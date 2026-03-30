Sôi động các sự kiện “Đắk Lắk – Về miền di sản” 2026

Thứ Hai, 17:07, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi công bố chuỗi hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – Về miền di sản” vào tối 29/3, tại Đắk Lắk đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa – du lịch sôi động, có chiều sâu, hướng đến đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu một không gian du lịch đặc biệt – nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển trời duyên hải. Trong đó, đại ngàn Tây Nguyên là biểu tượng của sức sống bền bỉ, kết tinh chiều sâu văn hóa truyền thống các dân tộc; còn vùng duyên hải phía Đông mang vẻ sôi động, chan hòa của biển cả. Đáng chú ý, từ đại ngàn xuống duyên hải của Đắk Lắk đều có chung nền tảng địa chất núi lửa bazan đặc sắc, giao hòa không gian văn hóa cồng chiêng và Bài chòi Nam Trung Bộ.

Biểu diễn đàn đá trong ngày mở đầu năm du lịch Đắk Lắk 2026

Sau chương trình khai mạc, tại Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động du lịch như: tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch cùng các đơn vị lữ hành, báo chí, KOLs, KOCs; hội nghị đánh giá kết quả hành trình du lịch “Đắk Lắk – Về miền di sản”; tổ chức hội chợ thương mại – du lịch, OCOP và đặc sản địa phương; các chương trình âm nhạc, DJ, hài kịch phục vụ du khách; cùng Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975 – 1/4/2026).

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, thông tin: “Du khách đến khu vực phía Tây Đắk Lắk sẽ được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm như đúc chiêng, đánh chiêng, chỉnh chiêng. Còn ở phía Đông, với nghệ thuật Bài chòi, có thể phát triển các tour trải nghiệm để du khách được hát, mặc trang phục truyền thống, sử dụng các nhạc cụ của đồng bào. Qua đó, tạo sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương”.

Trao quà lưu niệm là những tấm thổ cẩm được dệt từ các nghệ nhân tại các làng nghề truyền thống Đắk Lắk

Ngay trong ngày đầu khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026, người dân và du khách đã được hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ông Cao Hữu Nhạc, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ sự tin tưởng vào triển vọng phát triển du lịch địa phương:

“Tôi rất hài lòng với chuỗi chương trình nghệ thuật xuyên suốt, kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải. Việc sáp nhập đã tạo ra những thuận lợi riêng, mở ra cơ hội liên kết vùng, đặc biệt giữa Tây Nguyên và miền duyên hải, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch”.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: du lịch Đắk Lắk 2026 Về miền di sản kích cầu du lịch văn hóa Tây Nguyên cồng chiêng Bài chòi du lịch duyên hải famtrip hội chợ du lịch OCOP sự kiện du lịch Tây Nguyên phát triển du lịch kinh tế mũi nhọn
VOV.VN - Lễ khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Đắk Lắk – Về miền di sản" sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 29/3/2026 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu, tạo đà cho kế hoạch phát triển du lịch năm 2026.

VOV.VN - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lượng du khách đến các điểm du lịch sinh thái, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng cao. Thời tiết thuận lợi, cảnh quan xanh mát cùng nhiều sản phẩm, hoạt động trải nghiệm được làm mới đã tạo sức hút rõ rệt, mở đầu cho một mùa du lịch nhiều kỳ vọng.

