"The Flash" sẽ ra rạp vào ngày mai 16/6

Sau vô số sự chậm trễ ban đầu do thay đổi đạo diễn, tiếp đó là đại dịch COVID-19 và hàng loạt vấn đề pháp lý cùng những cáo buộc vây quanh ngôi sao Ezra Miller, “The Flash” là một sự đánh cược chắc chắn cho tương lai siêu anh hùng đang diễn ra của Warner Bros., bởi gần đây các bộ phim của DC đã không duy trì được đà phát triển của “The Batman” năm ngoái.

Doanh thu cuối tuần khu vực Bắc Mỹ của thể loại phim siêu anh hùng (Đo lường tất cả các phim của Marvel và DC được phát hành từ năm 2022 trở đi)

Nhìn chung, các phim siêu anh hùng năm 2023 không có doanh thu mở màn cao như năm 2022, nhưng DC nói riêng đã thực sự gặp khó khăn với hai phim DCEU gần đây nhất của họ. “Shazam! Fury of the Gods” thất bại ở phòng vé đầu năm 2022, với sự quan tâm giảm đáng kể sau mở màn không mấy ấn tượng.

“Black Adam” ra mắt tháng 10/2022 chắc chắn còn làm tốt hơn thế và chỉ đạt dưới 170 triệu USD ở Bắc Mỹ. Nhưng thành tích toàn cầu tổng thể của phim đạt được kết quả tốt nhờ những bộ phim khác do Johnson đóng chính (chẳng hạn như “Hobbs and Shaw” và "Jumanji," đã thành công trước đại dịch) tuy nhiên vẫn là một kết quả khá tệ với kinh phí đầu tư 195 triệu USD. Với chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD, “The Flash” có thể gặp vấn đề tương tự nếu phim không thành công.

“The Flash” đáng chú ý với sự trở lại của Michael Keaton trong vai Người Dơi và xoay quanh cùng một công thức đa vũ trụ mà nhiều loạt phim “Người Nhện” đã tận dụng để đạt được thành công vang dội.

Bộ phim gần đây nhất là “Spider-Man: Across the Spider-Verse,” khởi chiếu trong tháng 6 này. Trái với các dự đoán về doanh thu mở màn, “Across the Spider-Verse" đã thu về tận 120 triệu USD so với 80 triệu USD dự kiến ban đầu. Đây là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy các dự đoán rằng "The Flash" sẽ thu về 70 triệu USD doanh thu mở màn có thể xảy ra.

Flash của Miller bao gồm một phần của dàn diễn viên chính trong cả hai phiên bản của "Justice League" và xuất hiện trong DCEU trước đó "Batman v Superman" và "Suicide Squad" đầu tiên.

Trang đánh giá Rotten Tomatoes cũng cho thấy “The Flash” có điểm cao hơn một chút so với “Aquaman” và tốt hơn nhiều so với “Black Adam” và “Shazam!” phần tiếp theo, với hơn 100 đánh giá được tổng hợp từ các nhà phê bình cho đến nay.

“Aquaman” cuối cùng đã trở thành bộ phim có tổng doanh thu hàng tỷ USD và vượt quá 300 triệu USD ở Bắc Mỹ, trong khi tổng doanh thu nội địa của “Wonder Woman” là hơn 400 triệu USD. Ngoài ra, với “Guardians of the Galaxy Vol. 3” đã kiếm được phần lớn tổng doanh thu, “The Flash” là phim siêu anh hùng người thật đóng duy nhất chiếu hai tháng trước khi “Blue Beetle” của DC ra rạp vào cuối tháng 8.

Những sai lầm của Miller không hẳn sẽ ghi dấu quá lâu, nhưng đồng chủ tịch hiện tại của DC, James Gunn đã nói rằng sẽ không có kế hoạch tuyển lại anh ta kể cả khi Warner Bros. muốn nhân vật này ở lại. Chỉ tính riêng về doanh thu phòng vé, “The Flash” rất đáng để có thêm cơ hội./.