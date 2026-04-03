Ngược đường ngược nắng tập 3: Bà Diện nghi ngờ Mai cố tình hãm hại xưởng hương

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 3, ông Trực (Anh Tuấn) và bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) thắc mắc về chuyện ai là người phản ánh xưởng hương để lực lượng chức năng phải đến kiểm tra. Bà Diện cho rằng có người ghen ăn tức ở với gia đình mình nên cố tình tìm cách hãm hại. Bà còn nói Mai (Ngọc Huyền) là người đã rủ bạn bè về quê để săm soi xưởng hương. Trong khi đó, ông Trực cho rằng nhà Mai và nhà mình chẳng liên quan gì đến nhau mà phải "dìm".

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 3, ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) buồn phiền khi con gái Mai vừa mới về quê khởi nghiệp đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Bà Tính (Tú Oanh) mang cá Thắng (Trương Hoàng) tặng sang cho ông Phúc giải đen. Bà Tính khen Thắng thực tế, muốn mai mối cho Mai. "Trai làng nó thô nhưng mà nó thật, chứ không như vài đứa đi học từ xa về, trông thì sáng sủa nhưng gió thoảng mây bay", bà Tính nói.

"Ngược đường ngược nắng" tập 3 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (3/4).