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Quy định mới của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở

Thứ Sáu, 12:31, 28/08/2026
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VOV.VN - Theo Ban Bí thư, sản phẩm đặt hàng phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; chính xác, tin cậy, có căn cứ và nguồn kiểm chứng; phù hợp với đối tượng, mục đích sử dụng, đặc điểm vùng, miền; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ sử dụng.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 216-QĐ/TW ngày 22/8/2026 về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở.

Quy định số 216 quy định nguyên tắc, nội dung, yêu cầu, nguồn lực, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả, trách nhiệm, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát trong đặt hàng cung cấp thông tin chính thống, thiết yếu, có định hướng cho cơ sở; định hướng về chính trị, tư tưởng và phân công trách nhiệm trong hệ thống chính trị.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú 

Hoạt động đặt hàng theo quy định này được thực hiện đối với các sản phẩm thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trên Internet, viễn thông, tuyên truyền trực tiếp, cổ động trực quan và các loại hình thông tin khác theo quy định.

Quy định yêu cầu bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng cho cơ sở; nội dung thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, nhóm đối tượng; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chính trị, tư tưởng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc.

Đồng thời, đổi mới cơ chế đặt hàng theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu và kết quả tổ chức thực hiện; đa dạng hoá loại hình, phương thức cung cấp thông tin.

Khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lặp, hình thức, cấp phát nhưng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng tiếp cận, sử dụng và lan toả của sản phẩm thông tin.

Bảo đảm thông tin được cung cấp đa tầng, đa kênh, hai chiều, linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường tương tác, tiếp nhận và xử lý phản hồi từ cơ sở, nhân dân; chủ động kiến tạo, cung cấp, định hướng thông tin; kịp thời phát hiện, xử lý và phản ứng trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm.

Về nguyên tắc thực hiện, Ban Bí thư yêu cầu, việc đặt hàng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của cơ sở; xác định rõ đối tượng, địa bàn, mục tiêu và kết quả tổ chức thực hiện; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu công nghiệp; khu vực tập trung đông công nhân, người lao động.

Đa dạng sản phẩm, phương thức cung cấp thông tin cho cơ sở

Theo quy định, nhóm sản phẩm đặt hàng theo loại hình gồm: sản phẩm truyền thanh, phát thanh và truyền hình; sách, ấn phẩm, bản tin dưới hình thức in, điện tử hoặc đa phương tiện; báo, tạp chí và sản phẩm thông tấn; nội dung trên trang thông tin điện tử, bảng tin công cộng và các hệ thống thông tin phục vụ cơ sở.

Cùng với đó là sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội và các môi trường truyền thông số phù hợp; sản phẩm thông tin qua viễn thông, ứng dụng di động và các phương thức tương tác điện tử; sản phẩm phục vụ tuyên truyền trực tiếp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đối thoại và cung cấp thông tin tại cộng đồng; sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan và các loại hình thông tin khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm địa bàn, nhóm đối tượng.

Danh mục sản phẩm cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xác định, hướng dẫn và cập nhật theo yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của công nghệ, phương thức truyền thông và quy định của pháp luật.

Sản phẩm đặt hàng phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; chính xác, tin cậy, có căn cứ và nguồn kiểm chứng; phù hợp với đối tượng, mục đích sử dụng, đặc điểm vùng, miền; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ sử dụng; tuân thủ quy định về bảo mật, bản quyền và các quy định khác có liên quan.

Nội dung đặt hàng tập trung vào các nhóm chủ đề: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch. Thông tin thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và chuyển đổi số.

Cùng với đó là thông tin định hướng đối với vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Thông tin chuyên biệt theo địa bàn, nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Quy định nêu rõ, đối với vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tình huống khẩn cấp hoặc vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cơ quan có thẩm quyền kịp thời quyết định việc đặt hàng, xác định thông điệp, nội dung trọng tâm, đối tượng, phạm vi cung cấp, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Việc thẩm định trong trường hợp cấp bách được thực hiện theo quy trình phù hợp, bảo đảm yêu cầu về định hướng chính trị, tư tưởng, tính chính xác, thẩm quyền, bảo mật và trách nhiệm; sản phẩm được kịp thời cập nhật, điều chỉnh khi có diễn biến mới.

Ưu tiên khai thác các kênh thông tin chính thống, hạ tầng và nền tảng sẵn có để cung cấp thông tin nhanh, đồng bộ, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi thông tin từ cơ sở.

Việc xác thực, xử lý thông tin sai lệch, tin giả; chia sẻ, khai thác dữ liệu và thông tin nghiệp vụ phục vụ phản ứng nhanh được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định về bảo vệ bí mật, an toàn, an ninh thông tin.

PV/VOV.VN
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