Trúc Mây kể chuyện đóng cảnh nóng trong "Vòng xoáy tình thù"

Bộ phim "Vòng xoáy tình thù" đang phát sóng trên kênh SCTV14 xoay quanh hành trình trả thù của Trọng (Dũng Bino) với điền chủ Thanh (Mai Sơn Lâm). Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, từ các gương mặt gạo cội như NSƯT Công Ninh, Kiều Trinh... đến các gương mặt trẻ như Dũng Bino, Trúc Mây, Mai Tâm Như... Diễn viên Trúc Mây đóng vai Hương, một cô gái sống ở vùng thôn quê cùng với cha mẹ. Cô rất yêu thương gia đình của mình và hay giúp đỡ mọi người. Với bản tính hiền lành, lương thiện, cô đã lập nên một lớp học nhỏ để dạy các em ở xóm biết đọc biết viết, mong các em sau này lớn lên có cuộc sống tốt hơn. Đến khi cha mẹ bị sát hại, Hương vì muốn trả thù nên đã trở thành một người khác, một cô gái mưu mô, toan tính, dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Theo chia sẻ của đạo diễn Nhâm Minh Hiền, chủ đề trong phim "Vòng xoáy tình thù" không đi sâu vào câu chuyện năm thê bảy thiếp tranh đấu thường thấy ở các bộ phim xưa, mà đội ngũ làm phim muốn gửi đi thông điệp: Làm điều ác sẽ gặp quả báo và lòng hận thù sẽ khiến con người đánh mất đi lương tri và nhân tính, đưa cuộc đời vào vòng xoáy hận thù thì không bao giờ hạnh phúc và bình an.

Trúc Mây trong "Vòng xoáy tình thù".

Chia sẻ với VOV, Trúc Mây kể: "Giữa Trúc Mây và nhân vật Hương chắc có lẽ giống nhau nhiều ở giai đoạn trước khi cha mẹ của Hương mất. Đó là một người luôn nghĩ về gia đình, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai trong lúc khó khăn. Còn khác biệt thì nhiều lắm, ở Hương là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, có thể làm bất kì điều gì để trả thù còn Mây ở ngoài đời thì không đủ can đảm cũng như không có những toan tính thông minh để có thể làm những việc như vậy.

Trước ngày bấm máy, Mây đã đọc kịch bản và nghiền ngẫm rất nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, Mây thực sự thấu hiểu và cảm thông về hoàn cảnh của nhân vật. Vì có thời gian để phân tích kịch bản nên khi vào vai, Mây cũng tự tin hơn rất nhiều. Lo lắng nhiều nhất là về sức khoẻ, Trúc Mây quay hơn hai tháng tại Đà Lạt. Đi sớm về khuya, thời tiết Đà Lạt lúc thì se lạnh, lúc mưa gió bão bùng, lúc thì sương xuống lạnh buốt đầu. Sau hai tháng lại phải trở về Sài Gòn để tiếp tục quay những phân đoạn còn lại. Thời tiết lúc nóng nực, lúc thì mưa tầm tã khiến cho Mây cũng như nhiều anh chị khác bị sốc nhiệt. Có những ngày diễn những phân đoạn tâm lý nặng, Mây khóc sưng cả mắt, có hôm phát sốt luôn. Nhưng vẫn phải cố gắng quay để đảm bảo đúng lịch trình của đoàn phim.

Cảnh nóng trong phim giữa Hương và điền chủ Thanh không làm khó được Trúc Mây. Trúc Mây kể, cô đã vượt lên chính mình, bước qua khỏi vùng an toàn để hoá thân trọn vẹn vào vai diễn Hương. "Cảnh khó rất nhiều nhưng mà để giờ nhớ lại chắc có lẽ là phân cảnh giường chiếu với ông Điền chủ Thanh (Mai Sơn Lâm). Từ lúc bắt đầu đi diễn Mây rất ngại đóng những phân cảnh nóng, và chưa có một vai diễn nào thể hiện những cảnh gần gũi như vậy. Nhưng với vai diễn Hương trong Vòng xoáy tình thù thì Mây có cơ hội cũng như thử thách đầu tiên đóng cảnh nóng. Ban đầu thiệt sự rất băn khoăn và gượng gạo, cũng rất sợ bản thân mình không thể hiện được cảnh đó. Cũng may là anh Mai Sơn Lâm hiểu ý nên làm cho tâm lý của Mây đỡ lo sợ và bớt căng thẳng hơn. Sau khi cảnh quay kết thúc, Mây đã ngồi suy nghĩ một lúc rất lâu và nhận ra rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn, có thể hóa thân trong nhiều vai diễn hơn. Chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và tin vào bản thân mình hơn nữa.

Một cảnh trong "Vòng xoáy tình thù".

Nếu cảnh quay đặc biệt với anh Mai Sơn Lâm là cảnh nóng thì có một phân cảnh với anh Dũng Bino làm Mây rất nhớ. Đó là cảnh anh Dũng Bino bóp cổ Mây trong tức giận. Phân cảnh đó anh Dũng Bino diễn nhập tâm quá, bóp cổ hơi mạnh khiến Mây đau và hơi khó thở, nhưng vì đạo diễn chưa kêu cắt nên Mây vẫn phải diễn. Đến lúc diễn xong và nói chuyện thì anh Dũng Bino mới biết mình bóp cổ Mây hơi mạnh, sau đó xin lỗi và mua đồ ăn cho Mây, đồ ăn ngon quá nên Mây bỏ qua liền”, Trúc Mây kể./.