Phim hành động cuối năm 2023: Sự trở lại ấn tượng của dàn "già gân"

Sự trở lại của dàn “già gân”

Khi dàn diễn viên hành động trẻ có phần hụt hơi thì dàn “già gân” lại là bảo chứng cho những bộ phim chất lượng. "Gran Turismo" có sự xuất hiện của David Harbour - Jim Hopper của "The Stranger Things" và "Red Guardian" của Black Widow (2020). Anh vào vai Jack Salter - một cựu tay đua chuyên nghiệp đã giải nghệ sang làm thợ máy rồi trở thành huấn luyện viên của nam chính.

David Harbour hóa tay đua trong "Gran Turismo"

"The Equalizer 3" đánh dấu màn tái xuất của Denzel Washington trong vai cựu đặc vụ Robert McCall quen thuộc. Lần này, ông bị thương sau một lần tấn công nhóm tội phạm ở miền Nam nước Ý. Robert được người dân gần đó tận tình cứu chữa và chào đón vào cộng đồng. Ngay nghi tay cựu đặc vụ nghĩ rằng mình đã tìm được nơi chốn bình yên thì một nhóm mafia lại bắt đầu khủng bố người dân.

Còn "Retribution" lại là màn trình diễn của Liam Neeson - “người bố quốc dân” của loạt "Taken" cùng nhiều siêu phẩm khác như "Batman Begins" (2005), "Unknown" (2011), "Non-Stop" (2014), "Run All Night" (2015) và "The Commuter" (2018). Ông sẽ vào vai Matt Turner - một chuyên gia tài chính sống ở Berlin (Đức). Trên đường đưa hai con đến trường, Matt bất ngờ bị một kẻ đánh bom đe dọa và buộc phải làm theo lời hắn nói.

Denzel Washington và Liam Neeson là 2 cái tên bảo chứng chất lượng phim.

Kinh phí thấp, chất lượng cao

"The Equalizer" bạo lực và mãn nhãn không kém 2 phần trước.

Điểm chung của những bộ phim này là kinh phí không quá cao nhưng đều rất hấp dẫn. "Gran Turismo" dựa trên trò chơi mô phỏng đua xe cùng tên. Phim đã đánh bại "Barbie" để giành ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bộ phim làm từ game và đua xe hay nhất, có thể sánh ngang với "Need for Speed" hay "Fast & Furious" những phần đầu tiên.

"The Equalizer 3" là cái kết bạo lực và đầy cảm xúc cho thương hiệu "The Equalizer". Ở tuổi 70, Denzel Washington vẫn chiêu đãi người xem những pha hành động mãn nhãn, nhanh gọn kết liễu đối thủ đặc trưng. Phim có nhiều cảnh chiến đấu rất “nặng đô”, đồng thời sở hữu một cốt truyện nhiều ý nghĩa khi tay đặc vụ già cỗi muốn tìm sự bình yên sau nhiều năm chiến đấu với cái ác.

"Retribution" được làm lại từ tác phẩm cùng tên năm 2015 của điện ảnh Pháp. Phiên bản gốc nhận về vô số lời khen ngợi và các đề cử danh giá. Phần phim của Liam Neeson cũng không ngoại lệ khi truyền tải được tinh thần của người tiền nhiệm. Đồng thời, bộ phim còn kết hợp thêm nhiều yếu tố giật gân, hành động tốc độ cao của điện ảnh Hollywood để tạo ra những phút giây căng thẳng nhất.

Màn tái xuất đáng mong đợi của Liam Neeson

"Retribution" là cuộc chiến kịch tính và lôi cuốn của Liam Neeson.

Bên cạnh Denzel Washington, Liam Neeson cũng là một trong những ngôi sao hành động bất chấp tuổi tác mà vẫn tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động khó nhằn. Với "Retribution", ông tiếp tục mang đến những màn đua xe siêu kịch tính khi Matt Turner buộc phải trốn chạy sự truy bắt của cảnh sát và đua với thời gian để tìm ra danh tính thủ phạm, giải cứu các con.

Không những thế, phim còn là màn đấu trí kịch tính khi tên khủng bố khéo léo tạo hàng loạt bằng chứng giả khiến Matt trở thành nghi phạm chính. Toàn bộ những ai biết đến số tiền 208 triệu euro đều bỏ mạng ngoài trừ ông. "Retribution" hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác và xứng đáng là một trong những phim hành động - giật gân đáng xem nhất cuối năm nay.