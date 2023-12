Tiết lộ lý do Disney ngừng làm phim hoạt hình 2D

Kể từ khi thành lập vào năm 1923, Disney đã tạo ra bước đột phá mới trong ngành hoạt hình Mỹ. Disney đột phá vào thế giới phim hoạt hình điện ảnh vào năm 1937 với bộ phim "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Nhưng dù mang tính đột phá vào thời điểm đó, phương pháp hoạt hình được sử dụng cho các bộ phim kinh điển của Disney hiện đã trở nên lỗi thời. Những bộ phim hoạt hình 2D cuối cùng của Disney là The Princess & The Frog, phát hành năm 2009 và Winnie the Pooh năm 2011.

Snow White and the Seven Dwarfs - phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên của Disney.

Việc rời bỏ phim hoạt hình 2D vẽ tay có vẻ như là sự kết thúc một kỷ nguyên đối với một số người hâm mộ Disney. Bởi trên thực tế, nhiều người có thể vẫn muốn bộ phim tiếp theo của Disney là 2D. Bên cạnh đó, nhiều người lại vui mừng trước sự thay đổi này.

Vậy tại sao Disney lại ngừng làm phim hoạt hình 2D? Đó có phải vì lợi nhuận hay đơn giản là đổi hướng đi bắt kịp với xu thế thời đại và công nghệ?

Phim hoạt hình 3D có lợi nhuận cao hơn

Bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Disney là Toy Story đã mang lại lợi nhuận cực lớn khi phát hành, đặc biệt là so với Pocahontas và A Goofy Movie, tất cả đều được phát hành cùng năm. Disney đã thử nghiệm hoạt hình 3D sau thời điểm này, cùng với Pixar và nhận thấy rằng phim 3D thành công hơn, thu hút nhiều khán giả hơn và khía cạnh công nghệ được đánh giá cao.

Các bộ phim của Pixar, cùng với sự cạnh tranh từ loạt phim của Blue Sky Animation, đang thu hút doanh thu phòng vé lớn trong khi các bộ phim hoạt hình vẽ tay truyền thống như Treasure Planet, Atlantis: The Lost Empire và Home on the Range là những quả bom phòng vé lớn. Có vẻ như thị hiếu của khán giả đã chuyển từ phim hoạt hình vẽ tay 2D sang hoạt hình CGI.

Kể từ khi Disney chuyển sang làm phim hoạt hình 3D CGI, doanh thu phòng vé phim đã tăng vọt. Tangled vượt trội hoàn toàn so với Princess and the Frog và Frozen trở thành bộ phim đầu tiên của Walt Disney Animation Studios đạt doanh thu 1 tỷ USD tại phòng vé. Zootopia, Big Hero 6 và Moana cũng là những bộ phim ăn khách về doanh thu phòng vé cho thấy lý do Disney đầu tư vào định dạng mới.

Hoạt hình 2D trở thành vật tế thần

Disney thông báo sẽ chuyển từ hoạt hình máy tính 2D sang 3D sau sự thất vọng về doanh thu phòng vé của Home on the Range. Hai bộ phim tiếp theo, Chicken Little và Meet the Robinson, là phim hoạt hình máy tính và bộ phim Rapanzuel được phát triển lâu dài, sau này trở thành Tangled, đã được chuyển sang phim hoạt hình CGI.

Thành tích phòng vé bê bát của các phim hoạt hình như Treasure Planet và Atlantis: The Lost Empire bị cho là do phim hoạt hình 2D trái ngược với các yếu tố như tiếp thị kém và câu chuyện của phim không thu hút khán giả. Cả hai bộ phim đó cũng như nhiều bộ phim hoạt hình 2D khác trong thời đại đều theo sau làn sóng thành công lớn từ thời kỳ Phục hưng của Disney.

Các phim 3D của Disney đều mạnh ở mảng doanh thu lẫn chất lượng chuyên môn.

Mặc dù, thời đại đó mang lại nhiều lợi nhuận và có sức ảnh hưởng, nhưng nó cũng thiết lập một công thức khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Khán giả muốn một cái gì đó khác biệt.

