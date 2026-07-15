Truyền thông quốc tế đánh giá gì về DANAFF IV và điện ảnh Việt Nam?

Khép lại vào đầu tháng 7/2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Từ các tạp chí điện ảnh hàng đầu Hollywood đến hệ thống báo chí, trang tin giải trí tại châu Á và châu Âu, hơn 40 cơ quan truyền thông của Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã đưa tin về sự kiện, phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF trên bản đồ các liên hoan phim trong khu vực.

Báo chí quốc tế đưa tin về DANAFF

Trong số đó, Variety – tạp chí điện ảnh và giải trí hàng đầu Hollywood – dành nhiều bài viết cho DANAFF IV, nổi bật là bài độc quyền về chương trình DANAFF Industry Days. Tại Hàn Quốc, hai nhật báo Chosun Ilbo và Hankook Ilbo theo sát diễn biến của liên hoan, cùng với nhiều cơ quan truyền thông và cổng thông tin giải trí như SBS News, Newsen, Sports Donga, Star News...

Ở khu vực Nam Á, The Daily Star, Dhaka Tribune cùng nhiều cơ quan báo chí Bangladesh đồng loạt đưa tin về DANAFF IV. Liên hoan cũng xuất hiện trên Asian Movie Pulse, hãng thông tấn ANSA của Italy, các trang điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ và kênh của Produire au Sud thuộc Festival des 3 Continents (Pháp), cho thấy phạm vi lan tỏa đã vượt ra ngoài châu Á.

Một trong những nội dung được truyền thông quốc tế quan tâm là sự hiện diện của các nghệ sĩ Hàn Quốc. The Chosun Daily đăng tải bài viết với tiêu đề Korean Stars Overshadow American Feature at Da Nang Film Festival, nhấn mạnh sức hút của các ngôi sao Hàn Quốc tại DANAFF IV. Trong một bài phóng sự khác, Chosun Ilbo cũng đề cập đến sự lan tỏa của làn sóng "K-movie" tại liên hoan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, TS Ngô Phương Lan cùng các đại biểu trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Sự xuất hiện và được vinh danh của Ji Chang Wook thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc như The Fact, Sports Donga, BNT News và ISPlus. Không chỉ khai thác sức hút của nam diễn viên, một số tờ báo như Star Daily News còn nhìn nhận sự kiện trong bối cảnh giao lưu điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng được mở rộng.

Trong khi đó, Ji Seung-hyun trở lại DANAFF năm thứ hai liên tiếp với hai tác phẩm tiếp tục được SBS News, Newsen và Raon News theo dõi. Diễn viên Han Dong-hee cũng được Star News giới thiệu với dấu ấn từ lần xuất hiện quốc tế tại Đà Nẵng.

Bên cạnh hoạt động thảm đỏ và sự góp mặt của các nghệ sĩ, DANAFF IV còn tạo dấu ấn với sự ra mắt của DANAFF Industry Days – chương trình chuyên ngành nhằm kết nối các nhà sản xuất Việt Nam với đối tác và đại diện ngành điện ảnh quốc tế.

Đoàn phim Mưa đỏ

Trong bài viết độc quyền về chương trình này, Variety đánh giá DANAFF Industry Days là bước mở rộng đáng chú ý trong cấu trúc của liên hoan, hướng DANAFF tới vai trò kết nối dự án, hợp tác sản xuất và phát triển thị trường. Tạp chí cũng khai thác phát biểu của bà Đinh Thanh Hương, Chủ tịch điều hành Galaxy Studio, cho biết phim Việt Nam chiếm 70,6% thị phần phòng vé nội địa trong 5 tháng đầu năm 2026. Thông tin này được Variety phản ánh trong bài Vietnamese Films Capture 70% of Local Box Office as Galaxy Studio Chief Urges Global Co-Productions at Danang Industry Days, qua đó đặt DANAFF trong bối cảnh tăng trưởng của thị trường điện ảnh Việt Nam và nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế.

Các giải thưởng của DANAFF IV cũng tạo hiệu ứng truyền thông tại nhiều quốc gia có tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh. Bộ phim Roid của đạo diễn Bangladesh Mejbaur Rahman Sumon giành Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất, tạo nên làn sóng đưa tin trên The Daily Star, Dhaka Tribune, Daily Sun, bdnews24 cùng nhiều cơ quan báo chí tiếng Bangla.

Diễn viên gốc Việt Kiều Chinh cũng nhận được sự quan tâm khi trở lại Việt Nam và lần đầu tham gia hạng mục tranh giải tại DANAFF với bộ phim Chrysalis. Câu chuyện được Variety khai thác trong bài Kieu Chinh Returns to Vietnam for the First Time in Competition at Danang Film Fest With "Chrysalis". Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Caner Cindoruk và giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Emin Alper với bộ phim Salvation.

Sự xuất hiện của Ji Chang Wook tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của công chúng

Không chỉ phản ánh diễn biến của liên hoan, Hankook Ilbo còn đặt DANAFF IV trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng cần tìm sự cân bằng giữa thành công thương mại và chất lượng nghệ thuật. Trao đổi với tờ báo, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch DANAFF, nhấn mạnh: "Nếu không có những diễn đàn như DANAFF để chỉ ra hướng đi, thị trường điện ảnh Việt Nam có thể rơi vào thương mại hóa quá mức". Theo bà, liên hoan phim không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, định hướng sáng tạo và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành điện ảnh.

Từ những chuyển động của thị trường và các ý kiến chuyên gia tại DANAFF IV, Hankook Ilbo nhận định điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển gợi nhớ đến thời kỳ phục hưng của điện ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000. Tờ báo đánh giá DANAFF, chỉ sau bốn mùa tổ chức, đã trở thành một trong những liên hoan phim quốc tế tiêu biểu của Việt Nam và cho rằng điện ảnh Việt Nam có thể đi theo hành trình vươn ra thế giới của điện ảnh Hàn Quốc nếu tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng tác phẩm.

Tại châu Âu, hãng thông tấn ANSA quan tâm đến sự tăng trưởng của phim nội địa Việt Nam và khả năng cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài. Trong khi đó, sự kết nối giữa DANAFF Talents và Produire au Sud thuộc Festival des 3 Continents cho thấy DANAFF đang từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới phát triển tài năng và dự án điện ảnh quốc tế.