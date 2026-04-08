Phim có NSND Hồng Vân chỉ còn 1 suất chiếu, tổng doanh thu đạt hơn 14 tỷ

Phim có NSND Hồng Vân không bán được vé, doanh thu chạm đáy

Thị trường điện ảnh Việt những năm gần đây chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng phim giải trí và tâm lý gia đình. Phim Nhà mình đi thôi doanh thu thấp là một minh chứng cho thấy sự bảo chứng từ các tên tuổi lớn đôi khi không còn đủ sức nặng để kéo khán giả đến rạp nếu thiếu đi các yếu tố đột phá.

Dự án “Nhà mình đi thôi” đặt ra nhiều suy ngẫm về sự giao thoa giữa giá trị nghệ thuật truyền thống và thị hiếu giải trí hiện đại.

Trong phim, NSND Hồng Vân tiếp tục khẳng định đẳng cấp diễn xuất qua những phân đoạn tâm lý sâu sắc. Tuy nhiên, sự xuất sắc cá nhân của các nghệ sĩ thực lực dường như bị lọt thỏm giữa một kịch bản bị đánh giá là khá an toàn và thiếu điểm nhấn truyền thông mạnh mẽ.

Hình ảnh các suất chiếu của bộ phim chỉ bán được vỏn vẹn 1 vé, thậm chí không có người mua, đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người yêu điện ảnh không khỏi xót xa. Tính đến đầu tháng 4, doanh thu “Nhà mình đi thôi” chỉ thu về khoảng 14,2 tỷ đồng. Đây là con số quá khiêm tốn so với mức đầu tư và quy mô dàn diễn viên tham gia. Điều này phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt của cuộc đua phòng vé khi phải đối đầu với nhiều bom tấn nước ngoài và các dự án nội địa khác.

Một trong những yếu tố khiến phim Nhà mình đi thôi doanh thu thấp được giới chuyên môn mổ xẻ chính là áp lực từ các dự án độc lập. Khởi chiếu từ mùng 10 Tết (26/02/2026), bộ phim rơi đúng vào thời điểm thị trường bắt đầu hạ nhiệt sau cơn sốt phim Tết. Sự bão hòa về thể loại gia đình - chữa lành khiến người xem trở nên khắt khe hơn khi lựa chọn bỏ tiền mua vé. Chính sự tính toán sai lầm về thời điểm đã góp phần khiến phim Nhà mình đi thôi doanh thu thấp, dẫn đến việc nhiều rạp phải cắt giảm suất chiếu liên tục để nhường chỗ cho các tác phẩm ăn khách hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim chỉ còn một suất cuối cùng, dù để lại nhiều dư vị về tình cảm gia đình, nhưng bài toán thương mại của dự án đã thất bại hoàn toàn. Dự án “Nhà mình đi thôi” có doanh thu thấp (hơn 14 tỷ đồng) chắc chắn sẽ là một bài học đắt giá cho các nhà làm phim trong việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật, diễn viên thực lực và nhu cầu thực tế của thị trường điện ảnh Việt hiện nay.

Liên tiếp các dự án thất bại về doanh thu

Hành trình điện ảnh của NSND Hồng Vân trong thời gian gần đây không mấy thuận lợi. Liên tiếp các dự án có sự tham gia của cô đều rơi vào tình trạng doanh thu khiêm tốn, dù diễn xuất vẫn được đánh giá ổn định.

Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim “Chốt đơn!”, khai thác đề tài livestream và kinh doanh online. Trong phim, cô vào vai mẹ của nữ chính. Diễn xuất của NSND Hồng Vân được nhận xét tròn vai, giữ vững phong độ, với lối diễn giàu kinh nghiệm, tạo cảm giác chân thật và gần gũi. Tuy nhiên, do không phải tuyến nhân vật trung tâm, cô có khá ít đất diễn để tạo đột phá.

Đáng tiếc, bộ phim lại gây thất vọng lớn tại phòng vé khi chỉ thu về hơn 5,1 tỷ đồng sau ba tuần, trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu thấp của năm.

Sau đó, NSND Hồng Vân tiếp tục xuất hiện trong bộ phim “Cưới vợ cho cha”, lấy bối cảnh miền Tây, xoay quanh tình cha con và khoảng cách thế hệ. Trong phim, NSND Hồng Vân vào vai bà Hai Hành, một vai diễn không quá lớn nhưng mang nhiều lớp tâm lý, giàu cảm xúc, được xử lý chắc tay.

Song, chất lượng tổng thể của phim lại không tương xứng. Kịch bản bị đánh giá rời rạc, thiếu logic, chưa đủ sức giữ chân khán giả. Hệ quả là phim rời rạp thua lỗ nặng với doanh thu 9,1 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, NSND Hồng Vân góp mặt trong dự án “Nhà mình đi thôi” không tạo được dấu ấn tại phòng vé, chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Tác phẩm bị nhận xét thiếu điểm nhấn, cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng chưa đủ sức cạnh tranh, đặc biệt khi ra mắt sau mùa cao điểm Tết.

NSND Hồng Vân không phải “mắt xích” yếu trong các dự án điện ảnh gần đây cô tham gia. Ngược lại, cô luôn giữ được sự ổn định về diễn xuất, hoàn thành tốt vai trò của mình, thậm chí trở thành điểm tựa cảm xúc trong nhiều phân đoạn. Tuy nhiên, điện ảnh là sân chơi tập thể, nỗ lực cá nhân của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng khó có thể “cứu” cả bộ phim.