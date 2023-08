Phim đầu tay của Jennie Blackpink chính thức bị khai tử

Theo People, HBO đã đưa ra thông báo phim truyền hình với dàn diễn viên ngôi sao "The Idol" sẽ không quay trở lại với mùa thứ 2. Quyết định đưa ra sau 2 tháng kể từ khi mùa đầu tiên kết thúc: "The Idol là một trong những series gốc mang tính khiêu khích nhất của HBO. Chúng tôi cũng rất hài lòng với những phản ứng mạnh mẽ của khán giả nhưng quyết định sẽ không tiếp tục sản xuất mùa 2. Chúng tôi biết ơn những người sáng tạo, dàn diễn viên và đoàn làm phim vì công việc đáng kinh ngạc của họ" - Thông báo từ phía HBO.

Nội dung của "The Idol" khá đơn giản, xoay quanh Jocelyn (Lily-Rose Depp) - một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi có nhiều vấn đề về tâm lý, sự nghiệp gần như lụi tàn. Tình cờ, cô gặp tay chơi Tedros (The Weeknd) và được anh ta giúp đỡ để lấy lại hào quang. Từ đó, cả hai cùng bước vào cuộc chơi tình ái với nhiều sự kiện kỳ lạ.

Sự góp mặt của ngôi sao K-pop Jennie trong phim Mỹ "The Idol" tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, nhưng chất lượng phim bị giới phê bình chê.

Từng được xem như con át chủ bài của HBO nhưng "The Idol" cho đến tập phim cuối cùng của mùa 1 vẫn không gỡ gạc lại được mấy thiện cảm nơi khán giả, khi liên tiếp nhận về những bình luận chỉ trích vì nội dung dài dòng, lan man, lạm dụng cảnh nóng và có cách diễn đạt tiêu cực một cách thái quá về ngành công nghiệp âm nhạc. Jennie của nhóm Blackpink cũng nhận không ít "gạch đá" vì những vũ điệu phản cảm của nhân vật cô đảm nhiệm trên phim. Bộ phim truyền hình gây tranh cãi nhất mùa hè 2023 đã chính thức khép lại ở tập 5, lên sóng tối 2/7.

Trang People thông tin, quyết định hủy bỏ loạt phim chỉ được đưa ra trong thời gian gần đây. Trước đó, các nhà sản xuất của "The Idol" đã nghĩ về nhiều lựa chọn khác nhau để tiếp tục câu chuyện dang dở trong mùa phim đầu tiên. Bởi vào ngày 15/6, Page Six từng đoán định "The Idol" sẽ không được HBO "bật đèn xanh" sản xuất mùa tiếp theo do có quá nhiều tai tiếng và tỷ suất người xem thì giảm qua từng tập. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, đại diện của HBO lên tiếng phủ nhận thông tin: "Có thông tin sai lệch về quyết định dành cho mùa 2 của "The Idol". Chúng tôi chưa quyết định điều gì cả và vẫn mong được chia sẻ tập tiếp theo với các bạn vào cuối tuần này".