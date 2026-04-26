Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt

Chủ Nhật, 06:00, 26/04/2026
VOV.VN - NSND Trịnh Thịnh không phải là cái tên gắn với những vai chính rực rỡ, nhưng lại là gương mặt mà khán giả Việt Nam dễ dàng nhận ra chỉ sau vài phút xuất hiện.

Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, có những gương mặt không cần đảm nhận vai chính vẫn đủ sức in dấu trong ký ức khán giả qua từng lần xuất hiện. NSND Trịnh Thịnh là một trong số đó – một nghệ sĩ gắn liền với hình ảnh của những vai phụ nhưng lại sở hữu sức nặng đặc biệt, góp phần tạo nên chiều sâu cho nhiều tác phẩm kinh điển.

Sinh năm 1926, NSND Trịnh Thịnh thuộc lớp diễn viên đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, tham gia từ những bộ phim đặt nền móng cho nền điện ảnh non trẻ. Ông bắt đầu sự nghiệp với “Chung một dòng sông” – bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng. Từ một vai nhỏ, ông dần khẳng định dấu ấn diễn xuất qua nhiều tác phẩm như “Vợ chồng A Phủ” với vai A Sinh, hay “Truyện vợ chồng anh Lực”, nơi ông để lại ấn tượng với nhân vật ông Củng mang màu sắc châm biếm.

nghe si nhan dan chuyen dong vai phu nhung ai xem cung nho mat hinh anh 1
NSND Trịnh Thịnh

Trong gần nửa thế kỷ làm nghề, NSND Trịnh Thịnh không phải là gương mặt của những vai chính, nhưng lại luôn hiện diện như một phần không thể thiếu trong cấu trúc của nhiều bộ phim. Ông được biết đến như một diễn viên chuyên trị những vai đời thường: nông dân, cán bộ cơ sở, người đàn ông bình dị… Mỗi nhân vật ông đảm nhận đều mang cá tính riêng, không trùng lặp, tạo nên một hệ nhân vật rất “đời” và giàu sức sống.

Điểm đặc biệt trong phong cách diễn xuất của NSND Trịnh Thịnh nằm ở sự tiết chế. Ông không tạo dấu ấn bằng những cao trào kịch tính mà bằng sự tự nhiên, gần gũi, khiến nhân vật trở nên quen thuộc như những con người ngoài đời thực. Chính vì vậy, dù không phải vai chính, nhưng những lần ông xuất hiện đều khiến khán giả dễ dàng nhận ra và ghi nhớ.

Bước sang giai đoạn Đổi mới, ông để lại dấu ấn đậm nét qua hai vai diễn tiêu biểu trong “Thị trấn yên tĩnh” (1986) và “Thằng Bờm” (1987). Trong “Thị trấn yên tĩnh”, ông vào vai phó chủ tịch huyện háo danh, kệch cỡm – một hình ảnh mang tính châm biếm xã hội rõ nét. Ngược lại, trong “Thằng Bờm”, ông lại hóa thân thành người ông nông dân hiền hậu, giản dị. Chính sự đối lập này cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của một nghệ sĩ dày kinh nghiệm.

nghe si nhan dan chuyen dong vai phu nhung ai xem cung nho mat hinh anh 2

Vai diễn trong “Thằng Bờm” đã giúp ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông, khẳng định giá trị của một diễn viên không phụ thuộc vào vai chính hay phụ, mà nằm ở cách ông làm sống nhân vật.

Đạo diễn – NSƯT Lê Đức Tiến, người từng làm việc với ông trong hai bộ phim trên, từng nhận xét NSND Trịnh Thịnh là một tài năng lớn của điện ảnh Việt Nam. Ông không chỉ có khả năng hóa thân đa dạng, từ nghiêm túc đến hài hước, mà còn có thái độ làm nghề chuyên nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và đạo diễn. Với nhiều người trong nghề, ông là một nhân cách lớn, không chỉ ở tài năng mà còn ở cách sống.

