.

Cảnh chia tay của Cương - Mai nhận nhiều phản hồi từ khán giả.

Không phải tất cả người xem đều hài lòng hoàn toàn. Một số ý kiến cho rằng những nút thắt cuối phim được giải quyết khá nhanh, đồng thời tiếc vì chưa được chứng kiến phản ứng của Lão Công khi biết Mai không phải con gái mình. Tương lai của Cương sau khi nhận nhiệm vụ mới cũng chưa rõ ràng.

Chính những chi tiết bỏ ngỏ này khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào phần tiếp theo. Peter Phê - nhân vật được nhắc đến như một mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia - vẫn chưa bị bắt, trong khi Cương bắt đầu một nhiệm vụ mới. Không ít người xem mong nếu có phần 2, câu chuyện giữa anh và Mai cũng sẽ được giải quyết trọn vẹn hơn.

Sau khi phim kết thúc, Việt Hoa còn “bù đắp” cho những khán giả tiếc nuối vì Cương - Mai không có đám cưới bằng một bức ảnh cô chụp cùng Duy Hưng trong ngày cưới ngoài đời của mình.

“Không có đám cưới nhưng có ảnh đám cưới bù lại có được không ạ? Phía sau một cô gái vẫn có Nguyễn Duy Hưng nha. Thôi thì kết phim như vậy cũng ổn rồi mọi người nhỉ?”, Việt Hoa viết, đồng thời cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho Mai, Cương và ê-kíp Lửa trắng.

Duy Hưng - Việt Hoa tạo “phản ứng hóa học” trong Lửa trắng

Trước tập cuối, Cương - Mai đã là tuyến nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của Lửa trắng. Đây là lần đầu Duy Hưng và Việt Hoa kết đôi trên màn ảnh nhưng những đoạn đối đáp của hai diễn viên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sức hút trước hết đến từ sự đối lập của hai nhân vật. Cương “đen” sống trong thế giới tội phạm, có vẻ ngoài lạnh lùng, từng trải, ít nói nhưng không phải mẫu giang hồ chỉ biết sử dụng bạo lực. Anh quan sát tinh tế, phản ứng khó đoán và luôn giữ một mức độ cảnh giác nhất định.

Mai lại là một nữ trinh sát phải khoác lên mình vỏ bọc hoàn toàn khác con người thật. Để tồn tại giữa đường dây của Lão Công, cô phải trở thành một cô gái cá tính, có phần nổi loạn, bốc đồng và bất cần. Chỉ một phản ứng thiếu tự nhiên cũng có thể khiến thân phận của Mai bị phát hiện.

Duy Hưng và Việt Hoa lần đầu kết đôi trên màn ảnh trong Lửa trắng.

Vì thế, ngay từ đầu mối quan hệ của họ đã chứa đựng hai trạng thái trái ngược. Cương quan tâm và nhiều lần bảo vệ Mai nhưng không hoàn toàn mất cảnh giác. Mai dần có tình cảm với Cương nhưng đồng thời phải kiểm soát chính mình để bảo vệ nhiệm vụ và thân phận.

Phim cũng không đẩy hai nhân vật vào một chuyện tình quá lãng mạn. Cảm xúc được hình thành qua những chi tiết nhỏ, từ ánh mắt, một câu hỏi tưởng như bâng quơ, những màn trêu chọc đến những khoảng lặng khi cả hai biết đối phương đang che giấu điều gì đó.

Chính cách xây dựng nửa gần gũi, nửa thăm dò này tạo đất diễn cho Duy Hưng và Việt Hoa. Những màn tung hứng tự nhiên, đôi khi hài hước giúp giảm bớt sự nặng nề của câu chuyện chống ma túy nhưng không làm mất đi sự căng thẳng của mạch phim.

Đến tập cuối, khi mọi bí mật được tháo bỏ, thứ Cương dành cho Mai không còn nằm sau những lời trêu đùa. Ngược lại, Mai dù không trực tiếp nói lời yêu cũng không còn giấu được sự lo lắng dành cho Cương.

Một khán giả nhận xét: “Cô không nói ‘em yêu anh’, cũng chẳng có một lời tỏ tình nào cả. Nhưng đôi khi tình yêu lại chẳng cần phải gọi tên. Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi cũng đủ hiểu”.

Người khác viết: “Yêu hai bạn này. Diễn cảm xúc rất thật, kiệm lời nhưng ánh mắt, gương mặt đã làm người xem xúc động”.

Một ý kiến khác cho rằng Duy Hưng và Việt Hoa đã trở thành một cặp diễn “hợp cạ” mới của phim truyền hình VTV sau Lửa trắng.

Không chỉ Cương - Mai, dàn nhân vật từ chính diện đến phản diện cũng nhận được nhiều bàn luận. Một khán giả chia sẻ đã xem đủ 22 tập và “hết phim tiếc ngẩn ngơ”, đánh giá tác phẩm vừa có chất hình sự vừa mang nhiều cảm xúc. Một tài khoản khác nhận xét lâu rồi mới có bộ phim mà “xem cứ sợ hết”, đồng thời ấn tượng với độ lan tỏa của các nhân vật trên mạng xã hội.

Sau 22 tập, Lửa trắng kết thúc chuyên án nhưng chủ động để lại những cánh cửa chưa khép hẳn. Cương đã quay đầu nhưng tiếp tục bước vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Mai trở lại thân phận thật nhưng những tình cảm dành cho Cương vẫn còn đó. Peter Phê chưa bị bắt.

Với khán giả yêu thích Cương - Mai, câu “Anh Cương, phải quay trở lại đấy nhé!” vì thế không chỉ là lời tiễn biệt ở tập cuối. Nó cũng trở thành lý do để người xem tiếp tục chờ đợi một hành trình khác của hai nhân vật nếu Lửa trắng có phần tiếp theo.