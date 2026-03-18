Timothée Chalamet tái xuất với Dune 3 sau mùa Oscar trắng tay

Sau thời gian dài chờ đợi, trailer đầu tiên của “Dune” phần 3 do Denis Villeneuve thực hiện đã chính thức lộ diện, nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên toàn cầu. Không chỉ mở rộng quy mô chiến tranh lên tầm vũ trụ, phần phim mới còn gây chú ý với cú nhảy thời gian 17 năm, mang đến diện mạo trưởng thành và phức tạp hơn cho toàn bộ hệ thống nhân vật.

Tiếp nối phần hai, khi Paul Atreides lật đổ Hoàng đế và nắm quyền lực tối thượng, câu chuyện lần này đi sâu vào mặt trái của quyền lực. Nhân vật trung tâm không chỉ phải đối đầu với các thế lực bên ngoài mà còn bị giằng xé bởi chính lựa chọn của mình. Câu thoại “Chiến tranh tự nuôi chính nó… Càng chiến đấu, tôi càng tạo ra nhiều kẻ thù” vang lên như một lời cảnh báo, đặt nền cho bi kịch đang hình thành.

Điểm đáng chú ý trong trailer là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Paul và Chani (Zendaya). Từng là trục cảm xúc của hai phần trước, giờ đây cả hai đứng ở hai chiến tuyến khi Paul lựa chọn quyền lực và kết hôn với công chúa Irulan (Florence Pugh). Trong khi đó, Chani rời bỏ anh, tạo nên một xung đột vừa mang tính cá nhân vừa mang tính biểu tượng cho sự đánh đổi giữa tình yêu và tham vọng.

Siêu phẩm Dune 3 đang gây sốt cộng đồng mạng toàn cầu. (Ảnh: Warner Bros)

Paul Atreides (Timothée Chalamet) xuất hiện với diện mạo già dặn hơn sau 17 năm, nay đã trở thành hoàng đế quyền lực. (Ảnh: Warner Bros)

Trailer mở ra bằng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khi họ nói về tương lai và con cái, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi những hình ảnh chiến tranh khốc liệt. Chi tiết Chani mang thai – được gợi mở qua đoạn đối thoại – hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn cảm xúc quan trọng, làm sâu sắc thêm bi kịch của nhân vật.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, sự xuất hiện của Robert Pattinson trong vai Scytale gây chú ý đặc biệt. Với tạo hình lạnh lẽo, mái tóc vàng cắt ngắn và lông mày tẩy trắng, nhân vật mang đến cảm giác vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Không đơn thuần là phản diện, Scytale được giới thiệu như một đối trọng khó đoán, đại diện cho những thế lực ngầm có khả năng thao túng cục diện quyền lực.

Robert Pattinson gây bất ngờ với tạo hình khác lạ trong vai Scytale. (Ảnh: Warner Bros)

Jason Momoa trở lại vai Duncan Idaho – nhân vật hy sinh phần trước giờ tái xuất. (Ảnh: Warner Bros)

Ngoài ra, trailer cũng hé lộ sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho – nhân vật từng hy sinh ở phần đầu, cùng tuyến nhân vật Alia do Anya Taylor-Joy đảm nhận. Theo tiết lộ, Alia mang trong mình ký ức của nhiều thế hệ, trở thành một nhân vật then chốt trong cấu trúc quyền lực và di truyền của thế giới “Dune”.

Về phong cách, Denis Villeneuve cho biết phần ba sẽ mang màu sắc thriller rõ nét hơn, với nhịp độ nhanh và dồn dập. Nếu phần một là hành trình khám phá, phần hai là chiến tranh, thì phần ba sẽ tập trung vào hệ quả – nơi mọi lựa chọn đều kéo theo cái giá phải trả.

Paul Atreides (Timothée Chalamet) bước vào vũ trụ quyền lực mới – ánh mắt ám ảnh trong trailer mới. (Ảnh: Warner Bros)

Giữa vòng xoáy chiến tranh và quyền lực, cốt lõi của Dune 3 vẫn là một câu chuyện tình yêu. (Ảnh: Warner Bros)

Âm nhạc tiếp tục là yếu tố quan trọng khi Hans Zimmer trở lại, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm thanh mới phù hợp với tông phim u tối và căng thẳng hơn.

Ngay sau khi trailer phát hành, phản ứng của khán giả trên mạng xã hội gần như bùng nổ. Không chỉ khen ngợi quy mô và hình ảnh, nhiều ý kiến còn bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào khả năng chinh phục Academy Awards của bộ phim. Những bình luận như “Năm sau phục thù Oscar” hay “Đây mới là vua” cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào màn trở lại của thương hiệu này.

Dự kiến ra mắt vào ngày 18-12-2026, “Dune” phần 3 được xem là hồi kết cho bộ ba phim khoa học viễn tưởng đình đám. Nếu giữ vững phong độ như hai phần trước, đây không chỉ là một cái kết xứng tầm, mà còn có thể trở thành dấu mốc quan trọng của điện ảnh thập kỷ.