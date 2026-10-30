Patrick Stewart, Giáo sư X của “X-Men”, qua đời ở tuổi 86

Theo thông báo đăng trên tài khoản Instagram của Patrick Stewart, nam diễn viên qua đời hôm thứ Tư (28/10) tại nhà riêng ở Los Angeles, sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ thể Lewy.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Patrick Stewart để lại dấu ấn ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Với khán giả đại chúng, ông được nhớ đến nhiều nhất qua hai vai diễn: thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation và Giáo sư Charles Xavier của loạt phim X-Men.

Patrick Stewart qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, hưởng thọ 86 tuổi.

Stewart bắt đầu đảm nhận vai Jean-Luc Picard từ năm 1987 và gắn bó với Star Trek: The Next Generation trong bảy mùa, đến năm 1994. Sau đó, nhân vật này tiếp tục xuất hiện trong các phim điện ảnh Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection và Star Trek: Nemesis.

Nhiều năm sau, ông trở lại với vai diễn đã làm nên tên tuổi trong loạt phim Star Trek: Picard, phát sóng từ năm 2020 đến 2023.

Bên cạnh Star Trek, Patrick Stewart còn gắn liền với hình ảnh Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men. Ông xuất hiện trong X-Men năm 2000, sau đó tiếp tục đảm nhận nhân vật này trong X-Men 2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine và X-Men: Days of Future Past.

Trong loạt phim, Charles Xavier của Stewart thường đối đầu với Magneto do Ian McKellen thể hiện. Ngoài màn ảnh, Stewart và McKellen lại có mối quan hệ thân thiết, đồng thời từng hợp tác trên sân khấu trong các vở Waiting for Godot và No Man’s Land.

Theo nội dung được công bố, Stewart tiếp tục đảm nhận vai Giáo sư Xavier trong Avengers: Doomsday, dự kiến ra mắt vào tháng 12, cũng có sự tham gia của Ian McKellen.

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh và truyền hình, Stewart đã có nền tảng sân khấu lâu năm. Trong khoảng hai thập kỷ, ông là thành viên chủ chốt của Royal Shakespeare Company, tham gia nhiều vở kịch kinh điển như Uncle Vanya, A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice và Titus Andronicus.

Sau khi Star Trek: The Next Generation kết thúc, ông tiếp tục trở lại sân khấu với các vở The Tempest, Othello, The Ride Down Mt. Morgan, Antony and Cleopatra, Macbeth và Hamlet. Vai Claudius trong Hamlet, diễn cùng David Tennant, giúp ông giành giải Olivier cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong sự nghiệp, Patrick Stewart được đề cử bốn giải Emmy, giành ba giải Olivier và từng nhận đề cử Tony.

Patrick Stewart được nhớ đến nhiều nhất qua hai vai diễn: thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation và Giáo sư Charles Xavier của loạt phim X-Men.

Ngoài những vai diễn mang màu sắc khoa học viễn tưởng và chính kịch, Stewart cũng cho thấy khả năng hài hước qua nhiều dự án khác nhau. Ông từng lồng tiếng cho The Simpsons, Family Guy, American Dad, đồng thời xuất hiện trong các phim LA Story, Robin Hood: Men in Tights và dẫn chương trình Saturday Night Live năm 1994.

Ông cũng tham gia bộ phim Jeffrey năm 1995, làm người dẫn chuyện cho Ted và phần tiếp theo, đồng thời góp mặt trong các dự án như Match, Green Room và loạt phim Blunt Talk.

Patrick Hewes Stewart sinh ra tại Mirfield, Yorkshire. Ông từng tham gia các đoàn kịch nghiệp dư từ khi còn trẻ và bỏ học năm 15 tuổi. Stewart có thời gian làm phóng viên trước khi quyết định theo đuổi diễn xuất.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại Nhà hát Library ở Manchester, sau đó gia nhập Royal Shakespeare Company vào năm 1966. Những vai diễn điện ảnh đầu tiên của ông trong dòng phim giả tưởng và khoa học viễn tưởng gồm Leondegrance trong Excalibur năm 1981 và Gurney Halleck trong Dune năm 1984.

Stewart kết hôn ba lần. Những người thân còn lại của ông gồm người vợ thứ ba Sunny Ozell, con gái Sophie Stewart và con trai Daniel Stewart.

Trong thông báo về sự ra đi của ông, gia đình nhắc lại dấu ấn Patrick Stewart để lại không chỉ qua những vai diễn mà còn qua các hoạt động vì nhân quyền, nạn nhân của bạo lực gia đình, người tị nạn, sức khỏe tâm thần của cựu chiến binh và phúc lợi động vật.

Sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của Patrick Stewart đi qua nhiều không gian khác nhau, từ Shakespeare đến khoa học viễn tưởng, từ sân khấu Anh tới Hollywood. Với nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh thuyền trưởng Picard và Giáo sư Xavier vẫn là hai dấu ấn khó quên nhất trong hành trình nghệ thuật của ông.