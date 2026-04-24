Sôi nổi hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy

Ngay từ sớm, không gian đất Tổ đã rộn ràng dòng người hành hương về dự hội. Các đội thi nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện các công đoạn gói bánh chưng một cách thuần thục, nhịp nhàng, tạo nên không khí vừa khẩn trương vừa sôi nổi.

Không khí sôi nổi tại khu vực gói bánh chưng của các đội thi

Điểm nhấn của hội thi là phần nấu bánh kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm để bánh chín đều, vuông vức. Trong khi đó, khu vực giã bánh giầy cũng thu hút sự chú ý với những nhịp chày chắc, đều tay, thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội.

Các đội thi tranh tài trong Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ I/2026

Bên cạnh yếu tố thi tài, hội thi còn góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống, nơi bánh chưng, bánh giầy trở thành biểu tượng của cội nguồn, của sự gắn kết cộng đồng và lòng biết ơn tổ tiên, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những chiếc bánh chưng hoàn thiện thể hiện sự khéo léo của các đội thi

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ I/2026 là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy 2026

Không chỉ dừng lại ở kết quả thi, điều đọng lại sau sự kiện chính là không khí sum vầy, sự kết nối giữa con người với truyền thống. Qua đó, những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.