Trong khi đó, các phim hoạt hình 3D như Toy Story, A Bug's Life, Finding Nemo, Shrek, Ice Age và Madagascar thành công không phải vì chúng là hoạt hình máy tính mà vì chúng mang đến điều gì đó mới mẻ cho khán giả.

Không chỉ về mặt công nghệ mà còn ở thể loại câu chuyện họ kể. Pixar ngày càng trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, trong khi DreamWorks áp dụng phong cách hài hướng đến khán giả lớn tuổi. Tuy nhiên, tất cả những gì Disney thấy là phương trình đơn giản và cơ bản nhất: phim 2D thất bại, phim 3D làm ăn tốt, vì vậy họ đã làm nhiều phim hoạt hình 2D hơn.

Làm lại live-action

Một điều không thể bỏ qua là Disney đã đóng gói lại những bộ phim hoạt hình kinh điển của họ thành phim người thật đóng. Cho đến nay họ vẫn chưa động đến những bộ phim hoạt hình vi tính nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi với Moana live-action.

Frozen 2 hay The Lion King live-action chính là “tương lai” của Disney.

Thay vào đó, họ đã sử dụng live-action như một cách để hồi sinh nhiều đặc tính hoạt hình 2D cổ điển nhằm phục vụ hai mục tiêu. Thứ nhất, cho phép Disney kiếm tiền qua nỗi nhớ từ những người hâm mộ lớn tuổi, những người nhớ đến bản gốc. Thứ hai, Disney muốn giới thiệu những câu chuyện tới các thị trường nước ngoài chưa được tiếp cận với phim hoạt hình 2D gốc.

Ngoài ra còn đi kèm với cơn sốt làm lại người thật đóng, một kiểu cho rằng những bộ phim này là "thật" và dành cho nhiều khán giả hơn, dẫn đến hậu quả không lường trước là đưa các tác phẩm hoạt hình nguyên bản kinh điển vào dành cho trẻ em.

Khán giả có cảm giác như Disney coi các bản làm lại người thật đóng là phim bốn góc phần tư trong khi phim hoạt hình, cả phim 2D kinh điển và phim 3D mới, đều chỉ dành cho trẻ em. Vào thời điểm mà các nhà làm phim đang coi hoạt hình là điện ảnh và một loại hình nghệ thuật hơn là một thể loại.

Disney có bao giờ làm phim hoạt hình 2D nữa không?

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Disney, hãng phim đã phát hành Wish. Bộ phim là sự kết hợp giữa các nhân vật hoạt hình máy tính với bối cảnh môi trường được sơn màu nước, sự kết hợp giữa phong cách hoạt hình 2D cũ với cơn sốt 3D gần đây. Mặc dù, nhiều người hâm mộ muốn xem bộ phim nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hãng phim và chứng kiến ​​sự quay trở lại thể loại cổ điển, nhưng sẽ thích hợp hơn nếu để bộ phim đại diện cho lịch sử rộng lớn hơn của công ty.

Disney đã chứng minh rằng hướng đi hiện tại với dòng phim 3D là hoàn đúng đắn.

Disneyđã cởi mở với ý tưởng xem xét lại hoạt hình 2D vẽ tay, dù kế hoạch hiện tại cho Frozen 3 và 4 với Zootopia 2 cũng sắp loại trừ điều đó. Tuy nhiên, luôn có khả năng hãng phim có thể thực hiện một bước đột phá sáng tạo lớn.

Với việc công ty đang phải đối mặt với một năm 2023 đầy khó khăn với nhiều thất bạii nổi bật, hãng phim có thể đang đứng trước một bước ngoặt lớn mà họ cần phải đổi mới. Với rất nhiều bộ phim vượt qua ranh giới của hoạt hình máy tính như Spider-Man: Across the Spider-Verse, Puss in Boots: The Last Wish và Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Sự trở lại với hoạt hình 2D có thể giúp Disney nổi bật hơn một lần nữa.