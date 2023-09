Những phim hoạt hình sáng giá trong cuộc đua Oscar lần thứ 96

Mới đây, danh mục đặc biệt của tờ Variety - Variety Awards Circuit (nơi đăng tải các tin tức về giải thưởng và các nội dung liên quan trong suốt cả năm, bao gồm những dự đoán cho các lễ trao giải Oscar, Emmys, Grammy và Tony Awards, do biên tập viên giải thưởng cao cấp của Variety - Clayton Davis phụ trách) đã đưa ra những đánh giá về các thứ hạng cho giải Oscars danh giá năm nay.

Phim hoạt hình đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến những thành công xuất sắc trong thập kỷ vừa qua của các hãng phim lớn và cả những hãng phim độc lập.

Chúng ta đã có một mùa hè sôi động với “Spider-Man: Across the Spider Verse” của Sony Pictures, phần tiếp theo của bộ phim đoạt giải Oscar năm 2018.

Được chỉ đạo bởi bộ ba đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson, với kỹ năng chế tác mạnh mẽ của Phil Lord, Chris Miller và Amy Pascal, “Spider-Man: Across the Spider Verse” trở thành bộ phim được yêu thích cuồng nhiệt, có tiềm năng (và xứng đáng) để giành lấy các đề cử như Âm thanh xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất (Daniel Pemberton), Biên tập phim xuất sắc nhất (Michael Andrews) và tất nhiên, Phim hay nhất (Best Picture).

Ba bộ phim hoạt hình đã được đề cử Phim hay nhất trong lịch sử giải Oscar - “Beauty and the Beast” (1991), “Up” (2009) và “Toy Story 3” (2010) – tất cả đều là tác phẩm dưới trướng Walt Disney.

Và hơn 20 bộ phim hoạt hình khác đáng lẽ phải được liệt kê cùng, từ “Snow White and the Seven Dwarves” của năm 1937 cho đến bộ phim mới đây “Marcel the Shell with Shoes On”. Ngành công nghiệp điện ảnh nên tiếp tục hoan nghênh và đón nhận hơn những tác phẩm này chứ không nên chỉ xếp chúng vào danh mục hoạt hình.

Lại nói về Disney, hãng phim đã kỷ niệm 100 năm thành lập của mình bằng bộ phim tuyệt đẹp “Elemental”, không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn có khả năng sẽ leo lên bảng xếp hạng khi có nhiều nhà bầu chọn trong ngành khám phá ra được chủ đề và câu chuyện mang tiếng nói thời đại của bộ phim.

Ngoài ra, hãng phim cũng sắp phát hành thêm một tác phẩm nữa - “Wish”, với nhân vật chính là Công chúa Asha, được lồng tiếng bởi diễn viên vừa mới đoạt giải Oscar Ariana DeBose.

Sau khi giành được giải Oscar đầu tiên cho phim hoạt hình vào năm ngoái với “Guillermo del Toro's Pinocchio”, Netflix trở lại đường đua với một đội hình mạnh mẽ và tiềm năng khác: “Nimona” và “Chicken Run: Dawn of the Nugget” (sẽ được công chiếu trên toàn cầu tại Liên hoan phim BFI).

DreamWorks Animation được dự đoán cũng sẽ “ăn nên làm ra” với phần thứ ba của loạt phim “Trolls”, không chỉ mang về doanh thu mà còn có tiềm năng đoạt giải nhờ những bản phối mới cho nhạc phim.

Illumination cũng góp mặt với tác phẩm tiêu tốn hàng tỷ đô la “Super Mario Bros. Movie”, bất chấp những đánh giá tiêu cực và bộ phim sắp ra mắt “Migration”, theo chân một gia đình vịt trời với dàn diễn viên bao gồm Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks và Awkwafina.

Ngoài ra, chúng ta có GKids trên đường đua với “The Boy and the Heron” của nhà làm phim hoạt hình huyền thoại Hayao Miyazaki, bộ phim sẽ công chiếu khai mạc Liên hoan phim Toronto, bên cạnh những bộ phim khác như “The First Slam Dunk".

Các hãng phim nhỏ hơn nhưng đáng gờm không kém cũng được mong đợi sẽ ghi dấu ấn bao gồm: Crunchyroll với ứng cử viên nửa đầu năm “Suzume”, Neon với thương vụ mua lại “Robot Dreams” tại Cannes và IFC Films với “Stopmotion”.

Hạn chót nộp hồ sơ cho các hạng mục chung của Oscar là ngày 18/11/ 2023. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ trong danh sách rút gọn sẽ bắt đầu vào ngày 18/12 và kết quả được công bố vào ngày 21/12. Thời gian bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16/1/2024 với các đề cử chính thức thông báo vào ngày 23/1.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 10/3.