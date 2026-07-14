Minions & Quái vật tiếp tục dẫn đầu phòng vé, doanh thu gần 125 tỷ đồng

Theo số liệu từ Box Office Vietnam được nhà phát hành cung cấp, tính đến ngày 11/7, Minions & Quái vật đạt doanh thu 106,5 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất trong năm 2026. Đến ngày hôm nay (14/7), doanh thu của tác phẩm đã đạt gần 125 tỷ đồng sau gần hai tuần khởi chiếu.

Phim cũng liên tục giữ vị trí số 1 phòng vé kể từ các suất chiếu sớm. Với kết quả hiện tại, Minions & Quái vật đang tiến gần doanh thu của Minions: Sự trỗi dậy của Gru - phần phim hiện giữ kỷ lục doanh thu cao nhất của thương hiệu Minions tại Việt Nam với gần 200 tỷ đồng.

Sau gần hai tuần, Minions & Quái vật thu gần 125 tỷ đồng tại phòng vé Việt

Không chỉ đạt kết quả tích cực về doanh thu, phần phim mới còn mang đến nhiều thay đổi trong cách xây dựng câu chuyện. Thay vì tiếp tục xoay quanh Gru cùng bộ ba Minions quen thuộc là Kevin, Bob và Stuart, tác phẩm đưa khán giả trở về giai đoạn các Minions còn đang trên hành trình tìm kiếm người chủ "lý tưởng".

Nhân vật trung tâm của phim là James - một Minion có niềm đam mê làm phim. Đồng hành cùng người bạn Ethan, James bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm kiếm quái vật cho bộ phim đầu tay của mình. Cách tiếp cận mới giúp tác phẩm mở rộng thế giới của Minions, đồng thời khai thác nhiều khía cạnh khác ngoài yếu tố hài hước vốn đã trở thành thương hiệu của loạt phim.

Theo ê-kíp sản xuất, ý tưởng về hành trình làm phim của James được lấy cảm hứng từ trải nghiệm tuổi thơ của đạo diễn Pierre Coffin. Khi mới 10 tuổi, ông tình cờ tìm thấy một cuốn sách về hóa trang nhân vật Frankenstein tại thư viện và từ đó yêu thích thế giới của những quái vật kinh điển.

Bởi vậy, Minions & Quái vật được xây dựng như một lời tri ân dành cho thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hollywood. Trong phim xuất hiện nhiều chi tiết gợi nhắc đến lịch sử điện ảnh, từ bối cảnh phim trường, ê-kíp sản xuất, các tấm poster của những tác phẩm kinh điển cho đến tên gọi của một số Minions được lấy cảm hứng từ các nhà làm phim nổi tiếng.

Một điểm nhấn khác của tác phẩm là lần đầu tiên giới thiệu các Minions khiếm thính trên màn ảnh, gồm Goomi, Irene và Ed. Theo nhà sản xuất, chi tiết này góp phần mở rộng sự đa dạng của dàn nhân vật, khi mỗi Minion đều có cá tính, sở thích và bản sắc riêng.

Ông Chris Meledandri, Giám đốc điều hành Illumination, cho biết Minions & Quái vật là phần phim mang đậm dấu ấn cá nhân của đạo diễn Pierre Coffin. Đồng thời, đây cũng là "bức thư tình" mà ê-kíp gửi đến những người làm điện ảnh thông qua câu chuyện về niềm đam mê sáng tạo.

Bên cạnh yếu tố giải trí quen thuộc, bộ phim còn nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Theo thông tin từ nhà phát hành, tác phẩm hiện đạt 89% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Sự kết hợp giữa tiếng cười đặc trưng của Minions, câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê cùng nhiều chi tiết tri ân lịch sử điện ảnh đã giúp Minions & Quái vật tạo sức hút tại phòng vé Việt Nam. Thành tích doanh thu hiện tại cũng tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của dòng phim hoạt hình đối với nhiều nhóm khán giả trong mùa phim hè 2026.