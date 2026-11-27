Kết nối chính quyền với người dân

Ngày 27/11, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Thông tin cơ sở tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026, chủ đề “Thông tin cơ sở - Kết nối niềm tin, lan tỏa sức mạnh”. Sự kiện có hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Ngày hội tôn vinh 109 tập thể, cá nhân điển hình, gồm 45 tập thể và 64 cá nhân. Họ là những người đang bám sát địa bàn, đưa thông tin đến từng thôn, bản, tổ dân phố; từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, thông tin cơ sở có vị trí đặc biệt trong hệ thống truyền thông quốc gia. Đây là lực lượng ở tuyến cuối, gần dân và trực tiếp với đời sống hằng ngày của mỗi cộng đồng.

Sức mạnh của thông tin cơ sở không chỉ nằm ở độ phủ phương tiện mà còn ở khả năng tiếp cận từng người dân bằng sự gần gũi, thấu hiểu và tin cậy. Trong thiên tai, dịch bệnh, lực lượng này kịp thời đưa cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh, cùng chính quyền ứng phó.

Cả nước hiện có 3.039/3.321 xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh, đạt 92%; trong đó 2.410 đài ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Có 80.554 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại thôn, tổ dân phố và 127.062 tuyên truyền viên cơ sở. Ngoài ra, 3.015 địa phương cấp xã có trang thông tin điện tử, chiếm 91%; 1.759 địa phương có tài khoản Zalo OA.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Thông tin cơ sở tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026.

Mạng lưới này có khả năng tiếp cận khoảng 70 - 80 triệu người dân. Khác với truyền thông đại chúng có thế mạnh lan tỏa diện rộng, thông tin cơ sở tiếp cận trực tiếp từng cộng đồng, thích ứng với điều kiện, ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu của người dân. Thông tin không chỉ được chuyển tải mà còn được giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu và vận dụng.

Trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cách tiếp nhận thông tin, lĩnh vực này đứng trước yêu cầu đổi mới. Ngày 29/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1868/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển thông tin cơ sở thành hạ tầng số chiến lược trọng yếu, đa nền tảng, kết nối đến từng địa bàn và cộng đồng dân cư.

Điểm thay đổi quan trọng là chuyển từ truyền tải một chiều sang tương tác hai chiều: Nhà nước cung cấp thông tin, người dân tiếp nhận và phản hồi; cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hoặc giải thích, sau đó kết quả được thông tin trở lại cộng đồng. Qua đó, hệ thống vừa giúp người dân hiểu chính sách, vừa giúp chính quyền nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy lưu ý, chuyển đổi số không có nghĩa thay loa truyền thanh bằng điện thoại thông minh, cũng không phải cứ ứng dụng công nghệ là xây dựng thêm hệ thống mới. Điều quan trọng là tận dụng hạ tầng hiện có, kết nối các hệ thống và bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau vì khoảng cách số.

Cách đánh giá hiệu quả cũng cần thay đổi, không chỉ đếm số tin, bài, thời lượng phát thanh hay số cuộc tuyên truyền, mà phải xem thông tin có đến được với người dân, họ có hiểu, tương tác và sử dụng được để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hay không.

Ninh Bình phát huy vai trò thông tin cơ sở trong chính quyền hai cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục là cầu nối, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của chính quyền đến với nhân dân nhanh chóng, chính xác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn

Sau hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mới có diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, gồm 129 xã, phường. Quy mô địa bàn, dân số mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn về thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin thống nhất, kịp thời và phù hợp đặc điểm từng địa phương.

Ninh Bình chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin, truyền thanh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đến nay, 88/129 xã, phường có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, kết nối Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. Cả 129 xã, phường có trang thông tin điện tử, ít nhất hai kênh thông tin trên mạng xã hội và tài khoản Zalo OA để tương tác với người dân.

Tôn vinh 109 tập thể, cá nhân điển hình, gồm 45 tập thể và 64 cá nhân trong lĩnh vựu thông tin cơ sở năm 2026.

Tỉnh đã vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), ứng dụng công dân số NinhBinh-S, bản đồ số, Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và Cổng dữ liệu mở. Sóng 5G phủ trên 60% khu dân cư và gần 90% khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm. Năm 2025, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước của tỉnh xếp thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố.

Cùng với hạ tầng, tỉnh củng cố đội ngũ gần 2.000 cán bộ tuyên truyền viên cơ sở, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng số. Hệ thống thông tin cơ sở tham gia tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo tồn di sản, quảng bá quê hương và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ông Đặng Thanh Sơn khẳng định, Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoàn thiện hạ tầng, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông tin cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng độ phủ phương tiện, mà còn phải bảo đảm thông tin đến đúng người, đúng nhu cầu và tạo ra phản hồi. Công nghệ có thể giúp phân phối nội dung nhanh hơn, hỗ trợ phân tích dữ liệu, nhưng không thể thay thế người hiểu địa bàn và được cộng đồng tin cậy.

Người làm thông tin cơ sở vì vậy cần phát huy phẩm chất gần dân, hiểu dân, đồng thời làm chủ phương thức truyền thông mới; biết lắng nghe, hướng dẫn và kết nối người dân tham gia giải quyết vấn đề chung. Từ người truyền tin trở thành người kết nối cộng đồng là bước chuyển để thông tin cơ sở thực sự trở thành cầu nối hai chiều giữa chính quyền với Nhân dân.