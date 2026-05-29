TP.HCM bắn pháo hoa, tổ chức loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1 đến 11/7/2026, TP.HCM tổ chức triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều địa điểm.

Ở cấp thành phố, triển lãm được tổ chức tại 3 khu vực gồm đường Đồng Khởi (đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Thánh Tôn, Công viên Chi Lăng và Nhà triển lãm 158D - 158E), Công viên đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng tại số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu). Bên cạnh đó, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và khu sinh hoạt cộng đồng cũng sẽ triển khai các hoạt động trưng bày, tuyên truyền.

Ngày 2/7/2026, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra lúc 8 giờ 15 phút tại Hội trường Thống Nhất.

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao cũng được tổ chức trong dịp này. Trong đó có chương trình đi bộ đồng hành vào sáng 28/6 trên đường Lê Duẩn; chương trình ghi hình ca nhạc chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người”; các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu trình chiếu 3D Mapping quốc tế từ ngày 1 đến 5/7 tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM.

Đáng chú ý, tối 2/7/2026 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối giữa Hội trường Thống Nhất và Quảng trường Ba Đình, cùng các điểm cầu tại phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, TP.HCM cũng dự kiến ra mắt chương trình xiếc, rối tổng hợp với chủ đề “Âm vang Thành phố” hoặc “Ngọn lửa Phương Nam” tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7/2026. Thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, khu trung tâm Thành phố mới và Quảng trường tháp Tam Thắng, đồng thời bố trí thêm các điểm bắn pháo hoa tầm thấp phù hợp trên địa bàn để phục vụ người dân và du khách.