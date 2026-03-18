Timothée Chalamet tái xuất với Dune 3 sau mùa Oscar trắng tay

Thứ Tư, 14:02, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trailer đầu tiên của "Dune 3" vừa ra mắt đã lập tức “gây bão” mạng xã hội, mở ra chương đen tối nhất của thiên sử thi viễn tưởng. Trở lại với vai Paul Atreides, Timothée Chalamet đối mặt hệ quả của quyền lực tuyệt đối, nơi chiến tranh, tham vọng và tình yêu đẩy nhân vật vào vòng xoáy bi kịch không lối thoát.

Sau thời gian dài chờ đợi, trailer đầu tiên của “Dune” phần 3 do Denis Villeneuve thực hiện đã chính thức lộ diện, nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên toàn cầu. Không chỉ mở rộng quy mô chiến tranh lên tầm vũ trụ, phần phim mới còn gây chú ý với cú nhảy thời gian 17 năm, mang đến diện mạo trưởng thành và phức tạp hơn cho toàn bộ hệ thống nhân vật.

Tiếp nối phần hai, khi Paul Atreides lật đổ Hoàng đế và nắm quyền lực tối thượng, câu chuyện lần này đi sâu vào mặt trái của quyền lực. Nhân vật trung tâm không chỉ phải đối đầu với các thế lực bên ngoài mà còn bị giằng xé bởi chính lựa chọn của mình. Câu thoại “Chiến tranh tự nuôi chính nó… Càng chiến đấu, tôi càng tạo ra nhiều kẻ thù” vang lên như một lời cảnh báo, đặt nền cho bi kịch đang hình thành.

Điểm đáng chú ý trong trailer là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Paul và Chani (Zendaya). Từng là trục cảm xúc của hai phần trước, giờ đây cả hai đứng ở hai chiến tuyến khi Paul lựa chọn quyền lực và kết hôn với công chúa Irulan (Florence Pugh). Trong khi đó, Chani rời bỏ anh, tạo nên một xung đột vừa mang tính cá nhân vừa mang tính biểu tượng cho sự đánh đổi giữa tình yêu và tham vọng.

Siêu phẩm Dune 3 đang gây sốt cộng đồng mạng toàn cầu. (Ảnh: Warner Bros)
Paul Atreides (Timothée Chalamet) xuất hiện với diện mạo già dặn hơn sau 17 năm, nay đã trở thành hoàng đế quyền lực. (Ảnh: Warner Bros)

Trailer mở ra bằng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khi họ nói về tương lai và con cái, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi những hình ảnh chiến tranh khốc liệt. Chi tiết Chani mang thai – được gợi mở qua đoạn đối thoại – hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn cảm xúc quan trọng, làm sâu sắc thêm bi kịch của nhân vật.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, sự xuất hiện của Robert Pattinson trong vai Scytale gây chú ý đặc biệt. Với tạo hình lạnh lẽo, mái tóc vàng cắt ngắn và lông mày tẩy trắng, nhân vật mang đến cảm giác vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Không đơn thuần là phản diện, Scytale được giới thiệu như một đối trọng khó đoán, đại diện cho những thế lực ngầm có khả năng thao túng cục diện quyền lực.

Robert Pattinson gây bất ngờ với tạo hình khác lạ trong vai Scytale. (Ảnh: Warner Bros)
Jason Momoa trở lại vai Duncan Idaho – nhân vật hy sinh phần trước giờ tái xuất. (Ảnh: Warner Bros)

Ngoài ra, trailer cũng hé lộ sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho – nhân vật từng hy sinh ở phần đầu, cùng tuyến nhân vật Alia do Anya Taylor-Joy đảm nhận. Theo tiết lộ, Alia mang trong mình ký ức của nhiều thế hệ, trở thành một nhân vật then chốt trong cấu trúc quyền lực và di truyền của thế giới “Dune”.

Về phong cách, Denis Villeneuve cho biết phần ba sẽ mang màu sắc thriller rõ nét hơn, với nhịp độ nhanh và dồn dập. Nếu phần một là hành trình khám phá, phần hai là chiến tranh, thì phần ba sẽ tập trung vào hệ quả – nơi mọi lựa chọn đều kéo theo cái giá phải trả.

Paul Atreides (Timothée Chalamet) bước vào vũ trụ quyền lực mới – ánh mắt ám ảnh trong trailer mới. (Ảnh: Warner Bros)
Giữa vòng xoáy chiến tranh và quyền lực, cốt lõi của Dune 3 vẫn là một câu chuyện tình yêu. (Ảnh: Warner Bros)

Âm nhạc tiếp tục là yếu tố quan trọng khi Hans Zimmer trở lại, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm thanh mới phù hợp với tông phim u tối và căng thẳng hơn.

Ngay sau khi trailer phát hành, phản ứng của khán giả trên mạng xã hội gần như bùng nổ. Không chỉ khen ngợi quy mô và hình ảnh, nhiều ý kiến còn bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào khả năng chinh phục Academy Awards của bộ phim. Những bình luận như “Năm sau phục thù Oscar” hay “Đây mới là vua” cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào màn trở lại của thương hiệu này.

Dự kiến ra mắt vào ngày 18-12-2026, “Dune” phần 3 được xem là hồi kết cho bộ ba phim khoa học viễn tưởng đình đám. Nếu giữ vững phong độ như hai phần trước, đây không chỉ là một cái kết xứng tầm, mà còn có thể trở thành dấu mốc quan trọng của điện ảnh thập kỷ.

Oscar 2026: Vì sao Michael B. Jordan giành tượng vàng Nam diễn viên chính?

VOV.VN - Chiến thắng của Michael B. Jordan tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 98 không chỉ là một bất ngờ thú vị của mùa giải, mà còn phản ánh nhiều chuyển động đáng chú ý trong cách Viện Hàn lâm nhìn nhận diễn xuất và điện ảnh đương đại.

 

Oscar 2026: “One Battle After Another” - Chiến thắng của điện ảnh tham vọng

VOV.VN - Bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành 6 tượng vàng tại Oscar 2026, trong đó có Phim hay nhất. Chiến thắng phản ánh sức hút của một tác phẩm tham vọng, giàu chiều sâu chính trị, xã hội, dù Leonardo DiCaprio gây tiếc nuối khi trượt giải Nam chính xuất sắc nhất.

Oscar 2026: “One Battle After Another” - Chiến thắng của điện ảnh tham vọng

Oscar 2026: “One Battle After Another” - Chiến thắng của điện ảnh tham vọng

VOV.VN - Bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành 6 tượng vàng tại Oscar 2026, trong đó có Phim hay nhất. Chiến thắng phản ánh sức hút của một tác phẩm tham vọng, giàu chiều sâu chính trị, xã hội, dù Leonardo DiCaprio gây tiếc nuối khi trượt giải Nam chính xuất sắc nhất.

Jacob Elordi trong "Đồi gió hú": Hiện tượng không chỉ đến từ ngoại hình

VOV.VN - Từng được biết đến như một “mỹ nam học đường”, Jacob Elordi đang dần bước ra khỏi cái bóng của vẻ đẹp để khẳng định mình bằng những vai diễn ngày càng phức tạp. Vai Heathcliff trong “Wuthering Heights” (Đồi gió hú) cho thấy hành trình trưởng thành rõ rệt của nam diễn viên người Australia.

Jacob Elordi trong "Đồi gió hú": Hiện tượng không chỉ đến từ ngoại hình

Jacob Elordi trong "Đồi gió hú": Hiện tượng không chỉ đến từ ngoại hình

VOV.VN - Từng được biết đến như một “mỹ nam học đường”, Jacob Elordi đang dần bước ra khỏi cái bóng của vẻ đẹp để khẳng định mình bằng những vai diễn ngày càng phức tạp. Vai Heathcliff trong “Wuthering Heights” (Đồi gió hú) cho thấy hành trình trưởng thành rõ rệt của nam diễn viên người Australia.

Miley Cyrus và “Hannah Montana”: 20 năm trong ký ức của một thế hệ tuổi teen

VOV.VN - Hai thập kỷ sau khi “Hannah Montana” lên sóng, biểu tượng của Miley Cyrus không chỉ gợi nhớ một series truyền hình đình đám, mà còn mở lại ký ức văn hóa đại chúng của cả một thế hệ trưởng thành cùng những giai điệu pop và giấc mơ “sống hai cuộc đời”.

Miley Cyrus và “Hannah Montana”: 20 năm trong ký ức của một thế hệ tuổi teen

Miley Cyrus và “Hannah Montana”: 20 năm trong ký ức của một thế hệ tuổi teen

VOV.VN - Hai thập kỷ sau khi “Hannah Montana” lên sóng, biểu tượng của Miley Cyrus không chỉ gợi nhớ một series truyền hình đình đám, mà còn mở lại ký ức văn hóa đại chúng của cả một thế hệ trưởng thành cùng những giai điệu pop và giấc mơ “sống hai cuộc đời”.

