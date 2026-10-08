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Sôi nổi đua ghe Ngo mini, gìn giữ nét đẹp văn hóa Khmer tại Cần Thơ

Thứ Năm, 16:55, 08/10/2026
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VOV.VN - Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Đôn-ta, tại xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương còn tổ chức giải đua ghe Ngo mini, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia, cổ vũ.

Ngay từ sáng sớm, hai bên bờ sông phía trước Đảng ủy xã Lâm Tân, nơi diễn ra giải đua ghe Ngo mini, đã trở nên nhộn nhịp. Các vận động viên cùng người dân từ nhiều địa phương tề tựu về đây, người chuẩn bị cho cuộc đua, người háo hức chờ đợi những màn tranh tài sôi nổi. Không khí náo nhiệt ấy cho thấy sức hút của một hoạt động văn hóa, thể thao đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong đời sống đồng bào Khmer.

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Các ghe Ngo bước vào tranh tài.

Ông Dương Kiều, đại diện đội ghe Ngo mini đến từ chùa Mahatup, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, chia sẻ: “khi đến đây thì thấy rất nhộn nhịp, Ban tổ chức sắp xếp rất chu đáo, thấy rất là vui và phấn khởi, về an ninh trật tự cũng được đảm bảo”.

Không chỉ là một cuộc tranh tài trên sông nước, đua ghe Ngo còn mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Khmer. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động đã trở thành dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

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Có 20 đội ghe ngo mini tham gia.

Theo lãnh đạo xã Lâm Tân, giải đua ghe Ngo mini được tổ chức nhằm chào mừng Lễ Sene Đôn-ta của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026; đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để các đội ghe Ngo mini trong và ngoài địa bàn xã giao lưu, thi đấu, chuẩn bị cho Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ sắp diễn ra. Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer, tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa bà con trong và ngoài địa phương.

Với người dân địa phương, điều đáng quý không chỉ nằm ở thành tích của mỗi đội ghe, mà còn ở niềm vui được gặp gỡ, giao lưu và cùng hòa mình vào không khí hội đua. Anh Kim Hớ, người dân địa phương, chia sẻ: “Thấy anh em từ xa lại chơi thì rất vui mừng cho anh em. Còn thành tích cao thì những anh em nào tay bơi mạnh thì nhận được thành tích đó”.

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Các đội ghe bức phá về đích.

Ngay sau lễ khai mạc, 20 đội ghe Ngo mini đến từ các địa phương đã bước vào tranh tài ở cự ly 600 mét. Tiếng hò reo của người dân hòa cùng nhịp bơi mạnh mẽ của các vận động viên tạo nên không khí sôi nổi trên dòng sông.

Mỗi chiếc ghe lao về phía trước không chỉ mang theo quyết tâm giành chiến thắng, mà còn thể hiện tinh thần đồng lòng, phối hợp và đoàn kết của cả tập thể.

Sau một ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội ghe ngo mini Bưng Chóp A; giải nhì cho đôi Tam Sóc 2; giải ba cho đội Prêk Tà Cuôn và hạng tư cho đội Kom pong trop.

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Rất đông người dân đến xem và cổ vũ.

Từ một hoạt động thể thao truyền thống, đua ghe Ngo mini đã trở thành không gian kết nối cộng đồng. Sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đang góp phần để những nét đẹp văn hóa Khmer được gìn giữ, lan tỏa và phát huy.

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Tiếng reo hò làm cho không khí thêm náo nhiệt.
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Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau

VOV.VN - Những chiếc ghe Ngo mini độc đáo được làm từ những cành điên điển khô, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, đã góp thêm cho mùa hè thiếu nhi địa phương một Giải đua ghe Ngo mini điên điển thực sự cuốn hút và nhiều ý nghĩa.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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