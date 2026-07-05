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Điều gì khiến Supergirl của Milly Alcock khác biệt với Superman?

Chủ Nhật, 06:01, 05/07/2026
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VOV.VN - Là một phần trong hành trình tái khởi động Vũ trụ Điện ảnh DC, bộ phim Supergirl mang đến một màu sắc hoàn toàn mới. Không kể về một nữ siêu anh hùng hoàn hảo, bộ phim theo chân Kara Zor-El trên hành trình đối diện với những tổn thương trong quá khứ và tìm kiếm vị trí của mình giữa vũ trụ bao la.

Sở hữu nhiều siêu năng lực như Superman, nữ siêu anh hùng Kara Zor-El trong phim "Supergirl" có thể bay với tốc độ kinh ngạc, cùng với thị giác nhiệt, thính giác siêu thanh và khả năng chiến đấu cận chiến đáng gờm. Nhưng điều khiến câu chuyện phim về Kara trở nên đáng xem lại không nằm ở những năng lực ấy.

Nếu Clark Kent lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và luôn tin vào những điều tốt đẹp, thì Kara lại phải chứng kiến quê hương Krypton sụp đổ cùng cái chết của những người thân yêu. Bi kịch ấy để lại trong cô mặc cảm của một người sống sót, một vết thương tinh thần chưa bao giờ thực sự lành. Thay vì đối diện với nỗi đau, Kara chọn cách chôn giấu nó bằng việc buông thả bản thân, né tránh trách nhiệm và lao vào những cuộc vui, bởi đó là cách dễ dàng nhất để không phải nhìn lại những tổn thương cô vẫn mang theo.

Dieu gi khien supergirl cua milly alcock khac biet voi superman hinh anh 1
Nguồn: Warner Bros.

Theo đạo diễn Craig Gillespie, phim "Supergirl" kể câu chuyện về hành trình tự khám phá bản thân và học cách gánh vác trách nhiệm. Kara bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu mà cô chưa từng mong muốn, trong khi bản thân vẫn đang cố chạy trốn khỏi quá khứ và những tổn thương chưa thể nguôi ngoai. Thế nhưng, càng đồng hành cùng Ruthye và chứng kiến những mất mát mà cô bé phải trải qua, Kara càng buộc phải đối diện với chính mình. Đó cũng là lúc cô bắt đầu tìm ra câu trả lời cho câu hỏi rằng mình thực sự là ai và mục đích tồn tại của bản thân .

Điều thú vị là bộ phim không hề cố gắng biến Kara thành một "Superman phiên bản nữ". Dù sở hữu những năng lực tương tự người anh họ Superman, Kara lựa chọn sống theo những nguyên tắc và niềm tin của riêng mình. Ngay cả khi quan điểm của Superman khác với cô, Kara vẫn kiên định bảo vệ điều mà mình cho là đúng. Chính sự gai góc, bướng bỉnh, đôi khi nổi loạn và bất cần ấy đã tạo nên một Supergirl rất khác biệt, đồng thời mang đến một trong những nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp nhất mà Vũ trụ Điện ảnh DC từng đưa lên màn ảnh.

Dieu gi khien supergirl cua milly alcock khac biet voi superman hinh anh 2
Nguồn: Warner Bros.

Supergirl - câu chuyện trưởng thành đầy cảm xúc

Nếu Kara là người đang cố chạy trốn quá khứ thì Ruthye Marye Knoll lại mang trong mình khát khao báo thù sau khi gia đình bị Krem sát hại. Cuộc gặp gỡ giữa 2 con người cùng mang nhiều mất mát tưởng chừng chỉ là sự đồng hành bất đắc dĩ nhưng dần trở thành một hành trình đầy cảm xúc.

Theo chia sẻ của diễn viên Milly Alcock (đóng vai Kara), "Supergirl" nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn nhỏ trong Ruthye. Cô hiểu cảm giác đau đớn, giận dữ và bất lực của cô bé, nhưng lại không biết làm thế nào để giúp Ruthye tránh khỏi những tổn thương mà chính mình từng trải qua.

Chính vì vậy, "Supergirl" không đơn thuần là cuộc truy đuổi một kẻ phản diện xuyên vũ trụ. Đó là hành trình mà cả Kara và Ruthye cùng học cách đối diện với nỗi đau, vượt qua cảm giác mất mát và tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Từ đó, bộ phim tập trung vào tình bạn, sự đồng cảm và cách 2 cô gái trẻ trở thành điểm tựa của nhau giữa thiên hà rộng lớn.

Dieu gi khien supergirl cua milly alcock khac biet voi superman hinh anh 3
Nguồn: Warner Bros.

Milly Alcock cho biết chính điều đó đã khiến cô bị chinh phục bởi kịch bản phim "Supergirl". Theo nữ diễn viên, đây là câu chuyện về 2 cô gái mạnh mẽ vượt qua những biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát, và cùng nhận ra rằng mỗi người đều có thể trở thành người hùng của chính cuộc đời mình.

Không chỉ mang đến những pha hành động mãn nhãn, "Supergirl" còn là câu chuyện về hành trình trưởng thành, chữa lành và khám phá bản thân của nhân vật chính. Kết hợp giữa một thế giới giả tưởng rộng lớn, sự đồng hành giàu cảm xúc với Ruthye và hình ảnh một người hùng nhiều tổn thương, bộ phim hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ về siêu anh hùng DC, nơi sức mạnh không chỉ đến từ những năng lực phi thường mà còn từ lòng dũng cảm để đối diện với chính mình.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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