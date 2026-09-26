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Nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng với ca khúc chủ đề phim “Thủy Hử” qua đời ở tuổi 63

Thứ Bảy, 13:42, 26/09/2026
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VOV.VN - Nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hoan đã qua đời tại Thượng Hải ngày 25/9. Ông là người từng thể hiện thành công ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình “Thủy Hử” kinh điển của nước này.

Theo cáo phó do Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc – nơi ông từng làm việc và Quỹ Phúc lợi Công cộng Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan đăng tải ngày 26/9, ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Hoan đã qua đời lúc 9h52 ngày 25/9/2026 tại Thượng Hải, hưởng thọ 63 tuổi. Cáo phó cho hay, thể theo nguyện vọng của ông lúc sinh thời, gia đình sẽ tổ chức tang sự theo hướng đơn giản. Gia đình không thành lập ban tổ chức tang lễ, không tổ chức lễ tiễn biệt và lễ truy điệu.

Cũng theo cáo phó, nghệ sĩ Lưu Hoan sinh tháng 8/1963 tại Thiên Tân. Tháng 7/1991, ông bắt đầu công tác tại Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại, là giảng viên và Phó giáo sư Bộ môn Nghệ thuật. Trong hơn 30 năm công tác, ông dành nhiều tâm huyết cho giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, từng nhiều lần được nhà trường khen thưởng. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của trường khóa III. Môn học “Lịch sử âm nhạc phương Tây” do nghệ sĩ Lưu Hoan giảng dạy là môn học được đông đảo sinh viên yêu thích với các lớp học kín chỗ và “để lại dấu ấn đối với nhiều thế hệ sinh viên” tại đây.

Nghệ sĩ Lưu Hoan là một trong những giọng ca nổi bật của nền âm nhạc đại chúng Trung Quốc nhiều thập niên. Tên tuổi của ông gắn liền với “Hảo hán ca” – ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình kinh điển “Thủy Hử”. Năm 2008, Lưu Hoan là người được chọn hát ca khúc “You and me” cùng Sarah Brightman trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ông còn trình diễn các ca khúc trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Vương triều Ung Chính (1996), Hậu Tây du ký (2000) và Hậu cung Chân Hoàn truyện (2012).

nghe si trung quoc noi tieng voi ca khuc chu de phim thuy hu qua doi o tuoi 63 hinh anh 1
Ảnh chụp Nghệ sĩ, Phó giáo sư Lưu Hoan đăng cùng cáo phó của Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lưu Hoan còn dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ và phát triển âm nhạc nguyên tác. Năm 2019, ông quyên góp tiền dưới danh nghĩa cá nhân, phối hợp cùng Quỹ Mango V thuộc Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Hồ Nam thành lập “Quỹ Công ích Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan”, nhằm ủng hộ âm nhạc nguyên tác Hoa ngữ và các nhạc sĩ sáng tạo trong nước.

Theo trang Red Star News của Trung Quốc, ông đã ít xuất hiện trước công chúng kể từ khi mắc chứng hoại tử chỏm xương đùi từ hơn một thập kỷ trước. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện công khai, người ta thấy ông phải chống gậy và thể trạng sa sút rõ rệt.

Tháng 10/2025, Lưu Hoan từng xuất hiện tại một sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu Ô Trấn. Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy ông đã sụt cân đáng kể.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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