Trưng bày 156 tác phẩm nhân dịp nhân Kỷ niệm 156 năm ngày sinh lãnh tụ V.I. Lênin

Thứ Tư, 11:45, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk” tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga).

Trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk” là chuyên đề nhân dịp nhân Kỷ niệm 156 năm ngày sinh lãnh tụ V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2026), 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga (1950 - 2026) và năm chéo hợp tác về khoa học và giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga với nhiều hoạt động, sự kiện khác nhau được tổ chức ở cả hai nước. Đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó đã qua nhiều thập kỷ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Tại buổi khai mạc, TS. Vũ Mạnh Hà, giám đốc bảo tàng Hồ Chí Mính chia sẻ: Mỹ thuật Xô viết chủ đề về Lênin (Leniniana) là bản trường ca nghệ thuật về vị lãnh tụ của nhân dân lao động đã được xây dựng xuyên suốt nhiều thập kỷ tạo nên một hình tượng anh hùng, lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới.

“Thành quả tập thể của các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ với phong cách, bút pháp và trường phái dân tộc khác nhau đã đặt nền móng vững chắc cho chủ đề Leniniana. Thông qua trưng bày, công chúng chiêm ngưỡng sự đa dạng trong chiều sâu nhân cách của hình tượng V.I. Lênin, vị lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong mỹ thuật Xô viết”, TS. Vũ Mạnh Hà bày tỏ.

TS. Vũ Mạnh Hà, giám đốc bảo tàng Hồ Chí Mính phát biểu khai mạc trưng bày.

Mỗi hiện vật trung bày lần này không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc – những người bạn đã luôn đồng hành, sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, góp phần kể lại những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Liên Xô.

Đại biểu tham quan trưng bày “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk”.

Trong trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk”, Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu một số hiện vật và tài liệu tiêu biểu: Đó là những tặng phẩm hữu nghị của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Liên Xô gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các chuyến thăm và làm việc của Người tại Liên Xô, cũng như những món quà của quân và dân Liên Xô dành tặng các đoàn đại biểu Việt Nam trong những dịp thăm và làm việc giữa hai nước...

Rất đông khách trong nước và quốc tế tham quan trưng bày trong buổi sáng khai mạc.

Với hơn 156 ảnh tư liệu tranh về hình tượng Lênin – từ Bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk, Trưng bày chuyên đề giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và bạn bè quốc tế về chân dung Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác; người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo Nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Tham quan trưng bày, bạn Nam Phương (Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi họa sĩ lại có cảm nhận, góc nhìn về Lênin khác nhau nên những sáng tạo cũng khác nhau, tạo nên hình tượng về Lênin rất đa dạng và nhiều màu sắc. Xem những tác phẩm trưng bày mình thực sự rất ấn tượng và bất ngờ không chỉ với những sáng tạo nghệ thuật mà còn bởi nhưng thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của một con người vĩ đại”.

Bạn trẻ Nam Phương (Hà Nội) xem tặng phẩm hộp sơn mài do Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sang thăm Việt Nam ngày 25/2/1969.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/4 - 11/2026 với nội dung được bố cục thành 9 phần gồm: Tôi sinh ra ở Simbirsk; Bắt đầu hoạt động cách mạng; Con đường cách mạng - Thời kỳ lưu vong; Vị Lãnh tụ cách mạng; Chân dung vẽ khi sinh thời; Ta sẽ xây dựng một thế giới mới…; Trong những giây phút nghỉ ngơi; Lênin và trẻ em; Sống mãi trong sự nghiệp.

Các em học sinh tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk”.

Một số tác phẩm, hiện vât trưng bày tại chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk”:

Các huy hiệu Lênin do Chính phủ Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chế tác tinh xảo có chất liệu kim loại mạ vàng và hầu hết đều có hình ảnh chân dung Lênin ở vị trí trung tâm, biểu tượng cho sự tôn kính đối với vị lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế.
Tượng đứng Lênin bằng đồng.
Phù điêu Lênin của Đoàn Đại biểu Quốc hội Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 11/1962.
Thư Vũ/VOV.VN
Trưng bày hiện vật phát thanh tái hiện dấu mốc lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam
VOV.VN - Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, không gian trưng bày “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý, tái hiện chặng đường phát triển của phát thanh Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Huế trưng bày hơn 350 bản sách, tư liệu về bầu cử Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Ngày 11/3, Thư viện thành phố Huế khai mạc trưng bày tài liệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc sắc triển lãm và trưng bày chuyên đề bầu cử "Ý Đảng – lòng dân"
VOV.VN - Trưng bày chuyên đề bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân: “Ý Đảng – Lòng dân” cùng Triển lãm sách “Niềm tin, đoàn kết và khát vọng” là sự kiện nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về cuộc bầu cử.