NSND Bùi Bài Bình cũng từng có cơ duyên làm việc cùng ông trong “Thị trấn yên tĩnh”. Với ông, đó là một kỷ niệm đáng nhớ và là cơ hội quý giá để học nghề từ một bậc tiền bối. Ông chia sẻ NSND Trịnh Thịnh có lối diễn rất riêng: tưng tửng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như không diễn mà vẫn đầy sức nặng tâm lý. Theo ông, hài trong diễn xuất của NSND Trịnh Thịnh không chỉ để gây cười, mà còn để khắc họa chiều sâu nhân vật, để sau tiếng cười là những suy ngẫm đọng lại.

nghe si nhan dan chuyen dong vai phu nhung ai xem cung nho mat hinh anh 3
NSND Trịnh Thịnh (trái) trong phim “Thị trấn yên tĩnh” (1986)
nghe si nhan dan chuyen dong vai phu nhung ai xem cung nho mat hinh anh 4
NSND Trịnh Thịnh trong phim "Thằng Bờm"

Ngoài “Thị trấn yên tĩnh” và “Thằng Bờm”, NSND Trịnh Thịnh còn ghi dấu với “Lời nguyền của dòng sông”, nơi ông thể hiện dạng vai số phận với hình ảnh người vạn chài nhiều bi kịch. Đến “Tết này ai đến xông nhà” (2002), ông có lần xuất hiện cuối cùng trên màn ảnh trước khi rút lui vì lý do sức khỏe.

Dù không sở hữu nhiều vai chính, NSND Trịnh Thịnh vẫn được xem là một trong những diễn viên có khả năng “giữ nhịp” cho bộ phim. Sự xuất hiện của ông giúp các tác phẩm trở nên chân thực và có độ lắng sâu hơn. Khán giả có thể không nhớ toàn bộ câu chuyện, nhưng rất dễ nhận ra gương mặt của ông – một điều không phải diễn viên nào cũng làm được.

Hai tác phẩm “Thị trấn yên tĩnh” và “Thằng Bờm” hiện tiếp tục được lựa chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV – DANAFF IV. Điều này một lần nữa khẳng định giá trị bền vững của những vai diễn mà ông để lại.

NSND Trịnh Thịnh qua đời năm 2014, để lại niềm tiếc thương trong lòng nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Sự nghiệp của ông không được đo bằng số vai chính hay hào quang sân khấu, mà bằng những nhân vật nhỏ nhưng sống lâu trong ký ức người xem – những vai phụ nhưng không hề “phụ” trong giá trị nghệ thuật.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: NSND Trịnh Thịnh điện ảnh Việt Nam vai phụ “Thị trấn yên tĩnh” “Thằng Bờm” “Vợ chồng A Phủ” “Truyện vợ chồng anh Lực” diễn viên gạo cội điện ảnh cách mạng NSND Bùi Bài Bình NSƯT Lê Đức Tiến diễn xuất đời thường phim Việt Nam DANAFF IV
NSND Đào Bá Sơn: "Ông Tây" đặc biệt của điện ảnh Việt giờ ra sao?
NSND Đào Bá Sơn: "Ông Tây" đặc biệt của điện ảnh Việt giờ ra sao?

VOV.VN - Từng là gương mặt "mặc định" cho những vai sĩ quan phương Tây lạnh lùng, NSND Đào Bá Sơn của hiện tại chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi, né tránh ánh hào quang để chiêm nghiệm về nghệ thuật và truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Phim có NSND Hồng Vân chỉ còn 1 suất chiếu, tổng doanh thu đạt hơn 14 tỷ
Phim có NSND Hồng Vân chỉ còn 1 suất chiếu, tổng doanh thu đạt hơn 14 tỷ

VOV.VN - NSND Hồng Vân từ lâu đã trở thành một biểu tượng với tài năng thiên bẩm trong giới nghệ sĩ. Từ những ngày đầu rực sáng trên sân khấu kịch cho đến khi lấn sân sang mảng điện ảnh. Tuy nhiên, hành trình gần đây của nữ nghệ sĩ không suôn sẻ.

NSND Hồng Khiêm - Tình yêu nghệ thuật tuồng như ngọn lửa cháy mãi
NSND Hồng Khiêm - Tình yêu nghệ thuật tuồng như ngọn lửa cháy mãi

VOV.VN - Có thể nói vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của NSND Hồng Khiêm. Nhưng không dừng lại ở đó, chị đã có những thử sức bất ngớ với những vai đào lẳng, đào lệch. Nếu như đào võ là thế mạnh thì vai đào lẳng là thử thách.

