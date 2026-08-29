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Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau

Thứ Bảy, 10:55, 29/08/2026
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VOV.VN - Những chiếc ghe Ngo mini độc đáo được làm từ những cành điên điển khô, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, đã góp thêm cho mùa hè thiếu nhi địa phương một Giải đua ghe Ngo mini điên điển thực sự cuốn hút và nhiều ý nghĩa.

Giải đua ghe Ngo mini điên điển vừa diễn ra tại xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau rất cuốn hút. Giải đua không chỉ tạo nên sân chơi sôi nổi, tràn ngập tiếng cười cho thiếu nhi, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Giải đua thu hút khoảng 50 học sinh đến từ ấp Đường Đào và ấp Cây Khô tham gia tranh tài. Dù quy mô sân chơi nhỏ gọn, không khí lại vô cùng sôi nổi với tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của bà con quanh vùng.

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Cuộc thi ghe Ngo mini điên điển có 50 bé tham gia

Khác với những chiếc ghe Ngo dài hàng chục mét thường thấy trong các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, ghe Ngo mini có chiều dài chỉ khoảng 50 cm. Điểm đặc biệt nằm ở chính vật liệu tạo thành, cành điên điển khô, loại cây mọc dại rất quen thuộc ở vùng sông nước Nam Bộ. Với đặc tính xốp nhẹ, có khả năng nổi tốt trên mặt nước, thân điên điển khô được người dân tận dụng, đẽo gọt và ghép nối hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Sự mộc mạc ấy mang lại trọn vẹn niềm vui cho các “tay chèo” nhí. Em Lê Sơn Tuấn Anh (ấp Đường Đào) hào hứng chia sẻ: “Năm nay con được đi đua ghe Ngo làm bằng cây điên điển, con thấy rất vui và hào hứng. Ghe chạy trên nước rất đã. Để chuẩn bị cho cuộc đua, lúc đầu tụi con lấy cây sắt với cái dao để cắt gọt hình dáng chiếc ghe, rồi dán lại, gắn chuông lên là đi đua được. Mùa hè được chơi bộ môn ghe Ngo này con thấy rất vui”.

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Các bé đến với môn thi truyền thống với niềm vui

Chiếc ghe Ngo được các em nhỏ cùng gia đình mang đến giải đua được chuẩn bị khá đơn giản, với việc dùng dao cắt tỉa cành điên điển rồi kết dính bằng keo dán sắt. Việc tự tay làm ra chiếc ghe và trực tiếp điều khiển trên đường đua dài khoảng 3,5 mét đã mang đến cho các em nhỏ trải nghiệm vừa tò mò, vừa thích thú trong những ngày hè.

Anh Hữu Văn Phương (ấp Cây Khô) đưa con đến với giải. Anh Phương cho biết, tuy điều kiện còn hạn chế nhưng những chiếc ghe Ngo làm từ cây điên điển vẫn tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ. Ngày Hè rảnh rỗi, được tổ chức sân chơi, con trẻ rất vui: “Giải đua này được tổ chức cho mấy đứa nhỏ chơi giải trí trong mùa hè rất hay. Đây cũng là bản sắc văn hóa dân tộc Khmer mình. Thấy tụi nhỏ vui chơi hào hứng, tôi thấy đây là một sân chơi rất ý nghĩa và lành mạnh”.

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Đường đua dài khoảng 3m mang lại sự thú vị cho trẻ

Sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng là động lực để địa phương tiếp tục duy trì, mở rộng giải đua trong các mùa hè tiếp theo, qua đó giúp con trẻ thêm gắn kết và hiểu rõ hơn về nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Bên cạnh mục tiêu tạo không gian giải trí, dịp này Đoàn Thanh niên còn lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi.

Anh Dương Phong Phú, Bí thư Xã đoàn Hồ Thị Kỷ cho biết, song song với việc phối hợp tổ chức giải đua ghe Ngo điên điển, Đoàn xã đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở các em không xả rác bừa bãi và cùng gia đình nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn.

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Sân chơi hè còn hướng đến giúp các bé biết sử dụng rác thải thông minh

“Mục đích của chúng tôi là tạo sân chơi hè bổ ích cho các em học sinh. Thời gian này, Đoàn xã phối hợp với chùa tổ chức giải đua ghe Ngo làm từ cây điền điển. Đoàn xã cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết lớp dạy chữ Khmer trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lồng ghép hoạt động trò chơi này để tuyên truyền, nhắc nhở các em không vứt rác bừa bãi và cùng gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, giúp hoạt động hè thêm phần ý nghĩa”, anh Dương Phong Phú chia sẻ.

Từ vật liệu thiên nhiên mộc mạc, Giải đua ghe Ngo mini điên điển không chỉ tạo ra ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho thiếu nhi vùng sông nước mà còn gửi gắm bài học về tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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