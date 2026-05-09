Trailer mới của Minions & Quái vật gây sốt với dàn cast toàn sao Oscar

Trailer thứ hai mở ra bằng thời kỳ hoàng kim của Minions tại kinh đô điện ảnh thế giới. Chỉ nhờ một lần “phá hỏng đúng lúc” trên phim trường, những sinh vật vàng nhỏ bé bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu. Chúng được mời tham gia các bữa tiệc xa hoa, lưu dấu tay trên Đại lộ Danh vọng và góp mặt trong hàng loạt bộ phim mang phong cách điện ảnh cổ điển từ thời phim câm, phim noir cho đến kỷ nguyên trắng đen.

Trailer mới của Minions & Quái vật

Tuy nhiên, khi công nghệ phim màu và kỹ thuật thu tiếng phát triển, Minions dần bị đào thải vì không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ con người. Từ ánh hào quang của những ngôi sao màn bạc, James và Henry phải đối diện với sự lãng quên của Hollywood. Chính trong giai đoạn ấy, cả hai lại tìm ra đam mê mới: Trở thành đạo diễn và tự thực hiện bộ phim quái vật đầu tiên của mình.

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang màu sắc hỗn loạn quen thuộc khi nhóm Minions quyết định triệu hồi quái vật huyền thoại Cthulhu từ một cuốn sách cổ để phục vụ cho dự án điện ảnh. Nhưng thay vì một sinh vật khổng lồ đáng sợ, thứ xuất hiện lại là Goomi - một quái vật nhỏ nhắn, dễ thương và có phần ngây thơ.

Để giúp những người bạn mới hoàn thành “giấc mơ điện ảnh”, Goomi tự mình hồi sinh các quái vật cổ đại nguy hiểm nhất lịch sử. Kết quả là Irene – sinh vật đá khổng lồ với hàng chục con mắt – xuất hiện và ngay lập tức gieo hỗn loạn giữa khu dân cư. Từ đây, bộ phim chuyển sang nhịp phiêu lưu hành động khi chính Minions phải tìm cách ngăn chặn thảm họa do mình gây ra.

Không chỉ gây chú ý nhờ nội dung điên rồ đúng chất Minions, trailer mới còn khiến khán giả bất ngờ với dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao hạng A. Nổi bật trong đó là Allison Janney – chủ nhân Oscar với phim I, Tonya, cùng Jeff Bridges – ngôi sao của Iron Man và người từng thắng Oscar cho vai diễn trong Crazy Heart.

Đặc biệt, trailer còn xác nhận sự góp mặt của Jesse Eisenberg - nam diễn viên nổi tiếng với vai Mark Zuckerberg trong The Social Network. Bên cạnh đó là Christoph Waltz - gương mặt quen thuộc với khán giả Marvel qua vai phản diện trong Alita: Battle Angel và nhiều tác phẩm đình đám như Inglourious Basterds.

Ngoài ra, dàn cast còn có Zoey Deutch, Bobby Moynihan và Trey Parker – đồng sáng tạo series South Park. Trey Parker cũng không xa lạ với thương hiệu này khi từng lồng tiếng phản diện Balthazar Bratt trong Despicable Me 3.

Đứng sau dự án vẫn là Pierre Coffin - “cha đẻ” của Minions và đạo diễn ba phần đầu loạt Kẻ Trộm Mặt Trăng. Kịch bản do ông chấp bút cùng Brian Lynch.

Sau hơn 15 năm thống trị phòng vé toàn cầu, vũ trụ Despicable Me hiện đã thu về hơn 5,6 tỷ USD, trở thành thương hiệu hoạt hình ăn khách nhất lịch sử. Với màu sắc hoài niệm điện ảnh, yếu tố quái vật mới lạ cùng chất hài hỗn loạn quen thuộc, Minions & Quái vật được kỳ vọng sẽ tiếp tục là bom tấn hoạt hình lớn nhất mùa hè 2026. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1/7/2026.