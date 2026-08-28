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PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú tái cử Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Thứ Sáu, 20:48, 28/08/2026
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VOV.VN - Chiều 28/8, Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Hội nghị lần thứ hai tại trụ sở Hội ở Hà Nội để bầu chức danh Chủ tịch Hội. Kết quả, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 có đầy đủ 15/15 thành viên Ban Chấp hành tham dự, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đại diện một số cơ quan Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Văn Tân chủ trì, công bố lý do, mục đích hội nghị và điều hành phần bầu cử.

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PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X diễn ra ngày 21/8, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Tân tái cử Phó Chủ tịch chuyên trách. Các ông, bà: Đỗ Thanh Hải, Mai Huyền Linh (Quyền Linh), Nguyễn Thu Dung được bầu làm Phó Chủ tịch không chuyên trách. Ông Trịnh Quang Tùng giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

Riêng chức danh Chủ tịch Hội chưa được bầu tại hội nghị này do phải chờ hoàn thành thêm các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự và được kiện toàn tại hội nghị toàn thể Ban Chấp hành sau Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ hai ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Tân công bố các văn bản về công tác cán bộ, trong đó các cấp có thẩm quyền đồng ý giới thiệu PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành thống nhất quy chế bầu Chủ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín và thành lập Ban Kiểm phiếu gồm ba thành viên.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu, tính cả trên số thành viên Ban Chấp hành có mặt và tổng số thành viên được triệu tập.

Sau phần bầu cử, dưới sự điều hành của Chủ tịch Đỗ Lệnh Hùng Tú, Ban Chấp hành tiếp tục thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhiệm kỳ mới.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú sinh năm 1957 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Điện ảnh quốc gia toàn Liên bang Xô Viết năm 1985.

Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực của điện ảnh như thiết kế mỹ thuật, biên kịch, đạo diễn phim tài liệu, nghiên cứu lý luận phê bình và đào tạo điện ảnh. Trong sự nghiệp, ông từng tham gia thiết kế mỹ thuật cho 12 phim truyện điện ảnh, viết kịch bản cho một số phim tài liệu và phim truyền hình.

Một số tác phẩm, công trình của ông từng được trao giải tại Liên hoan phim Việt Nam, Cánh diều và các giải thưởng chuyên ngành. Ông cũng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, đào tạo cao học và nghiên cứu sinh.

Trước khi tái cử nhiệm kỳ 2026-2031, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Phương/VOV.VN
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