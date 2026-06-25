Phía bên kia thành phố: Khán giả “khóc hết nước mắt” vì bi kịch của Cương và Khuê

Tập 19 phát sóng tối 24/6 được nhiều khán giả nhận xét là tập phim giàu cảm xúc và đau lòng nhất từ đầu phim đến nay. Hàng loạt biến cố liên tiếp xảy ra khiến tình bạn giữa Cương và Khuê hoàn toàn đổ vỡ, kéo theo bi kịch của hai gia đình vốn thân thiết suốt nhiều năm.

Không chỉ gây chú ý bởi diễn biến căng thẳng, tập phim còn nhận được nhiều lời khen dành cho diễn xuất của dàn diễn viên khi gần như tất cả các nhân vật đều phải trải qua những phân đoạn tâm lý nặng nề, lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Tuyết Lan thành công chia rẽ tình bạn của Cương và Khuê

Ở tập 19, kế hoạch trả thù của Tuyết Lan (Tú Quyên) chính thức phát huy tác dụng. Trước đó, cô luôn cho rằng Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) phải chịu trách nhiệm gián tiếp cho cái chết của anh trai mình.

Trong cuộc gặp riêng với Khuê, Tuyết Lan tiếp tục nhắc lại nỗi hận đó. Khuê cố gắng giải thích và mong muốn được cùng Cương đến thắp hương tạ lỗi cho anh trai Tuyết Lan. Tuy nhiên, cậu khẳng định tình bạn giữa mình và Cương là điều không thể đánh đổi.

“Bọn tớ sẽ đến thắp hương để tạ lỗi với anh trai cậu. Nhưng nếu cái giá của cậu là tình bạn của bọn tớ thì không được đâu. Bởi vì có chết bọn tớ cũng sẽ không bao giờ phản bội nhau”, Khuê nói.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Tuyết Lan lại tỏ ra đầy đắc ý và hỏi ngược: “Mày chắc chưa?”.

Song song với đó, Cương vô tình nghe được những lời bàn tán của bạn học về việc Khuê thích Tuyết Lan. Khi chứng kiến Khuê đứng nói chuyện và còn nắm tay Tuyết Lan, Cương càng tin rằng người bạn thân đã phản bội mình.

Không biết rằng mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của Tuyết Lan, Cương tìm gặp Khuê trong trạng thái tức giận. Cậu cho rằng Khuê vì cùng thích Tuyết Lan nên đã “đâm sau lưng” bạn thân.

Cao trào của tập phim đến khi Khuê cho Cương xem đoạn âm thanh ghi lại những lời Cương từng nói về mình, trong đó có việc gọi Khuê là “thằng không có bố”, “thằng con hoang”.

Đây là khoảnh khắc khiến Khuê hoàn toàn suy sụp.

Trong nước mắt và sự thất vọng, Khuê nghẹn ngào chất vấn người bạn thân thiết nhất của mình: dù cả thế giới có gọi cậu là “con hoang”, cậu vẫn có thể chịu đựng. Nhưng điều đau đớn nhất là chính người luôn nhận mình là anh em lại dùng hoàn cảnh ấy để làm tổn thương cậu.

Ánh mắt thất vọng, giọng nói nghẹn lại của Khuê cùng sự bối rối, ân hận của Cương đã tạo nên một trong những phân đoạn cảm xúc nhất của bộ phim.

Tuy nhiên, những hiểu lầm và tổn thương dồn nén đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cuộc tranh cãi nhanh chóng biến thành xô xát. Trong lúc mất kiểm soát, Cương đẩy Khuê ngã mạnh, đầu đập vào tảng đá và bất tỉnh.

Hai gia đình đau đớn trước biến cố

Sau vụ việc, Khuê được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu. Tại bệnh viện, bà Xuân (Huyền Sâm) – mẹ Khuê – gần như suy sụp khi chứng kiến con trai nằm bất động.

Những phân cảnh người mẹ liên tục khóc, cầu mong con trai tỉnh lại khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Sự lo lắng, bất lực của bà Xuân được đẩy lên cao khi các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng về tình trạng của Khuê.

