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"Minions & Monsters" chiếm lĩnh phòng vé ở Bắc Mỹ

Chủ Nhật, 10:18, 05/07/2026
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VOV.VN - Dẫn đầu doanh thu tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, bộ phim “Minions & Monsters” (Minions và Quái vật) dự kiến ​​sẽ thu về 39,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 87 triệu USD ở thị trường quốc tế trong cuối tuần này.

Loạt phim hoạt hình “Despicable Me” từ trước đến nay luôn là một sê-ri phim ăn khách. Phần phim gần đây nhất là "Despicable Me 4" năm 2024, đã thu về 972 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Trong khi đó, phần phim riêng về Minions gần đây nhất là "Minions: The Rise of Gru" năm 2022, đạt doanh thu 940 triệu USD trên toàn thế giới. Phần phim lẻ đầu tiên của những chú Minions màu vàng, "Minions" năm 2015, vẫn là phim có doanh thu cao nhất trong gia đình Minions với 1,15 tỷ USD trên toàn thế giới.

minions monsters chiem linh phong ve o bac my hinh anh 1
Nguồn: Universal

Phim "Minions & Monsters" kể về những chú Minions trở thành nhà làm phim nghiệp dư và tìm kiếm những con quái vật kinh dị để đưa vào phim của họ. Theo chân James – một chú Minion mang tâm hồn nghệ sĩ trong bối cảnh thập niên 1920 đầy biến động, bộ phim không chỉ mở ra một hành trình làm phim đầy tiếng cười mà còn gửi gắm những tri ân sâu sắc đến lịch sử điện ảnh.

Xếp thứ 2 tuần này cũng là một bộ phim phù hợp với các gia đình, “Toy Story 5”, có thêm 13 triệu USD doanh thu nội địa khi bước sang tuần chiếu thứ 3. Dự kiến hết Chủ nhật, phim ​​sẽ đạt khoảng 32 triệu USD, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên khoảng 367 triệu USD.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần này tại Bắc Mỹ lần lượt thuộc về “Young Washington” của Angel Studio, “Supergirl” của Warner Bros. và DC, “Disclosure Day” của Steven Spielberg.

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Điều gì khiến Supergirl của Milly Alcock khác biệt với Superman?

VOV.VN - Là một phần trong hành trình tái khởi động Vũ trụ Điện ảnh DC, bộ phim Supergirl mang đến một màu sắc hoàn toàn mới. Không kể về một nữ siêu anh hùng hoàn hảo, bộ phim theo chân Kara Zor-El trên hành trình đối diện với những tổn thương trong quá khứ và tìm kiếm vị trí của mình giữa vũ trụ bao la.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
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