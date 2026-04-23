Hàng vạn du khách đổ về Đền Hùng, CSGT Phú Thọ sẵn sàng điều tiết giao thông.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức giao thông tạm thời diễn ra từ ngày 17/4/2026 đến hết ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch).

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, lực lượng CSGT đã lên kế hoạch điều tiết phân luồng giao thông trong từng thời điểm cụ thể.

Hiện, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình cùng những điều kiện thiết yếu để phục vụ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

Để chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cũng như các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng với mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách tham gia các hoạt động lễ hội.

Thượng tá Lê Anh Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lưu lượng khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được dự báo đông và phức tạp hơn những năm trước.

“Đặc biệt, cùng với việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026, công tác xây dựng phương án bảo đảm TTATGT trong dịp này là nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh Phú Thọ”, Thượng tá Lê Anh Huy nhấn mạnh.

CSGT tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đáng chú ý, theo Thượng tá Lê Anh Huy, xe bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) của Khu di tích lịch sử Đền Hùng được phép vận chuyển hành khách trên đoạn Quốc lộ 32C từ Km2+200 đến Km2+400. Lộ trình di chuyển cụ thể bắt đầu từ các tuyến đường nội bộ trong khu di tích, qua lối rẽ giáp bãi xe số 2 (đối diện đồi Mui Rùa), sau đó nhập vào Quốc lộ 32C để di chuyển tới Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và thực hiện đón, trả khách. Chiều ngược lại được tổ chức tương tự, tạo thuận lợi cho du khách di chuyển giữa các điểm thờ tự quan trọng.

“Bên cạnh đó, tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn từ Km2+150 đến Km2+450 của Quốc lộ 32C phải tuân thủ tốc độ tối đa 30km/h. Quy định này nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng người đi bộ và phương tiện tăng đột biến.

Lực lượng chức năng cũng sẽ lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo giao thông tạm thời tại các nút giao trọng điểm. Cụ thể, biển hạn chế tốc độ 30km/h được đặt trước các điểm giao với lối vào Đền Lạc Long Quân và khu vực bãi xe số 2. Đồng thời, biển cảnh báo “Đoạn đường có xe điện hoạt động” cũng được bố trí nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông”, Thượng tá Lê Anh Huy thông tin.

CSGT Phú Thọ phân luồng từ xa nhiều hướng về Đền Hùng, trong đó bố trí riêng luồng cho xe máy, taxi và xe hàng lưu thông.

Phân luồng từ xa nhiều hướng về Đền Hùng

Đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Đền Hùng, lực lượng CSGT sẽ tổ chức phân luồng tại hai nút giao IC7 và IC8.

Tại IC7, phương tiện được hướng dẫn đi vào đường Phù Đổng, qua đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành rồi vào bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại IC8, phương tiện đi vào Quốc lộ 2, đến ngã ba cây xăng Quân khu 2 rẽ phải vào Quốc lộ 32C để gửi xe tại khu vực đường vào Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hoặc tiếp tục vào bãi gửi xe trung tâm.

Với phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang, CSGT tổ chức hai hướng chính. Hướng thứ nhất đi thẳng đến nút giao đường Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương, sau đó theo đường Nguyễn Tất Thành vào bãi gửi xe trung tâm.

Hướng thứ hai từ cầu Văn Lang rẽ trái vào Quốc lộ 32C (đường Lạc Long Quân), qua ngã ba Chợ Nú, đến Km10+800 rẽ phải vào đường Trường Chinh, tiếp tục qua đường Nguyễn Tất Thành để vào bãi xe trung tâm hoặc bãi xe khu vực Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Yên Lập, Tân Sơn đi theo Quốc lộ 32, 32C sẽ được hướng dẫn về khu vực cầu Phong Châu, sau đó di chuyển theo các tuyến kết nối vào bãi gửi xe trung tâm.

Bố trí riêng luồng cho xe máy, taxi và xe hàng

Đối với xe mô tô, xe máy, lực lượng chức năng bố trí các tuyến riêng để vào các bãi gửi xe số 1, số 3, số 5, hạn chế xung đột giao thông với luồng ô tô.

Các phương tiện từ hướng Tuyên Quang, Yên Bái theo Quốc lộ 2 về Đền Hùng sẽ được điều tiết vào Quốc lộ 32C hoặc tỉnh lộ 325 để tiếp cận khu vực gửi xe.

Riêng taxi đưa khách vào khu vực Đền Hùng sẽ chỉ được dừng trả khách tại các điểm quy định, sau đó quay đầu xe ra ngoài. Lực lượng CSGT không cho taxi đi sâu vào khu vực trung tâm lễ hội và nghiêm cấm dừng, đỗ dọc đường để đón trả khách.

Đối với xe chở hàng hóa vào các khu công nghiệp Đồng Lạng, Phù Ninh, Thụy Vân và thành phố Việt Trì, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn không đi vào đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tất Thành trong những ngày diễn ra lễ hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các phương tiện ngoại tỉnh không có nhu cầu đi lễ hội sẽ được phân luồng từ xa để tránh đi qua khu vực trung tâm. Các phương tiện nội tỉnh không đi lễ hội cũng được hướng dẫn lựa chọn lộ trình khác nhằm giảm áp lực giao thông quanh Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Việc chủ động xây dựng phương án từ sớm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách về dâng hương Quốc Tổ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, góp phần tổ chức lễ hội trang nghiêm, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách khi về với đất Tổ.