Ở phía bên kia, bà Phúc (Phùng Khánh Linh) cũng rơi vào trạng thái sốc khi biết chính con trai mình là người gây ra vụ việc.

Không thể chấp nhận hành động của Cương, bà Phúc vừa khóc vừa trách móc, thậm chí đánh con vì quá đau đớn. Trước những giọt nước mắt của mẹ, Cương nhận ra hậu quả nghiêm trọng từ hành động bốc đồng của mình và quỳ xuống xin lỗi.

Bi kịch không chỉ nằm ở việc Khuê phải giành giật sự sống trong bệnh viện mà còn ở sự rạn nứt giữa hai gia đình vốn xem nhau như người thân. Khi bà Phúc xin lỗi và mong được an ủi, bà Xuân không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe. Nỗi đau của người mẹ có con đang nằm cấp cứu khiến mọi lời giải thích lúc đó trở nên vô nghĩa. Từ những người hàng xóm, người thân thiết luôn đồng hành cùng nhau, hai gia đình giờ đây đứng ở hai phía của bi kịch.

Nhận thức được trách nhiệm của bản thân, Cương sau đó chủ động đến gặp công an làm việc. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của nhân vật sau những sai lầm nghiêm trọng mà cậu gây ra.

Tuy nhiên, điều khán giả quan tâm nhất lúc này vẫn là tình trạng của Khuê và liệu cậu có thể tỉnh lại hay không.

Khán giả "khóc hết nước mắt"

Ngay sau khi tập phim lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động. Nhiều khán giả cho rằng đây là tập phim có mật độ cảm xúc dày đặc nhất từ đầu phim đến nay khi gần như nhân vật nào cũng phải trải qua những biến cố đau lòng. Từ sự tuyệt vọng của Khuê khi bị người bạn thân nhất làm tổn thương, sự ân hận của Cương sau phút nóng giận, đến nỗi đau tột cùng của hai người mẹ khi chứng kiến tình bạn của các con tan vỡ và gia đình đứng trước bờ vực rạn nứt, tất cả đều được thể hiện bằng những phân đoạn giàu cảm xúc.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả thừa nhận họ đã không cầm được nước mắt khi theo dõi tập 19. Những bình luận như "Khóc hết nước mắt tập này luôn á", "Xem khóc luôn", "Không còn nước mắt để khóc rồi", "Khóc lụt nhà, mong Khuê không sao" hay "Tập này buồn quá" xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng về bộ phim. Không ít người cho biết họ đặc biệt ám ảnh với cảnh Khuê chất vấn Cương về hai chữ "con hoang" bởi đó không chỉ là sự tổn thương của một cậu bé thiếu thốn tình cảm gia đình, mà còn là nỗi đau khi bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đánh giá bi kịch trong tập phim không nằm ở cú ngã khiến Khuê phải nhập viện, mà ở việc chỉ trong một khoảnh khắc nóng giận, tình bạn từng được xem là không gì có thể chia cắt đã hoàn toàn đổ vỡ. Từ hai gia đình thân thiết như ruột thịt, giờ đây bà Xuân và bà Phúc phải đối diện nhau trong nước mắt, sự day dứt và trách móc. "Vì đứa con dại mà tình cảm hai mẹ, hai gia đình đổ vỡ", một khán giả bình luận. Nhiều người cũng bày tỏ hy vọng Khuê sẽ sớm tỉnh lại, bởi theo họ, đó có lẽ là cơ hội duy nhất để hàn gắn những rạn nứt đang ngày một lớn hơn giữa các nhân vật.

Với những diễn biến dồn dập, cảm xúc nặng trĩu cùng màn thể hiện được đánh giá cao của dàn diễn viên, tập 19 được nhiều người xem nhận định là cao trào lớn nhất của Phía bên kia thành phố từ đầu phim đến nay. Câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ là liệu Khuê có thể vượt qua cơn nguy kịch và tình bạn giữa cậu với Cương có còn cơ hội cứu vãn sau biến cố đau lòng này hay không?