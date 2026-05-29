English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM bắn pháo hoa, tổ chức loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

Thứ Sáu, 10:03, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và bắn pháo hoa nghệ thuật vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1 đến 11/7/2026, TP.HCM tổ chức triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều địa điểm.

Ở cấp thành phố, triển lãm được tổ chức tại 3 khu vực gồm đường Đồng Khởi (đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Thánh Tôn, Công viên Chi Lăng và Nhà triển lãm 158D - 158E), Công viên đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng tại số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu). Bên cạnh đó, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và khu sinh hoạt cộng đồng cũng sẽ triển khai các hoạt động trưng bày, tuyên truyền.

Ngày 2/7/2026, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra lúc 8 giờ 15 phút tại Hội trường Thống Nhất.

tp.hcm ban phao hoa, to chuc loat su kien ky niem 50 nam mang ten bac hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao cũng được tổ chức trong dịp này. Trong đó có chương trình đi bộ đồng hành vào sáng 28/6 trên đường Lê Duẩn; chương trình ghi hình ca nhạc chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người”; các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu trình chiếu 3D Mapping quốc tế từ ngày 1 đến 5/7 tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM.

Đáng chú ý, tối 2/7/2026 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối giữa Hội trường Thống Nhất và Quảng trường Ba Đình, cùng các điểm cầu tại phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, TP.HCM cũng dự kiến ra mắt chương trình xiếc, rối tổng hợp với chủ đề “Âm vang Thành phố” hoặc “Ngọn lửa Phương Nam” tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7/2026. Thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, khu trung tâm Thành phố mới và Quảng trường tháp Tam Thắng, đồng thời bố trí thêm các điểm bắn pháo hoa tầm thấp phù hợp trên địa bàn để phục vụ người dân và du khách.

p5.jpg

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

VOV.VN - Tối 30/5 tới, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” sẽ khai mạc. Đây là lần đầu tiên lễ hội này có thời gian dài nhất với 6 đêm trình diễn. Chủ đề của lễ hội kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển

 

PV/VOV.VN
Tag: VOV TP.HCM Sài Gòn Gia Định Lễ kỷ niệm hoạt động văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

VOV.VN - Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang trong hai ngày 30 và 31/5. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt cảnh “Vua Lê trả gươm báu” bên hồ Hoàn Kiếm cùng các nghi lễ truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

VOV.VN - Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang trong hai ngày 30 và 31/5. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt cảnh “Vua Lê trả gươm báu” bên hồ Hoàn Kiếm cùng các nghi lễ truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026
Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026

VOV.VN - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc tối 30/5, thu hút hàng vạn người dân và du khách. Công an thành phố cùng các lực lượng vũ trang đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026

Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026

VOV.VN - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc tối 30/5, thu hút hàng vạn người dân và du khách. Công an thành phố cùng các lực lượng vũ trang đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ
Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 (nhằm ngày 12 đến 15/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy (phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ). Lễ hội được tổ chức phần lễ trang nghiêm theo thông lệ truyền thống, phần hội mang không khí vui tươi, rộn ràng.

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 (nhằm ngày 12 đến 15/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy (phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ). Lễ hội được tổ chức phần lễ trang nghiêm theo thông lệ truyền thống, phần hội mang không khí vui tươi, rộn ràng.

Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu
Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc