Thanh Hóa xử lý tình trạng ăn xin, ăn mày đeo bám, chèo kéo khách tại nơi thờ tự

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, vừa qua huyện Như Thanh phát hiện tình trạng ăn xin, ăn mày có tổ chức tại di tích Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh). Một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và lòng tốt của du khách để tổ chức chèo kéo, ăn xin, xin tiền của du khách tại các di tích, nhất là tại các điểm di tích có ảnh hưởng tín ngưỡng rộng (có biểu hiện các đối tượng lười lao động đã lợi dụng các đối tượng yếu thế... để thực hiện hành vi trên) làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống trong mùa lễ hội, gây bức xúc trong dư luận.

Người ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na những ngày đầu năm mới 2024. Nguồn: Quách Du/Báo Văn hóa

Để công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng trong các tháng đầu Xuân Giáp Thìn và trong năm 2024 tại Thanh Hóa tiếp tục đượcthực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của Nhà nước, Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Như Thanh, Triệu Sơn, Quảng Xương và Sầm Sơn khẩn trương chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm hoạt động ăn xin, ăn mày, đeo bám du khách tại các điểm di tích, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội; đặc biệt là đối tượng ăn mày, ăn xin tại di tích Phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung các đối tượng xin ăn và người khuyết tật, người tâm thần lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

UBND các huyện, thành phố tại tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm di tích, không để xảy ra tình trạng ăn xin, ăn mày đeo bám, chèo kéo khách tại nơi thờ tự, lễ hội; khuyến cáo, vận động người dân, du khách không cho tiền người lang thang ăn xin tại nơi hành lễ, lễ hội. Các cơ quan chức năng liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội, đặc biệt là tình trạng móc túi, trộm cắp tại các điểm tổ chức lễ hội. Kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn để thu lợi bất chính.

Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố Như Thanh, Triệu Sơn, Quảng Xương và Sầm Sơn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng "chăn dắt, bảo kê…" (nếu có), tổ chức xúi giục và thuê trẻ em, người khuyết tật, người lang thang hoặc người già, đối tượng không có công ăn việc làm đi xin ăn để hưởng lợi theo quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; điều tra xác định nhân thân và tham gia phân loại đối tượng để xử lý có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn cho du khách khi đến với các di tích.