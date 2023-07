Tom Cruise ở tuổi 61: Ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood

Ngày đầu tiên của quá trình bấm máy chính thức "Nhiệm vụ: Bất khả thi nghiệp báo phần 1" (tựa gốc: Mission: Impossible Dead Reckoning Part One), Tom Cruise đã lái motor bay từ độ cao 1,2 km xuống hẻm núi bên dưới trước khi mở dù, vào thời điểm chỉ còn cách mặt đất 150m. Khi anh ấy tiếp đất, đạo diễn Christopher McQuarrie cùng nhóm bạn diễn trong đoàn phim mới thở phào nhẹ nhõm. Và rồi Tom tiếp tục thực hiện hành động đó thêm 7 lần nữa, chỉ để có được một thước phim hoàn hảo. Kể từ lần đầu tiên ra mắt với "Mission: Impossible" (1996), Tom Cruise đã chứng minh sự tận tâm và tài năng xuất chúng của mình.

Trải qua 27 năm, anh vẫn tiếp tục gắn bó với hình tượng điệp viên Ethan Hunt. Liên tiếp phá vỡ những giới hạn của thể loại hành động, Tom Cruise – nay ở tuổi 61 – vững vàng với đẳng cấp một ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Bốn đề cử Oscar và 12 tỷ USD phòng vé

Được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa toàn cầu, Tom Cruise đã có những ảnh hưởng quan trọng tới làng điện ảnh, góp sức tạo nên những nhân vật đáng nhớ nhất mọi thời đại. Trong suốt 5 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, Cruise đã gặt hái được những thành công vang dội và nhận được tới 4 đề cử Oscar. Tổng doanh thu của các bộ phim mà anh tham gia tính tới thời điểm này đã vượt ngưỡng 12 tỷ USD – một thành tích khó ai có thể sánh được.

Với mục tiêu trọn đời là cống hiến cho khán giả, trong suốt 40 năm qua, Cruise đã sản xuất và thủ vai chính trong một loạt các bộ phim đã trở thành huyền thoại, trong đó phải kể tới "Top Gun", "Jerry Maguire", "Risky Business", "Minority Report", "Interview with the Vampire", "A Few Good Men", "The Firm", "Rain Man", "Collateral", "The Last Samurai", "Edge of Tomorrow", "Born on the Fourth of July", "The Color of Money" và thương hiệu điện ảnh bom tấn "Mission: Impossible".

Phim truyện mới nhất mà Cruise tham gia – tác phẩm từng giành giải thưởng Oscar "Top Gun: Maverick" – đã trở thành phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh đồng thời cũng là phim được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử 110 năm của Paramount Pictures. "Top Gun: Maverick" đã nhận được 6 đề cử Oscar và giành chiến thắng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất.

Cruise từng nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong "Born on the Fourth of July", "Jerry Maguire" cùng đề cử Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với "Magnolia". Ngoài ra, anh cũng đã nhận đề cử Oscar với vai trò nhà sản xuất của "Top Gun: Maverick". Tài năng diễn xuất của Cruise cũng đã được ghi nhận với rất nhiều đề cử và giải thưởng uy tín như BAFTA, SAG, Hội phê bình phim Chicago và Hội phê bình phim Quốc gia.

Được phát hành vào tháng 7/2018, "Mission: Impossible – Fallout" được đánh giá là phim truyện thành công nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise với tổng doanh thu lên tới 800 triệu USD, đưa thương hiệu điện ảnh bom tấn "Mission: Impossible" thu về tổng cộng xấp xỉ 5 tỷ USD từ các phòng vé toàn cầu.

Điệp viên “không tuổi”

Nổi tiếng với việc tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm, Tom Cruise nâng tầm khái niệm đó với thương hiệu "Mission: Impossible". Đối với Cruise, mong muốn dành tặng cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn đơn giản là một phần công việc mà anh đang làm. Nam diễn viên thoải mái chia sẻ: “Đó là công việc mà tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình. Tôi là một diễn viên phim hành động, và tôi thể hiên nhân vật qua các hành động. Đó là cách để kể một câu chuyện”.

Danh sách những năng lực mà Cruise đã tích lũy được sau hơn 40 năm hoạt động trong làng điện ảnh thực sự khiến tất cả phải sửng sốt. Anh leo lên các tòa nhà chọc trời, chạy trên tàu hỏa, nhảy khỏi máy bay, Tom Cruise sẵn sàng làm mọi thứ để phim có trải nghiệm chân thực nhất.

Lái máy bay từ năm 1994, các giấy phép mà siêu sao này được cấp bao gồm chứng chỉ phi công thương mại, chứng chỉ máy bay quân sự và rất nhiều loại máy bay khác. Ngoài ra, Cruise còn được cấp quyền lái máy bay thử nghiệm. Anh hiện là thành viên mang số hiệu #2524 của Commemorative Air Force Ghost Squadron và là phi công danh dự của Phi đội máy bay chiến đấu 36th. Tài tử tự hào khi là một trong số 34 người trong lịch sử Hoa Kỳ được Hải quân Hoa Kỳ vinh danh Phi công hải quân danh dự.

Với "Nhiệm vụ: Bất khả thi nghiệp báo phần 1", Cruise đã bổ sung vào những thành tích vẻ vang của mình với việc lập kỷ lục về số lần lao motor từ trên vách đá xuống, đồng thời được huấn luyện và thành thạo các môn thể thao mạo hiểm BASE Jumping và speed flying. Tất cả đều vì nghệ thuật và vì khán giả.

Sức hút của Ethan Hunt không chỉ đến từ năng lực chiến đấu, các kỹ năng điệp viên. Anh đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự phiêu lưu và tính giải trí của hàng triệu người hâm mộ. Đối mặt với hàng loạt thử thách, anh vẫn là một anh hùng dũng cảm và quyết đoán luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ethan là một lãnh đạo trung thành, nhân ái, người đặt an toàn của bạn bè và đồng đội lên trên mạng sống của mình.

Sự bí ẩn, phức tạp trong động cơ và bản chất tốt đẹp vì đại nghĩa lôi cuốn người xem ngay cả khi "Mission: Impossible" đã đi đến phần thứ 7. Bất chấp việc đối tác phản bội, chính phủ quay lưng, sự ngay thẳng của Ethan Hunt luôn là kim chỉ nam cho thương hiệu. Tom Cruise – linh hồn của loạt phim – khắc họa trọn vẹn hình tượng người hùng sau 27 năm vẫn rực rỡ.

Tất cả các thành viên đoàn làm phim của "Nhiệm vụ: Bất khả thi nghiệp báo phần 1" đều nói rằng màn trình diễn mạo hiểm bằng motor của Tom đại diện cho đỉnh cao của tất cả mọi thứ mà Mission: Impossible luôn hướng tới: Một kỳ tích đáng kinh ngạc đã mất nhiều năm để chuẩn bị và đạt được nhờ sự kết hợp độc đáo giữa trí tưởng tượng, lòng dũng cảm, những sáng kiến và sự cống hiến. Nhưng đối với Cruise, hành động này còn có ý nghĩa hơn thế. Đó là một dấu ấn. Một sứ mệnh.

"Đó là một bước ngoặt. Nó giống như một chuẩn mực do chúng tôi đặt ra. Một chuẩn mực cho những bộ phim mà chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không quay lại như cũ. Chúng tôi cũng sẽ không dừng lại", ngôi sao điện ảnh chia sẻ.