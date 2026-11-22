Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Kinh tế sáng tạo", ngày 22/11, nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM tổ chức tọa đàm "Trình diễn thơ - Vượt qua đường biên chữ" tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trình diễn thơ được đưa ra trao đổi trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, góp phần đưa văn chương - lĩnh vực ít hiện diện tại các kỳ lễ hội trước - vào mạch chung của công nghiệp văn hóa thành phố.

Các diễn giả tại tọa đàm "Trình diễn thơ - Vượt qua đường biên chữ"

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Nam Thi (nhà thơ, cố vấn văn hóa nổi bật thuộc thế hệ 9X); Bùi Thị Thu Hiền (nhà thơ, nghệ sĩ đa phương tiện, nhà sản xuất, sáng lập MYAN Poetry & Art); Ngạo Thuyên (người trẻ thực hành nghệ thuật liên ngành), dưới sự điều phối của Nguyễn Kiên (cố vấn phát triển sản phẩm văn hóa, sáng lập Nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM).

Ths. Nguyễn Kiên, cố vấn phát triển sản phẩm văn hóa, sáng lập Nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM, người điều phối tọa đàm, cho biết: "Lần đầu tiên trình diễn thơ được nhắc đến là chủ đề độc lập trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo của Hà Nội và cũng là lần đầu tiên được khơi gợi trong bối cảnh công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Chúng tôi muốn khẳng định giá trị di sản, tiềm năng khai thác của thơ và của trình diễn thơ, ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các cá nhân, tổ chức đang thực hành thơ, đồng thời kêu gọi thêm những sáng kiến, nguồn lực để chuyển đổi phù hợp các giá trị văn hóa văn học thành giá trị kinh tế".

Trình diễn thơ là loại hình biểu diễn nghệ thuật trong đó tác phẩm thơ được truyền đạt bằng lời nói, động tác, biểu cảm của người biểu diễn, có thể kết hợp với ca hát, kịch, múa, phim ảnh… và sắp đặt sân khấu khác để mở rộng khả năng biểu đạt, tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút sự thưởng thức của công chúng đối với tác phẩm thơ.

"Đường biên chữ" gợi nhắc đến giới hạn của văn bản trong khuôn khổ trang giấy khi thơ thường chỉ được đọc bằng mắt, mang tính cá nhân. "Vượt qua đường biên chữ" hàm ý đưa tác phẩm thơ sang lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, vào không gian cộng đồng. Từ đó, chuyển hóa các giá trị di sản của thơ, của trình diễn thơ thành sản phẩm, hoạt động văn hóa mang lại giá trị kinh tế - xã hội.

Tiết mục trình diễn thơ và nhạc

Nghệ sĩ Nam Thi, nhà thơ, cố vấn văn hóa, chia sẻ mong muốn đưa thơ đến gần công chúng hơn qua giọng nói, cử chỉ và nhịp điệu cơ thể. “Đến một giai đoạn, tôi muốn được gần mọi người hơn, tôi khao khát thơ ca đi ra từ giọng nói, từ nhịp điệu hình thể, từ các động tác đầu mày cuối mắt, và độc giả có thể chăng tiếp nhận trực tiếp sự xúc động của tôi để mở ra sự rung động của họ. Tôi không khước từ viết thơ trên giấy, tôi vẫn viết bình thường nhưng chỉ là tôi hay mộng mơ những chân trời đời sống khác nữa cho loại hình nghệ thuật mà tôi cùng các bạn bè văn thơ đang thực hành đầy tâm huyết”.

Đặc biệt, tọa đàm ghi nhận ý kiến bình luận của chuyên gia trình diễn thơ quốc tế - nhà thơ Pháp ngữ Marc Alexandre Oho Bambe. Ông khẳng định trình diễn thơ là loại hình nghệ thuật được yêu thích trên thế giới, mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội. Bày tỏ vui mừng khi hoạt động này đang được quan tâm tại Việt Nam, ông hy vọng có thể hỗ trợ, kết nối với cộng đồng thực hành trình diễn thơ trong thời gian tới.

Từ trải nghiệm thực hành nghệ thuật liên ngành, tại tọa đàm, nghệ sĩ Ngạo Thuyên chia sẻ về những khó khăn khi duy trì hoạt động trình diễn thơ độc lập và đưa tác phẩm đến với công chúng. “Vấn đề lớn của nghệ thuật độc lập nói chung, của trình diễn thơ nói riêng là khoảng cách giữa tự do sáng tạo và khả năng duy trì. Chúng tôi chủ động về ý tưởng, hình thức, nhưng phải tự lo toàn bộ khâu sản xuất. Tác phẩm giàu cá tính cần trải nghiệm sâu dễ lép vế trước giải trí tiện lợi, nội dung ngắn và sản phẩm AI. Làm sao kiến tạo hệ sinh thái và đưa tác phẩm đến công chúng mà không đánh đổi bản sắc là câu hỏi lớn vẫn còn đang bỏ ngỏ, thôi thúc chúng tôi kiếm tìm", nghệ sĩ Ngạo Thuyên cho biết.

Điểm hấp dẫn của tọa đàm còn là các tiết mục trình diễn thơ kết hợp âm nhạc, múa và phim ảnh đan xen giữa ba phiên trao đổi. Đây là những tác phẩm lần đầu ra mắt của hai nghệ sĩ trẻ Ngạo Thuyên, Minh Trang, do Nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM tài trợ phát triển, minh chứng trực tiếp cho những điều được bàn luận.

Tại cường quốc thơ như Việt Nam, khi công nghiệp văn hóa được xác định là động lực phát triển, thơ không nên đứng ngoài dòng chuyển động mà cần tiến lên phía trước, khẳng định bản sắc của mình. Thông qua tọa đàm, Nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM mong muốn khẳng định giá trị di sản và tiềm năng khai thác của thơ, của trình diễn thơ; ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các cá nhân, tổ chức đang thực hành; đồng thời kêu gọi thêm những sáng kiến và nguồn lực để chuyển đổi phù hợp các giá trị văn hóa văn học thành giá trị kinh tế, đóng góp vào công nghiệp văn hóa Thủ đô.