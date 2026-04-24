中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sôi nổi hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy

Thứ Sáu, 21:52, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/4, tại Khu di tích Đền Hùng, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ I/2026 diễn ra sôi nổi với 38 đội nghệ nhân đến từ 18 cụm xã. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc.

Ngay từ sớm, không gian đất Tổ đã rộn ràng dòng người hành hương về dự hội. Các đội thi nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện các công đoạn gói bánh chưng một cách thuần thục, nhịp nhàng, tạo nên không khí vừa khẩn trương vừa sôi nổi.

Không khí sôi nổi tại khu vực gói bánh chưng của các đội thi

Điểm nhấn của hội thi là phần nấu bánh kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm để bánh chín đều, vuông vức. Trong khi đó, khu vực giã bánh giầy cũng thu hút sự chú ý với những nhịp chày chắc, đều tay, thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội.

Các đội thi tranh tài trong Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ I/2026

Bên cạnh yếu tố thi tài, hội thi còn góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống, nơi bánh chưng, bánh giầy trở thành biểu tượng của cội nguồn, của sự gắn kết cộng đồng và lòng biết ơn tổ tiên, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những chiếc bánh chưng hoàn thiện thể hiện sự khéo léo của các đội thi

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ I/2026 là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy 2026

Không chỉ dừng lại ở kết quả thi, điều đọng lại sau sự kiện chính là không khí sum vầy, sự kết nối giữa con người với truyền thống. Qua đó, những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

Huyền Trang/VOV1
Tag: thi gói bánh chưng bánh giầy Đền Hùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đa sắc, đa dạng không gian văn hóa tại Lễ hội Đền Hùng 2026
VOV.VN - Ngày 23/4 (8/3 Âm lịch), không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn.

Hàng vạn du khách đổ về Đền Hùng, CSGT Phú Thọ sẵn sàng điều tiết giao thông

VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông chi tiết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

Văn hoá vùng miền hội tụ tại Đền Hùng Cần Thơ, hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026, sáng 22/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chỉ đạo Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc