Phim có Kiều Minh Tuấn chiếm ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực"

Thứ Sáu, 10:02, 17/04/2026
VOV.VN - Sau hơn 2 tuần đứng top 1 phòng vé về doanh thu trong ngày, "Hẹn em ngày nhật thực" đã nhường vị trí này cho phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có Kiều Minh Tuấn đóng chính.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ rừng máu thiêng" hiện đứng vị trí top 1 phòng vé về doanh thu trong ngày, vượt qua phim "Hẹn em ngày nhật thực". Trong sáng 17/4, phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu về hơn 4 tỷ đồng với hơn 48.000 vé được bán ra trên hơn 4.700 suất chiếu.

Tính đến sáng 17/4, phim thu về hơn 21 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm. Với thành tích này, "Phí phông" đã chấm dứt chuỗi hơn 2 tuần thống trị ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực".

phim co kieu minh tuan chiem ngoi vuong phong ve cua hen em ngay nhat thuc hinh anh 1
Kiều Minh Tuấn trong phim "Phí Phông: Quỷ rừng máu thiêng". Ảnh: ĐPCC

"Phí Phông" theo chân hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - những pháp sự tập sự lên núi tìm cách cứu mẹ đang bị lời nguyền “Phí Phông” hành hạ. Cùng lúc, trong bản làng liên tiếp xảy ra những cái chết ghê rợn, khiến nỗi sợ hãi lan rộng. Mọi nghi ngờ dần đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc điểm giống với loài quỷ khát máu được truyền miệng từ nhiều đời.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha, Đoàn Minh Anh cùng Hạnh Thúy.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai pháp sư, một hình tượng đậm màu sắc tâm linh. Nhân vật đòi hỏi sự tập trung trong từng nghi thức trừ tà, đồng thời thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với thế lực siêu nhiên. Đoàn Minh Anh vào vai Dương - cô gái có “đôi mắt âm dương” có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi. 

Đáng chú ý, sao nhí Nina Nutthacha Padovan trong vai Lua cũng thu hút sự quan tâm với biểu cảm bằng mắt ấn tượng. Nhân vật mang vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại có những biến đổi tính cách khó lường, hứa hẹn trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện.

Sau những suất chiếu sớm, "Phí Phông" nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Người xem nhận xét đây là bộ phim kinh dị được đầu tư chỉn chu, có câu chuyện, màu phim đẹp, diễn xuất của dàn diễn viên tốt, có sự rùng rợn đặc trưng của vùng cao. 

"Hẹn em ngày nhật thực" có Hoa hậu Thiên Ân đóng chính hiện đứng thứ hai phòng vé về doanh thu trong ngày. Phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức. Tính đến sáng 17/4, tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn đạt tổng doanh thu hơn 108 tỷ đồng. 

Một bộ phim Việt khác đang chiếu cùng thời điểm nhưng doanh thu có doanh thu ảm đạm là "Bẫy tiền" của đạo diễn Oscar Dương. Phim chỉ thu về hơn 2,8 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu.

 

Mai Trang/VOV.VN
